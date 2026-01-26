Napadený skončil se zraněním v nemocnici. Obžalovaný dříve přiznal, že muže bodl, tvrdil však, že v sebeobraně. Rozsudek není pravomocný, soud jej nyní odůvodňuje.
Podle obžaloby Kopanycjovi zaslal jeho známý 7. června večer na mobilní telefon zprávu se svojí fotografií a textem ‚To jsem já, tvůj táta‘. Obžalovaný od něj podle státního zástupce Martina Malůše neúspěšně žádal omluvu. Vyhledal ho proto na zahrádce pohostinství a podle žalobce po odchodu za roh zaútočil nožem.
„Zasadil mu pět ran, které by byly bez poskytnutí okamžité zdravotní pomoci smrtelné,“ řekl dříve Malůš.
Kopanycja dříve před soudem uvedl, že považoval zaslanou zprávu za urážlivou, i proto, že jeho otec zemřel při autonehodě. Tvrdil, že nůž použil až poté, co se s mužem hádali, ten vůči němu několikrát zaujal boxerský postoj a navíc jej rukou udeřil nad oko. Vypověděl, že známého pak bodl do stehna, načež od něj dostal ránu do ruky.
„Bál jsem se, že nůž ztratím a on ho použije vůči mně. Dal jsem nůž před sebe. Kam jsem dával rány, kolik, kam, to si nemůžu vzpomenout,“ líčil obžalovaný. Pobodaný u soudu dříve odmítl, že by se s obžalovaným chtěl rvát. Potkávali se v práci i mimo ni.
Kopanycja dříve uvedl, že útoku zanechal, když pobodaný začal sténat bolestí a křičet, aby přestal. Z místa činu prý utekl proto, že zpanikařil. Vypověděl však, že ještě předtím volal na lidi, kteří seděli na zahrádce pohostinství, aby zraněnému muži přišli pomoct. Poté, co se doma uklidnil, šel ven a na ulici se udal policejní hlídce. Přestože zmínil, že byl v době činu opilý, dechovou zkoušku měl negativní.
V pondělí u soudu vypovídal znalec, který popisoval zranění poškozeného. Podle něj není možné uvést, kam směřovala první rána a v jakém sledu šly rány za sebou. Všechna zranění byla podle něj bolestivá a ztráta krve byla významná. Největší ztráta krve byla z poranění pažní tepny. Bez poskytnutí prvotní pomoci bylo možné vykrvácení do několika minut a hrozilo úmrtí.