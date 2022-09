Soud znovu otevřel sedm let starý případ ozbrojené loupeže

Miloš Zezula a Martin Skalický se znovu vrátili do soudní síně kvůli loupeži v klenotnictví v Uherském Hradišti v roce 2015. Znovuotevření případu nařídil Ústavní soud poté, co vyhověl stížnostem obou mužů, které krajský soud ve Zlíně poslal v roce 2019 do vězení na osm a pět let.