Trest 5,5 roku za daňové úniky pro jezdce rallye Tlusťáka platí, rozhodl soud

Proti původnímu rozsudku se všichni obžalovaní odvolali. Vicemistr Evropy z roku 2010 již u krajského soudu ve Zlíně přiznal vinu, brojil však proti výši trestu, obhajoba žádala, aby byl uložený mimořádně pod hranici trestní sazby. Podle soudu pro to ale není důvod.

Antonín Tlusťák si dnes přišel rozhodnutí soudu osobně vyslechnout. „Nezpochybňujeme, že jste byl úspěšný jezdec, byla to ale jednoznačně vaše záliba. Zásadní věc je ta, že v souvislosti s vaším sportem jste okradl stát o 47 milionů korun. Škodlivý následek je enormní, více než 4,5násobně přesahuje limit krácení daně velkého rozsahu,“ uvedl předseda senátu Aleš Vašků. Podle něj je v uloženém trestu při spodní hranici trestní sazby zohledněno i jeho prohlášení viny. Za krácení daní mu původně hrozilo pět až deset let za mřížemi.

Dvaačtyřicetiletý muž dnes u soudu žádal uložení podmíněného trestu, podle soudu ale podmínky pro to splněny nebyly. „Upřímně lituji všech činů v oblasti motorismu, které mě sem dovedly,“ řekl dnes soudu. Uvedl, že nyní pracuje v zemědělství ve firmě svých rodičů a právě pobyt na svobodě by mu umožnil splácet dluhy. Doplnil, že v letech 2014 až 2021 zaplatil finančnímu úřadu přes 20 milionů korun a škodu chce i dál pravidelně splácet.

Soud Tlusťákovi kromě trestu vězení uložil také peněžitý trest dva miliony korun a zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem na šest let. Snížil mu však o 3,5 milionu korun náhradu škody, kterou musí splatit finančnímu úřadu. Nově tuto částku soud vyčíslil na 24,2 milionu korun.

Podle spisu Tlusťák coby jednatel, člen představenstva nebo zmocněnec různých společností krátil daně v letech 2014 až 2018.

Na svých závodních autech vozil reklamu jiných firem, za což obdržel finanční plnění. S tím spojenou daňovou povinnost společností, za které vystupoval, však kompenzoval fiktivními vstupy a fiktivními náklady jako například náhradními díly, vyplývá z rozsudku. Obžalovaný tvrdil, že vše dělal kvůli tomu, aby mohl nadále závodit, což bylo drahé.

Soud zamítl odvolání dalších tří obžalovaných

Soud dnes zamítl odvolání i zbylých tří obžalovaných, Dalibora Šerého, Veroniky Vágner a Zdeňka Juhy, kteří Tlusťákovi podle obžaloby vystavovali fiktivní faktury. Závodník podle soudu navíc pomáhal Veronice Vágner krátit daně její společnosti, což zapříčinilo škodu přesahující 2,2 milionu korun.

Soud Šerému, Vágner a Juhovi uložil peněžité tresty od 225 tisíc do milionu korun, zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem od tří do čtyř let, Šerému s Juhou také podmíněné tresty a Vágner trest propadnutí zajištěného více než milionu korun. Uhradit musejí také většinu škody.

Krajský soud ve Zlíně případ uzavřel letos v lednu. V prosinci 2023 se Tlusťák, který do té doby odmítal vypovídat, přiznal.

„K prohlášení viny přistoupil až na konci řízení, během řízení nespolupracoval, ale spíše ho ztěžoval. Jeho spolupráce bude zohledněna v dalších řízeních,“ zmínila v závěrečné řeči u zlínského soudu státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová.

Přiznání zohlednila ve svém návrhu trestu. Původně požadovala 7,5 roku, následně navrhla trest při samé spodní hranici trestní sazby, tedy 5 let.

Naopak Tlusťákův obhájce Eduard Bruna tehdy navrhoval podmínku. Jeho klient podle něj svého jednání lituje a staral se o to, aby se státu dostaly peníze, o které byl připraven.

„Obstarával si peníze, aby mohl závodit a udržel se na špici jako český závodník v této kategorii. Neměl peníze, tak to dělal tímto způsobem. Pohnutka reprezentovat a závodit není zavrženíhodná,“ zdůraznil ve své závěrečné řeči obhájce.