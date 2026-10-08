Na základě předpisů měl dohled trvat osm hodin, Jurčík však považoval za dostatečné pouze dvě hodiny. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osm let vězení.
Střecha Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně hořela loni 10. listopadu. Požár podle státní zástupkyně Petry Kašíkové způsobil škodu téměř 14,7 milionu korun. Vyžádal si evakuaci stovky lidí.
Na střeše školy Jurčík podle obžaloby pracoval jakožto jednatel a vedoucí pracovník firmy Zlínmat společně s kolegou. Plamenem hořáku tam natavoval asfaltové pásy, od nichž později podle státní zástupkyně vzplála dřevěná konstrukce střechy.
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„Nesprávně určil dobu požárního dohledu po ukončení práce,“ řekla k počínání svářeče státní zástupkyně Kašíková.
Obžalovaný potvrdil, že o zkrácení délky doby dohledu po ukončení prací rozhodl sám. „Protože jsem těch 120 minut považoval za dostatečné,“ zdůvodnil svůj postup Jurčík.
Je si vědom toho, že jednal v rozporu s předpisy. „Při pracích s hořákem nejspíše vznikl požár. Nejsem však schopen říci, kde byl ten konkrétní problém,“ uvedl obžalovaný.
Za nejdůležitější považuje, že při požáru nikdo neutrpěl zranění. „Celé tady této události upřímně lituji. Veškerých nepříjemností, které vznikly poškozeným, jak škole, tak dalším zúčastněným,“ řekl dosud netrestaný muž.
Nesouhlasí však s výší škody, která je vyčíslena v obžalobě. „Dle mého názoru by ta částka měla být nižší,“ uvedl Jurčík.
Tvrdí, že střecha školní budovy nebyla členěna na požární úseky. Před soudem Jurčík dále vypověděl, že střechy v minulosti opravoval zhruba v 80 případech. Že by někdy začalo hořet, se mu prý s výjimkou loňského požáru nikdy nestalo.
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Uvedl také, že požární dohled po ukončení prací dělal vizuálně, například termokameru při něm nevyužíval. Pracovník, který spolu s Jurčíkem střechu opravoval, vypověděl, že dohled trvající jen dvě hodiny byl výjimkou. Zároveň zmínil, že nebyl určen, aby ve věci rozhodoval.
Podle znalce v oboru požární ochrany Jiřího Hoška vznik požáru souvisel se stavebními pracemi na střeše. Uvedl, že požár zasáhl přibližně třetinu střechy, jeho dalšímu šíření zabránily jednotky požární ochrany.
Soud pokračuje v listopadu
Při zpracování posudku vycházel z odborného vyjádření hasičského záchranného sboru. Účelem požárních úseků, jejichž absenci na střeše obhajoba namítá, je podle znalce zamezení šíření požáru.
Hlavní líčení bude pokračovat dalším dokazováním 12. listopadu. Obhajoba mimo jiné žádá znalecký posudek z oboru stavebnictví. Měl by stanovit stav budovy před vypuknutím požáru.
Rozsáhlý požár likvidovaly několik hodin desítky profesionálních a dobrovolných hasičů. V souvislosti s požárem na největším zlínském sídlišti hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.
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10. listopadu 2025