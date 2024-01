Soud zamítl odvolání recidivisty, za zneužívání školaček si odsedí deset let

„Rozsudek krajského soudu je nyní pravomocný. Proti tomuto rozhodnutí není další řádný opravný prostředek přípustný. Do dvou měsíců od jeho doručení je možno proti němu podat dovolání k Nejvyššímu soudu,“ uvedla mluvčí. Dovolání však samo o sobě nemá odkladný účinek.

Muž připustil, že dívky ze sousedství, které chodily na první stupeň základní školy, několikrát hlídal, vinu však popřel. V minulosti byl za sexuální delikty vůči dětem dvakrát soudně trestaný. Za znásilnění, pohlavní zneužití a ohrožování výchovy dítěte mu hrozilo pět až 12 let vězení. Krajský soud u muže při ukládání trestu neshledal žádné polehčující okolnosti.

První z dívek muž, který pracoval jako údržbář, podle státní zástupkyně Renaty Bártkové mezi lety 2020 a 2021 ve svém bytě a na jiných místech osahával přes oblečení i pod ním na prsou a genitáliích. Druhou dívku podle obžaloby loni opakovaně lízal na obnažených genitáliích.

U obou dívek, které mu svěřily k dozoru jejich matky, podle žalobkyně věděl, že jsou mladší 15 let. Muž už dříve uvedl, že první dívku hlídal většinou v přítomnosti své nevlastní dcery, sám s ní byl prý pouze jednou cestou ke známým do Zlína.

K druhé dívce řekl, že ji často hlídal spolu s jejími dvěma sourozenci i svou nevlastní dcerou. Vozil je do školy a do školky, kupoval jim jídlo nebo dárky. Odmítl ale, že by se dětí dotýkal.

Ze znaleckých posudků z oboru psychiatrie a psychologie vyplynulo, že muž netrpí žádnou duševní nemocí ani poruchou. Jeho intelektové schopnosti označili znalci za průměrné. Podle znalce z oboru sexuologie muž netrpí žádnou sexuální deviací, což však u něj nevylučuje páchání sexuálně motivované trestné činnosti.

Od roku 2016 do konce roku 2022 bylo v Česku za znásilnění odsouzeno 643 lidí. Podmíněným trestem skončilo 46 procent případů, podmínkou s dohledem potrestaly soudy 11 procent pachatelů. Nepodmíněný trest soud uložil 40 procentům pachatelů.

Vyplývá to z údajů aplikace jaktrestame.cz, která vychází z dat ministerstva spravedlnosti. Autoři aplikace však upozorňují, že by neměla být využívána k jednoduché kritice ukládání trestů. Nezabývá se totiž skutkovými okolnostmi jednotlivých případů.