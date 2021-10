Předstírali, že umějí ovlivnit soudce. Trojice dostala pětileté tresty

Patriku Kalousovi, Vojtěchu Novákovi a Stanislavu Netopilovi původně za podvod hrozilo pět až deset let vězení. Soud ale uložil tresty na spodní hranici. Kalous si odpyká pět a půl roku, Novák pět let. Pouze u Netopila soud mimořádně volil trest pod spodní hranicí, a to čtyři a půl roku vězení. Všichni mají k trestu nastoupit do věznice s ostrahou.

Kalous kromě toho dostal také peněžitý trest 500 tisíc korun a propadnutí majetku, který mu byl v souvislosti s případem zajištěn, Novák peněžitý trest 300 tisíc korun. Všichni tři si ponechali lhůtu na odvolání, tresty tak nejsou pravomocné.

Zatímco Kalous a Netopil se k trestné činnosti doznali, Novák vinu popíral.

Trojice slibovala ovlivňovat trestní kauzu manželů Jaroslava a Jarmily Novotných, kteří stáli před soudem kvůli únosu společníka, aby jej donutili k vyplacení dlužné částky. Soud manžele potrestal nepodmíněnými tresty za únos a vydírání.

Obžalovaní podle státního zástupce oslovili Novotného s nabídkou, že ovlivní v jejich prospěch prvoinstanční řízení vedené u zlínské pobočky brněnského krajského soudu i odvolací řízení u olomouckého vrchního soudu.



Podle žalobce jednali Kalous, Novák a Netopil ve snaze se obohatit, ale ve skutečnosti neměli možnost rozhodování soudů ovlivnit. V součtu jim podle obžaloby bylo vyplaceno deset milionů korun, použili je pro vlastní potřebu.



Letos v srpnu přijal krajský soud Kalousovo a Netopilovo prohlášení viny. „Prohlašuji, že jsem vinen a souhlasím s právní kvalifikací skutku. Pouze nesouhlasím s navrženým trestem,“ uvedl hned na začátku procesu Kalous. Více odmítl vypovídat.

Přiznal se také Netopil, který požádal o dohodu o vině a trestu. „Mou prioritou je nejrychlejší možné řešení, což by byla vina a trest,“ uvedl. Ve vztahu k nim tedy v hlavním líčení neprováděl další dokazování, pokračovalo jen ve vztahu k Novákovi.

Policie deformovala fakta, tvrdil Novák

Novák vinu popíral. „Nesouhlasím s vinou ani trestem. Policie deformovala fakta,“ řekl Vojtěch Novák. A upozornil, že mezi odposlechy, jejich přepisy a dalšími důkazy jsou faktické rozdíly.

„Například při sledování zaznělo, že nebylo pozorováno, že bychom si něco předali. V přepisu stojí, že jsem něco převzal,“ vysvětloval Novák.

V kauze podle svých slov figuruje jen proto, že jeho vzdálený příbuzný byl přísedícím v případu Novotných. „Kalous mě požádal, abych se ho zeptal, jak se to vyvíjí a co si o tom případu myslí,“ popisoval u soudu Novák.

Protože jsou s Kalousem kamarádi, Novák mu vyhověl a od člena senátu se dozvěděl jeho názor. „Nikdy mi neřekl nic jiného, než svůj vlastní pohled na věc,“ prohlásil Novák.

Podle soudce ale takové tvrzení ve světle důkazů neobstálo.