Děti svěřili na hlídání sousedovi. Netušili, že byl odsouzený za pedofilii

Na záznamu je drobná dívenka s culíkem. Sedí na pohovce a v rukou drží plyšového pejska. Neví přesně, jak se bude jmenovat. „Asi Marty,“ uvažuje. Dostala ho jen před malou chvílí. Od paní na policii, ve speciální výslechové místnosti pro dětské oběti trestných činů.

Zhruba rok a půl starý videozáznam jejich rozhovoru se dnes přehrával v soudní síni krajského soudu ve Zlíně. Je z něj patrné, že je dítě zpočátku nesvé, ale po chvíli se uvolní a na otázky odpovídá zvesela. Na otázky o škole, kamarádkách, sourozencích. Je mu osm let a má radost, že všechny odpovědi zná.

Popíše i byt, ve kterém žije. Rodina se třemi dětmi má k dispozici místnost v jedné z vyloučených lokalit na Kroměřížsku. Zhruba rok před popisovaným výslechem se do sousedního bytu přistěhoval nový nájemník, muž, který nyní stojí v soudní síni. Svou minulostí, která zahrnuje odsouzení za zneužívání dětí a také za krádeže, se nechlubil a ani před soudem se k ní nechtěl vracet. „To jsem si odseděl, o tom mluvit nebudu,“ uvedl.

Rodině v sousedním bytě finančně vypomáhal, vozil jejich děti do školky a do školy, vyzvedával je, a dohlížel, aby si malá školačka napsala úkoly. Proč to dělal? „Kdo mě zná, ví, že nemám problém komukoliv pomoct,“ vysvětloval soudnímu senátu.

Za hlídání dětí měl s rodiči dohodnutou odměnu. Za to, že děti brával na koupaliště, kupoval jim sladkosti, svačiny do školy nebo oblečení, ale nechtěl nic. „Říkal, že nás má rád,“ vypověděla před soudem matka malé oběti.

I obviněný to popisoval podobně. S rodinou se prý sblížil, a když šel s jejich dětmi ven, nabalily se na ně i další děti z lokality. „Když jsem koupil jednomu, musel jsem koupit i druhým,“ vyprávěl.

Děti, které hlídával, ho prý zpočátku měly rády, podle matky pak ale přišel okamžik, kdy už s ním nechtěly být. „Říkaly, že je na ně zlý,“ líčila matka.

Dcerka se jí se svými zážitky nesvěřila. Při výslechu uvedla, že měla strach z trestu. „Že bych měla zaracha a že už by mě mamka nikam nepouštěla,“ řekla. Potřeba svěřit se ale nakonec převážila. „Byla jsem na hřišti a nechtěla si hrát. Kamarádka se mě ptala, co mi je, a když jsem jí to řekla, říkala, že jí to dělá taky,“ znělo z videozáznamu. Druhé z dívek bylo v té době deset a právě ona dala věci do pohybu, když se s tajemstvím kamarádky, i svým vlastním, svěřila rodičům.

Sexuální život muž se svou partnerkou nevedl. „Pokoušeli jsme se, ale z mé strany tam byla nula,“ uvedl.

Soud bude pokračovat mimo jiné svědectvím znalce v oboru sexuologie.