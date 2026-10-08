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Svému šéfovi dupal na hlavu, brutálně ho ubil. Soud Moldavanovi snížil trest

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  11:39

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Vrchní soud v Olomouci ve čtvrtek snížil o 1,5 roku na 16,5 let trest třiadvacetiletému Moldavanovi Dumitru Vacarciucovi za brutální vraždu muže v Zubří na Vsetínsku. (říjen 2026) | foto: ČTK

Vrchní soud v Olomouci ve čtvrtek snížil o 1,5 roku na 16,5 let trest třiadvacetiletému Moldavanovi Dumitru Vacarciucovi za brutální vraždu muže v Zubří na Vsetínsku. Soud zohlednil jeho doznání viny, předchozí bezúhonnost i věk pachatele.

Oběť vraha načerno zaměstnávala, po vraždě jej podle spisu obžalovaný se svým krajanem okradl a snažil se uprchnout, dopadla ho celní správa. Muži soud potvrdil desetiletý trest vyhoštění, pozůstalým musí také nahradit škodu v řádech milionů korun.

Uložený trest byl podle soudu přísný. „Obžalovanému hrozil trest od 15 do 20 let, uložený trest 18 let je již v horní polovině této sazby. Obžalovaný je netrestaný, nejzávažnější část jednání doznal a je mladého věku,“ uvedl předseda senátu Daniel Plšek.

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Naopak desetiletý trest vyhoštění je podle soudu mírný, u tak závažné trestné činnosti měl být uložen podle soudu na dobu neurčitou, žalobce se však neodvolal.

Vrchní soud v Olomouci ve čtvrtek snížil o 1,5 roku na 16,5 let trest třiadvacetiletému Moldavanovi Dumitru Vacarciucovi za brutální vraždu muže v Zubří na Vsetínsku. (říjen 2026)

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Při uložení mírnějšího trestu soud zohlednil i to, že obžalovaný nemohl v případu vraždy prohlásit u olomouckého krajského soudu svou vinu. Na tom stavěla také obhajoba, podle které se stalo procesní pochybení.

„Obviněný nebyl v hlavním líčení řádně poučen kvůli prohlášení viny, k čemuž se v prvním bodě plně doznal. Toto poučení v soudní síni nezaznělo,“ uvedla obhájkyně. Podle soudu je námitka důvodná, ale neměla vliv na přezkoumání výroku o vině a jde již o vadu neodčinitelnou.

Útočník oběti dupal na hlavu

Incident se stal loni 13. listopadu v druhém patře bytu, který Moldavan obýval s dalšími dvěma muži. Jednoho z nich, který jej načerno zaměstnával, fyzicky napadl.

Útok byl přitom brutální, muže kopal do hlavy, bil jej pěstmi, dupal mu na hlavu a hlavou mu tloukl o zem. Muže také rdousil. Způsobil mu rozsáhlé zranění včetně krvácení do lebky a otok mozku - bezprostřední příčinou smrti poškozeného bylo udušení.

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Po napadení Vacarciuc společně se svým krajanem zavražděného muže okradli, odcizili mu peníze, zlato, dvě platební karty a klíče od jeho vozidla. Poté nasedli do kradeného auta a snažili se uprchnout. Zastavila je celní správa - kradené vozidlo nemělo dálniční známku.

Celková škoda byla vyčíslena na více než půl milionu korun. Krajan obžalovaného byl za krádež souzen v samostatném řízení, dostal podmíněný trest a trest vyhoštění.

Vacarciuc byl tak kromě vraždy souzen také za krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obžalovaný útok přiznal, nesouhlasil však s tím, že by svou oběť okradl.

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