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Požár střechy zlínské školy míří k soudu, svářeče viní z porušení předpisů

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  15:39
Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České...

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...
Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...
Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...
Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...
17 fotografií
Okresní soud ve Zlíně v říjnu otevře případ loňského požáru střechy střední školy na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Z jeho zavinění je obžalovaný svářeč, který podle vyšetřovatelů střechu opravoval a nedodržel předpisy.

„Za obecné ohrožení z nedbalosti mu v případě prokázání viny hrozí dva roky až osm let vězení. Hlavní líčení je nařízeno na 8. října,“ řekl mluvčí soudu Petr Prokopius. Požár a následné hasební práce podle policie způsobily škodu bezmála 15 milionů korun.

Střecha Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně hořela 10. listopadu loňského roku. Požár vypukl v době, kdy střechu budovy v České ulici opravovali řemeslníci. Nedbalost jednoho z nich podle vyšetřovatelů požár zapříčinila.

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Muž podle policie před započetím svařování nepřipravil místo k práci s otevřeným ohněm a přesto na něm manipuloval s plynovým hořákem, následně navíc na místo nedostatečně dohlížel.

Dosud netrestaný muž tedy podle kriminalistů při manipulaci s otevřeným ohněm nedodržel závazné podmínky požární bezpečnosti, jak mu ukládají předpisy.

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025)
Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici, dále se tedy nešíří, práce ale potrvají i přes noc. (10. listopadu 2025)
Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici, dále se tedy nešíří, práce ale potrvají i přes noc. (10. listopadu 2025)
Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici, dále se tedy nešíří, práce ale potrvají i přes noc. (10. listopadu 2025)
17 fotografií

„Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku,“ uvedla už dříve policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Ke vznícení došlo právě v osmihodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel,“ popsala mluvčí.

Rozsáhlý požár likvidovalo několik hodin 13 profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů. Naštěstí při něm nikdo neutrpěl zranění.

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

V souvislosti s požárem na největším zlínském sídlišti hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.

K tomu došlo například při červencovém požáru skladové budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu firmy Baťa ve Zlíně.

10. listopadu 2025

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