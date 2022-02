Kauzu otce a exmanželky lihového bosse Březiny znovu projedná okresní soud

Krajský soud ve Zlíně však v pondělí v neveřejném zasedání zrušil jeho loňské rozhodnutí ve věci a nařídil mu ji znovu projednat.

Otci i exmanželce Radka Březiny hrozilo za legalizaci výnosů z trestné činnosti až osm let vězení. Oba vinu od začátku popírají.

Podle státního zástupce Radka Bartoše budou bližší údaje o rozhodnutí odvolacího soudu známy až po jeho doručení zúčastněným stranám, což může trvat několik týdnů. Dá se však podle něj dovozovat, že krajský soud minimálně částečně vyhověl odvolání, které proti zprošťujícímu rozsudku okresního soudu podal.

„Záleží na tom, jakou argumentaci soud z mého odvolání přijal a v jakém rozsahu jí vyhověl. Moudřejší opravdu budeme až ve chvíli, kdy bude doručeno rozhodnutí,“ řekl ČTK státní zástupce.

Mluvčí krajského soudu Klára Belkovová nechtěla vzhledem k tomu, že bylo pondělní jednání neveřejné, jeho výsledek komentovat. S rozhodnutím odvolacího soudu se podle ní nejprve musejí seznámit všichni účastníci řízení.

Zprošťující rozsudek vynesl v případu prvoinstanční soud už dvakrát, poprvé v roce 2019. Díky podanému odvolání kauza podruhé zamířila i ke krajskému soudu, který věc vždy vrátil k novému projednání.

Šlo o více než půl miliardy korun

„Považuji za prokázanou objektivní stránku trestného činu v obecné rovině, kde soud zpochybnil spojitost mezi příjmy, kterých dosáhl Radek Březina, a následnými vydáními z těchto peněz ve prospěch Vladimíra Březiny a Stanislavy Březinové. To je moje zásadní námitka, že tam spojitost je a že v převážné většině všechny příjmy Radka Březiny je třeba považovat za výnosy z trestné činnosti. Legální příjmy jsou naprosto marginální a zanedbatelné,“ řekl loni po podání odvolání Bartoš.

Kauza se týká více než půl miliardy korun, které podle státního zástupce pocházely z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny. Podle obžaloby se Vladimír Březina a Stanislava Březinová podíleli na praní špinavých peněz v letech 2005 až 2013, kdy se je snažili legalizovat vklady na bankovní účty a nákupem cenných papírů i nemovitostí.

Díky tomu si podle žalobce přišel Vladimír Březina na více než 446 milionů, Stanislava Březinová na více než 42 milionů a Radek Březina na 18 milionů korun. V případu byly původně obžalované i dvě asistentky, podle soudů se však jejich trestní odpovědnost vzhledem k žalovanému trestnému činu nepodařilo prokázat.

Vladimír Březina se hájil, že peníze vydělal svým podnikáním a následně je půjčoval. Tvrdil, že o nelegálním podnikání svého syna neměl tušení, stejně jeho bývalá žena Stanislava.

Podle loňského rozhodnutí trestního senátu okresního soudu s předsedou Pavlem Houdkem není skutek označený v žalobním návrhu trestným činem.

Z předložených důkazů podle Houdka vyplývá, že v případě podnikání skupiny kolem Radka Březiny se míchaly peníze z nelegální i legální činnosti. Ve vztahu k Vladimíru a Stanislavě Březinové se podle něj nepodařilo zjistit, že nakládali s penězi, které pocházely ze zdrojové trestné činnosti Radka Březiny a dalších lidí.

„Soud se ztotožnil s řadou našich argumentů, tím stěžejním je neprokázání objektivní stránky. Soud konstatoval, že u každého vkladu není možné rozlišit, zda se jednalo o legální či nelegální prostředky. Ostatně i obžaloba připustila, že to nelze učinit, a to je to zásadní,“ komentoval loni zprošťující verdikt obhájce Stanislavy Březinové Tomáš Vymazal.