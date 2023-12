Automobilový závodník Tlusťák otočil, přiznal se k daňovým únikům za 45 milionů

„Prohlašuji vinu a doznávám se k obžalobě,“ řekl Tlusťák. Soudce se ho poté ptal, jestli souhlasí i s právní kvalifikací trestných činů, zda činí prohlášení svobodně a zda si uvědomuje, že ho nebude moci odvolat. Na vše odpověděl Tlusťák ano. Za daňové úniky 45 milionů korun mu hrozí 5 až 10 let vězení.

Jednačtyřicetiletý Tlusťák, který byl i ve vazbě, protože je obviněný ještě v dalším případě daňových úniků, nechtěl vysvětlovat, proč tak radikálně změnil svůj přístup.

„Klient zřejmě zvážil délku řízení, která byla do teď a která by ho ještě čekala, kdyby pokračoval ve způsobu, jak se hájil,“ zmínil jeho advokát Eduard Bruna. „Je to značně stigmatizující pro každého, pro něj taky. Zřejmě uvážil, že bude lepší, aby tu věc zkrátil a nemusel tolikrát chodit na soudní jednání,“ doplnil.

Tlusťák by tím mohl v aktuálně projednávaném případě dosáhnout snížení trestu, což však není jisté. Ve druhé kauze, jež se ještě k soudu nedostala, ale může získat status spolupracujícího obviněného, což by nižší trest znamenalo určitě.

„Polehčující okolnost to je určitě. Otázka ale je, v jaké fázi řízení bylo prohlášení viny učiněno,“ uvedla žalobkyně Pavlína Nesvadbová. „Kdyby bylo učiněno na začátku dokazování, jistě by to mělo zcela jiný dopad než v samém závěr dokazování.“

Náhradní díly jsem potřeboval, hájil se pilot

Státní zástupkyně Tlusťáka viní z toho, že v letech 2014 až 2018 prostřednictvím svých společností prodával reklamu na závodních autech. A vzhledem k tomu, že šlo o velké částky, fiktivně nakupoval například náhradní díly a faktury uplatňoval v daňových přiznáních.

Spolu s ním jsou obžalovaní další čtyři lidé, jejichž firmy mu měly na oko náhradní díly dodávat. Jeden z nich, Dalibor Šerý, který měl způsobit škodu 12 milionů korun, se také doznal. Pak soudní síň opustil.

Tlusťák ale mluvil i o okolnostech daňových podvodů. A nebylo to vždy totéž, co je uvedeno v obžalobě. Říkal mimo jiné, že nakupoval náhradní díly bez dokladů od firem, které je nabízely levněji a rychleji, než třeba automobilka Škoda.

„Měl jsme před sebou závody na Kanárských ostrovech, nebo v Řecku a potřeboval jsem tlumiče a další věci. To mě zajímalo, když jsem reprezentoval náš tým i Česko,“ vypovídal Tlusťák. „Netvořily se fiktivní faktury, byly to náhradní díly, které skutečně existovaly. Potřeboval jsem je,“ pokračoval.

Původ náhradních dílů neřešil, přičemž zdůrazňoval vysoké náklady spojené s automobilovým sportem. Závodní vůz podle jeho slov vyšel na 300 tisíc euro, náhradní díly na dvojnásobek.

„Neexistovalo, že bych závod nejel,“ zdůraznil Tlusťák. „Ten, kdo není uvnitř týmu, tak neví, jaký je rozdíl závodit kolem baráku a na Kypru. Nároky na posádku a další věci jsou úplně jiné. Je to těžko pochopitelné pro toho, kdo to nezažije,“ hovořil.

Soudce Tlusťákovu výpověď jednou přerušil s tím, že se po svém přiznání zbavuje viny. To závodník odmítl.

Na krácení daní se měli podílet i další lidé

Nákup náhradních dílů či pneumatik bez faktur přiznal například od firmy někdejšího automobilového jezdce Miloše Vágnera, který tragicky zahynul v roce 2014. „Nefakturovali jsme to, dával jsem mu peníze v hotovosti. Byli jsme domluveni, že to později všechno narovnáme,“ vypověděl Tlusťák.

U soudu je obžalovaná i tehdejší Vágnerova manželka Veronika, která po něm společnost na čas převzala. A s ní měl dřívější nákupy vyřešit účetně. Podle Tlusťáka však o tom, co se ve firmě dělo, neměla s ohledem na neštěstí a svůj psychický stav velký přehled. Obžaloba ji viní z daňového úniku asi devět milionů korun.

Obžalovaný je také Zdeněk Juha, který se podle obžaloby podílet na snížení daně o téměř 200 tisíc. Od jeho společnosti měl Tlusťák přebírat fiktivní faktury. Tlusťák to přiznal, ovšem s tím, že firemní faktury vystavoval někdo jiný a Juha o tom nevěděl.

„Platil jsem 10 procent z částky, na kterou byla vystavená fiktivní faktura. Dával jsem předmět plnění a částka z toho vyplynula,“ přiblížil Tlusťák.

Dalším obžalovaným je Lukáš Čala, přes jehož společnost měl Tlusťák podle svých slov profinancovat některé závody v zahraničí. Nakupoval u něho i náhradní díly. Čala mu podle obžaloby umožnil snížit daňovou povinnost o 1,5 milionu korun.

Případ bude u zlínského soudu pokračovat 10. ledna, kdy by mohly zaznít závěrečné řeči.