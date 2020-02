Policisté obvinili podvodníky, za desítky milionů slibovali ovlivnění soudů

Vše začalo pondělním zásahem olomouckých kriminalistů z Národní centrály organizovaného zločinu mezi podnikateli na Zlínsku.

Policisté zadrželi čtyři podezřelé, následně tři z nich obvinili z trestného činu podvod.

„Podle našich závěrů měla skupina osob oslovit osoby obžalované z jiné trestné činnosti s nabídkou, že ovlivní ve prospěch obžalovaných prvoinstanční trestní řízení vedené u Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín a následně i odvolací řízení u Vrchního soudu v Olomouci,“ uvedl mluvčí protimafiánského útvaru Jaroslav Ibehej.

Pachatelé podle zjištění policistů požadovali částku v řádech desítek milionů korun.

„V rámci monitorovaného předstíraného převodu obvinění převzali za své služby vyšší finanční částku. Výsledek samotného trestního řízení však neovlivnili, ani toho ve skutečnosti nebyli schopni a poté, co byla věc Vrchním soudem v Olomouci vrácena Krajskému soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, byli obžalovaní opět odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody,“ poznamenal Ibehej.

Na návrh dozorujícího krajského státního zástupce z Brna vzal ve středu Okresní soud v Uherském Hradišti dva obviněné do vazby.

„Více informací k případu zatím poskytovat nebudeme,“ uvedl policejní mluvčí.

Podle zjištění webu Lidovky.cz je ústřední postavou, která také skončila ve vazbě, zlínský podnikatel Patrik Kalous. Soud u něj měl obavu z útěku.

Věc podle Lidových novin souvisí s případem únosu a vydírání, čímž podle obžaloby vyvrcholil spor dvou bývalých společníků ve firmě na hazardní automaty o pohledávku ve výši přes 376 milionů korun.

Krajský soud za to loni Jaroslava Novotného poslal zatím nepravomocně do vězení na sedm let a jeho manželku Jarmilu na čtyři roky. Případem se nyní bude zabývat odvolací Vrchní soud v Olomouci.

V případu nabídky na ovlivnění rozhodování justice ale Novotní figurují jako poškození. Podle informací Lidových novin se sami obrátili na policii.