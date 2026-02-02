Podle obžaloby Kratochvíl vhozením zapáleného kanystru vystavil barmana nebezpečí smrti uhořením. Za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci útočníkovi hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Dosavadní vazební stíhání mělo skončit 18. března. Předsedkyně senátu Iveta Šperlichová v pondělí mimo jiné rozhodovala o jeho prodloužení.
„Nechci být propuštěný z vazby, chci být převedený do psychiatrické léčebny. Mám duševní onemocnění, pokusil jsem se o sebevraždu ne ze strachu z trestu, chtěl jsem mít klid už. Chtěl jsem to ukončit,“ požádal Kratochvíl.
Podle odborných posudků trpí disociální poruchou osobnosti. „Není schopný mít pocit viny, soucitu, nejsou tam emoce, nemá brzdné mechanismy. Jedná bez strachu a není to korigované. Dopouští se různých trestných činů bez emocí,“ konstatoval už dříve soudní znalec František Honzák.
Soud nakonec rozhodl o ponechání obžalovaného ve vazební věznici. „Soud má za to, že útěkové důvody jsou zde dány. Není pochyb o tom, že důvod vazby je dán,“ konstatovala předsedkyně senátu.
Líčení dnes také pokračovalo výslechem dalších svědků. Manželka poškozeného provozovatele baru, která v baru také pracovala, popisovala, jaké následky událost měla.
„Ze dne na den jsme přišli o živnost, manžel skončil v nemocnici, dlouho jsem sháněla práci. Pár měsíců mi trvalo, než jsem se s tím vyrovnala. Manžel má omezení kvůli epilepsii, nepodařilo se mu sehnat práci,“ uvedla.
„Změnil se jako člověk, je vznětlivější, špatně spí, snaží se to nedávat najevo, ale trápí se tím,“ přiblížila.
Sama byla v den požáru v restauraci, kde se setkala s manželem, který obsluhoval zákazníky. Obžalovaný seděl za barem a stále jim prý skákal do řeči.
„Nevěnovali jsme mu pozornost. Z ničeho nic mi řekl, jestli s ním nechci jet na výlet, řekla jsem že ne. Manžel mu řekl, ať odejde z hospody. Tak zaplatil a odešel,“ popsala.
„Daniel se mi sám někdy ozval, občas mi napsal zprávu a ptal se, jak se mám, jestli jsem v práci. Tak jsem mu odpověděla. Jako člověka jsem ho prakticky neznala, prohodili jsme občas pár vět. Upřímně, nikdy jsem z něj neměla dobrý pocit,“ doplnila svědkyně.
Byl úplně mimo, řekla svědkyně
Jeden z Kratochvílových spoluvězňů u policie vypověděl, že dalšímu vězni Kratochvíl vyhrožoval. „Tvrdil, že Daniel mu vyhrožoval psychicky i fyzicky, pokud se nepřizná k tomu, že ten bar sám zapálil. Já jsem s ním v osobním kontaktu nebyl, nebyli jsme ani v písemném kontaktu, neovlivňoval mne,“ prohlásil.
Jedna ze svědkyň prostřednictvím videokonference z vazební věznice sdělila, že v den události Kratochvíla potkala.
„Nevím, jestli byl pod vlivem drog, možná tam byla spíš kombinace i s léky, byl úplně mimo, neznám ho takto,“ vypověděla.
„Pak jsem viděla, že tam jsou hasiči a policie, volala jsem pak jeho sestře, ta brečela, že nemůže najít Dana. Druhý den jsem se dozvěděla, že je zadržený, nechtělo se mi věřit tomu, že by to udělal,“ doplnila.
Soudní proces bude pokračovat dalším jednáním 24. března.
Požár vypukl loni 28. ledna krátce před pátou hodinou odpoledne. Podle obžaloby Kratochvíl nakoupil na čerpací stanici téměř devět litrů motorového benzinu, který natankoval do plastového kanystru a ukryl do igelitové tašky. Takto schovaný jej přinesl do baru Bar-Bar. Ve chvíli, kdy barman odešel do skladu narazit sud piva, obžalovaný kanystr zapálil a se slovy „tady máš dáreček“ pronesenými směrem k barmanovi hodil kanystr za bar ke dveřím do skladu.
„V řádu vteřin pak došlo k živelnému, nekontrolovatelnému až explozivnímu hoření. V důsledku toho došlo ve velmi krátkém čase k zaplnění celého vnitřního prostoru baru toxickými zplodinami a hustým kouřem. V důsledku toho se barman ocitl v bezprostředním nebezpečí smrti uhořením, eventuálně udušením,“ popsal v obžalobě státní zástupce Martin Malůš.
29. ledna 2025