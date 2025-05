Sedmnáctiletý muž, který na jaře 2022 skákal do řeky a následně i po autě, se udusil poté, co ho zasahující policista zalehl a později zaklekl.

Devětapadesátiletý muž podle soudu jako policista porušil povinnosti a podmínky stanovené pro použití donucovacích prostředků. Okresní soud loni Oprchalovi uložil tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let. Krajský soud nyní uložený trest zmírnil na dvouleté odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let.

„Lze učinit závěr o nepřiměřené přísnosti trestu,“ řekl k prvoinstančnímu rozsudku soudce zpravodaj Jiří Dufek. Soud při zkrácení délky trestu zohlednil řádný život obžalovaného i intoxikaci teenagera, která přispěla k tragickým následkům. Podle soudu mu znemožnila říci, že nemůže dýchat. „Jednalo se o dosti nešťastnou souhru okolností,“ doplnil Dufek.

Na pět let muži také zakázal působit u policie a ostatních bezpečnostních sborů České republiky, pracovat nesmí ani jako strážník obecní policie. Stejný trest v případě zákazu činnosti vynesl už okresní soud. Obžalovaného soudy shledaly vinným z přečinu usmrcení z nedbalosti, hrozilo mu až šestileté vězení.

Policie proti mladíkovi zasahovala 12. května 2022 v Nivnické ulici v Uherském Brodě. Stalo se tak poté, co pod vlivem LSD skákal z mostu do řeky Olšavy a pak také na auto. Nejaktivnější z policistů mladíka zalehl a pak po poutání zaklekl, přičemž se mladík udusil. Muž se před prvoinstančním soudem hájil, že si mladíka po zákroku už jen přidržoval kolenem a netlačil na něj.

„Já mám jenom jediný vzkaz pro mladé kolegy, ať do takových zákroků nejezdí. Ať si zapálí cigaretu a počkají někde za rohem,“ sdělil dnes po vynesení rozsudku Oprchal.

Obhajoba navrhovala, aby byl rozsudek napadený odvoláním zrušen a Oprchal zproštěn obžaloby. Jako eventualitu uvedl advokát Radek Ondruš napadený rozsudek zrušit a vrátit k opětovnému projednání okresnímu soudu. Dnešní rozhodnutí považuje za průlomové.

„Je to jasná výzva ministrovi vnitra a policejnímu prezidentovi na to, aby se zásadním způsobem změnil přístup policistů. Když tam přijedou a nebudou si ničeho všímat, tak je to lepší, než když budou nevyškolení, nevycvičení zasahovat tak, jak zasahovali. Zákroku se aktivně účastnili tuším čtyři policisté a odsouzen byl pouze jeden, který byl vyfocen okolojdoucím policistou a následně udán,“ shrnul Ondruš.

Mladíka obhájce označil za nebezpečného agresivního toxikomana. Obžalovaný podle něj šel zkontrolovat zdravotní stav mladého muže po skocích z mostu a nebyl připraven, že ho začne atakovat. Zatímco Oprchal podle obhájce mladého muže neznal, velitel zásahu ano, avšak tuto informaci svému podřízenému nepředal.

Obhajoba žádala provedení dalších důkazů, mezi nimi revizní posudky z oborů soudního lékařství a toxikologie nebo předvolání dalších svědků. Odvolací soud však návrhy na doplnění dokazování zamítl.

Státní zástupce Martin Malůš navrhl, aby bylo odvolání zamítnuto. Nepovažoval jej za důvodné. Odvolání podle obžaloby pouze opakovalo argumentaci, se kterou se už vypořádal soud prvního stupně.

Případem se však ještě pravděpodobně bude zabývat Nejvyšší soud. Obhájce Ondruš totiž avizoval, že jeho klient v případu podá dovolání. Jde o mimořádný opravný prostředek, který však nemá odkladný účinek.