Udeřil plačícího syna do hlavy, řekl soud. Za vraždu kojence muži uložil 16 let

Autor: ,
  11:57aktualizováno  12:12
Olomoucký krajský soud potrestal 16 lety vězení sedmadvacetiletého muže za vraždu pětiměsíčního syna na Vsetínsku. Podle obžaloby plačícího kojence nejméně třikrát udeřil malíkovou hranou ruky do hlavy, dítě poté zemřelo v nemocnici. Otci za vraždu spáchanou na dítěti mladším 15 let hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně si v úterý po vynesení verdiktu ponechali lhůtu na případné odvolání proti rozsudku.

Tragédie se odehrála loni 12. listopadu. Invalidní důchodce v té době bydlel pod jednou střechou společně s manželkou, jejich pětiměsíčním synem a dalšími dvěma malými dětmi z jejího předchozího manželství.

Muž podle obžaloby v osudnou chvíli napadl svého plačícího pětiměsíčního syna, nejméně třikrát jej udeřil malíkovou hranou ruky do hlavy, popsala žalobkyně. Poté jej odložil do kočárku a když dítě stále plakalo, všiml si, že má poruchy vědomí.

Zavolal proto záchrannou službu. Kojence záchranáři převezli do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde 16. listopadu 2024 zemřel. Utrpěl závažná poranění včetně zlomeniny čelní kosti, nitrolebního krvácení a otoku mozku.

Muž odmítl vypovídat

Muž od začátku trestního stíhaní odmítl vypovídat. Obžaloba proto byla postavena na nepřímých důkazech a výpovědích svědků, se kterými invalidní důchodce krátce po činu hovořil.

Z nich vyplývá, že obžalovaný byl v kritickou dobu se synem v bytě sám. Podle předsedy senátu Vladimíra Najdekra řetězec nepřímých důkazů vede k jedinému reálnému závěru, že násilné chování obžalovaného vedlo k úrazu a smrti kojence. Muž si podle soudce musel být vědom toho, že vzhledem k synově velmi nízkému věku mu může údery do hlavy způsobit smrtelné zranění.

Zavraždil pětiměsíčního syna, protože plakal, viní muže. Hrozí mu výjimečný trest

Podle státní zástupkyně muž s největší pravděpodobností psychicky nezvládl pláč a neklid svého syna a několikrát ho pěstí uhodil do hlavy. Krátce poté svědkům nejprve řekl, že syn zřejmě dostal infarkt. Posléze uvedl, že synovi nechtěně bouchl hlavou o zeď, když se otáčel v chodbě.

Znalci ale vyloučili, že zranění na hlavě mohlo vzniknout pouze v důsledku jednoho úderu hlavy do pevného předmětu. „Údery podle nich musely být nejméně tři,“ podotkla státní zástupkyně.

Soud prodloužil vazbu

Obhájce upozornil, že obžaloba nevychází z uceleného řetězce nepřímých důkazů, ale pouze z domněnek. „Přímí svědci události nejsou,“ řekl.

Podle něj nebylo jednoznačně prokázáno, že se jeho klient dopustil násilného činu tak, jak popsala obžaloba. Znalci prý navíc nevyloučili jiný mechanismus zranění hlavy kojence. Obhájce proto navrhl zprostit muže obžaloby nebo překvalifikovat jeho čin na ublížení na zdraví.

Rozsudek kvůli možnému odvolání není pravomocný, soud v úterý proto obžalovanému muži prodloužil vazbu. Ztotožnil se s názorem žalobkyně, podle které trvá riziko útěku či skrývání, a to i s ohledem na vysoký trest, který mu soud uložil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Firma vedená Ševčíkem dostala pokutu 2,5 milionu. Bez povolení čerpala vodu z řeky

Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...

Vodárenská a energetická společnost Toma, kterou řídí poslanec za SPD Miroslav Ševčík, má zaplatit pokutu přes dva miliony korun za nelegální odebírání vody z řeky Moravy. Firma si na pokutu...

Rektor zlínské univerzity Adámek má problém, viní ho z autoplagiátorství

Premium
Řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má na starosti Milan Adámek. (srpen 2023)

Etická komise Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prověřuje odborné texty rektora Milana Adámka. Upozornil na ně jeho předchůdce Petr Sáha, který Adámka viní z autoplagiátorství. Stejný text vydal jen v...

Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela

Fotbalisté Slovácka slaví domácí vítězství nad Plzní.

Fotbalisté Slovácka v 18. kole Chance Ligy zaskočili favorizovanou Plzeň. Tým ze spodku tabulky zvítězil 3:0, když se proti bývalému klubu trefil dvaačtyřicetiletý Petržela, ke kterému se přidali...

Ornitologická senzace na Hané. Poprvé v Česku tam pozorovali raritního opeřence

Na Choryňských rybnících v Olomouckém kraji byl vůbec poprvé v Česku zaznamenán...

Unikátní pozorování si připsal na konto ornitolog Lukáš Brezniak z Přerovska. Na Choryňských rybnících na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje totiž zdokumentoval velmi exotickou návštěvu – pisíka...

Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Do řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí, přišla v případě dostavby dálnice D49 z Hulína do Fryštáku řada připomínek. Mimo jiné i od ekologických spolků Děti země a Egeria.

Udeřil plačícího syna do hlavy, řekl soud. Za vraždu kojence muži uložil 16 let

ilustrační snímek

Olomoucký krajský soud potrestal 16 lety vězení sedmadvacetiletého muže za vraždu pětiměsíčního syna na Vsetínsku. Podle obžaloby plačícího kojence nejméně třikrát udeřil malíkovou hranou ruky do...

9. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  12:12

Stovky bytů, desítky domů. V Uherském Hradišti chystají masivní výstavbu

Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti čeká proměna, bude to poprvé po 70...

Tisícovku nových obyvatel by mohlo získat Uherské Hradiště díky plánované výstavbě bydlení ve východní části města. Soukromí investoři chtějí v Mařaticích a v blízkosti sídliště Východ postavit 250...

9. prosince 2025  9:10

Hejtmanství dá půl miliardy na novou zlínskou porodnici. Částka zřejmě poroste

Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)

První část demolice už je hotová, druhá přijde na řadu začátkem příštího roku. Po zbourání staré prádelny půjdou k zemi také sousední budovy 16 a 17. Následně začnou práce na stavbě nového...

8. prosince 2025  16:02

Portréty i fotografie. Studenti zachytí příběhy klientů chráněného bydlení

Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště se setkávají s...

Tři desítky studentů Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště se po celý školní rok budou setkávat s klienty chráněných bydlení, aby umělecky zachytili jejich osobnosti i životní příběhy....

8. prosince 2025  12:08

A najednou to jde! Kouč Skuhravý nakopl leklé Slovácko. Bude ze záblesku něco víc?

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Na úsměvy ho moc neužije, takže ani po senzačním výplachu ambiciózní Plzně z jeho tváře nezmizel přísný výraz. Roman Skuhravý, stále ještě nový trenér Slovácka, byl vždycky svůj. Nikdy si moc nelámal...

8. prosince 2025  10:36

Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Do řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí, přišla v případě dostavby dálnice D49 z Hulína do Fryštáku řada připomínek. Mimo jiné i od ekologických spolků Děti země a Egeria.

8. prosince 2025  8:59

Mezi Valašskou Polankou a Vsetínem srazil vlak člověka

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Vlak v neděli večer na trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem srazil člověka, který nehodu nepřežil, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Provoz na mezinárodní trati 280 spojující...

7. prosince 2025  20:23,  aktualizováno  8. 12.

Fejkový hrot Daníček: Gól plus asistence. Co tady děláš? nechápal Petržela

Vlastimil Daníček se raduje z gólu, kterým pečetil výhru Slovácka nad Plzní v...

Bizarní. Šokující. Šílený. Hlavně ale překvapivě efektivní tah Vlastimilem Daníčkem na hrot přinesl fotbalistům Slovácka nebývalé gólově žně. Defenzivní specialista, který v 34 letech poprvé v životě...

8. prosince 2025

Doškové chaloupky skanzenu v Rymicích ožily hanáckými vánočními tradicemi

Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku hostilo vánoční jarmark. Lidé si...

Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku hostilo o druhé adventní neděli vánoční jarmark. Na prostranství hospodářského dvora u rymické tvrze nabízely své výrobky desítky prodejců a řemeslníků.

7. prosince 2025  16:26

Jako bych se vrátil po měsíci. Broš o Vsetíně, vzpomínkách a modelu baráže

Premium
Michal Broš na tréninku hokejistů Vsetína.

Dvě sezony na Lapači, dva extraligové tituly a spousta příjemných vzpomínek, které teď Michalu Brošovi na stejném místě zase ožívají. Světový šampion z roku 2000 se po 26 letech vrátil do klubu,...

7. prosince 2025

Mladá Boleslav - Zlín 3:1, důležité body pro domácí, trápení nováčka pokračuje

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu.

Po dvou porážkách s celky z popředí tabulky potřebovali zvítězit. A povedlo se. Fotbalisté Mladé Boleslavi přetlačili na domácím hřišti Zlín 3:1. V tabulce poskočili na dvanáctou příčku, trefili se...

6. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  17:55

Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela

Fotbalisté Slovácka slaví domácí vítězství nad Plzní.

Fotbalisté Slovácka v 18. kole Chance Ligy zaskočili favorizovanou Plzeň. Tým ze spodku tabulky zvítězil 3:0, když se proti bývalému klubu trefil dvaačtyřicetiletý Petržela, ke kterému se přidali...

6. prosince 2025  14:15,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.