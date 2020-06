Kominík za požár historické chaty na Libušíně nemůže, řekl soud

Čin, jak jej popsala obžaloba, není trestným činem, uvedla soudkyně ve zdůvodnění rozsudku.

Muži hrozilo za obecné ohrožení z nedbalosti dva roky až osm let vězení. Státní zástupce Jiří Sachr navrhl obžalovanému udělit trest dvou až tří let vězení s podmíněným odkladem na delší zkušební dobu, což je až pět let.

3. března 2014

Pryszcz, který u soudu odmítl vypovídat, podle obžaloby způsobil požár, když v roce 2007 zanedbal opravu komínů. Práci podle obžaloby zadal dvěma zaměstnancům, kteří nebyli odborně způsobilí, a komín vyvložkovali v rozporu s platnými předpisy. Pryszcz podle žalobce jako odpovědná osoba závady nezjistil a neodstranil a vydal revizní zprávu, že kouřové cesty jsou bez zjevných závad.

Podle obhajoby, která navrhovala právě zprošťující rozsudek, mělo na požár vliv více věcí a nelze jednoznačně určit vznik požáru.

Obžalovaný muž u soudu odmítl vypovídat. Ve výpovědi z přípravného řízení sice připustil, že revizní zprávu skutečně vydal, ale v dokumentu uvedl, že není uděláno zaústění, což znamená, že nejsou připojeny spotřebiče. Z fotografií po požáru podle Pryszcze vyplývá, že oheň vzplál zřejmě v okapové části, a ne v komíně. Z toho usuzuje, že nebyly řádně provedeny pozdější revize a čištění komínů.

Libušín postavený v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče shořel v březnu 2014.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které Libušín spravuje, požaduje náhradu škody přes 112 milionů korun, pojišťovna za více než 38 milionů korun. Soudkyně je s těmito nároky odkázala na občanskoprávní řízení.

Muzeum rozhodlo po požáru o obnově chaty, která byla od roku 1995 národní kulturní památkou. Stavba nového Libušína začala v létě 2017, nyní je již prakticky hotový, veřejnosti se má otevřít letos v létě.