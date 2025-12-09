Udeřil plačícího syna do hlavy, řekl soud. Za vraždu kojence muži uložil 16 let

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně si v úterý po vynesení verdiktu ponechali lhůtu na případné odvolání proti rozsudku.
Tragédie se odehrála loni 12. listopadu. Invalidní důchodce v té době bydlel pod jednou střechou společně s manželkou, jejich pětiměsíčním synem a dalšími dvěma malými dětmi z jejího předchozího manželství.
Muž podle obžaloby v osudnou chvíli napadl svého plačícího pětiměsíčního syna, nejméně třikrát jej udeřil malíkovou hranou ruky do hlavy, popsala žalobkyně. Poté jej odložil do kočárku a když dítě stále plakalo, všiml si, že má poruchy vědomí.
Zavolal proto záchrannou službu. Kojence záchranáři převezli do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde 16. listopadu 2024 zemřel. Utrpěl závažná poranění včetně zlomeniny čelní kosti, nitrolebního krvácení a otoku mozku.
Muž odmítl vypovídat
Muž od začátku trestního stíhaní odmítl vypovídat. Obžaloba proto byla postavena na nepřímých důkazech a výpovědích svědků, se kterými invalidní důchodce krátce po činu hovořil.
Z nich vyplývá, že obžalovaný byl v kritickou dobu se synem v bytě sám. Podle předsedy senátu Vladimíra Najdekra řetězec nepřímých důkazů vede k jedinému reálnému závěru, že násilné chování obžalovaného vedlo k úrazu a smrti kojence. Muž si podle soudce musel být vědom toho, že vzhledem k synově velmi nízkému věku mu může údery do hlavy způsobit smrtelné zranění.
Podle státní zástupkyně muž s největší pravděpodobností psychicky nezvládl pláč a neklid svého syna a několikrát ho pěstí uhodil do hlavy. Krátce poté svědkům nejprve řekl, že syn zřejmě dostal infarkt. Posléze uvedl, že synovi nechtěně bouchl hlavou o zeď, když se otáčel v chodbě.
Znalci ale vyloučili, že zranění na hlavě mohlo vzniknout pouze v důsledku jednoho úderu hlavy do pevného předmětu. „Údery podle nich musely být nejméně tři,“ podotkla státní zástupkyně.
Soud prodloužil vazbu
Obhájce upozornil, že obžaloba nevychází z uceleného řetězce nepřímých důkazů, ale pouze z domněnek. „Přímí svědci události nejsou,“ řekl.
Podle něj nebylo jednoznačně prokázáno, že se jeho klient dopustil násilného činu tak, jak popsala obžaloba. Znalci prý navíc nevyloučili jiný mechanismus zranění hlavy kojence. Obhájce proto navrhl zprostit muže obžaloby nebo překvalifikovat jeho čin na ublížení na zdraví.
Rozsudek kvůli možnému odvolání není pravomocný, soud v úterý proto obžalovanému muži prodloužil vazbu. Ztotožnil se s názorem žalobkyně, podle které trvá riziko útěku či skrývání, a to i s ohledem na vysoký trest, který mu soud uložil.