Automobilového závodníka soudí kvůli daňovým únikům za 45 milionů korun

Vicemistr Evropy z roku 2010 prostřednictvím svých firem prodával reklamu na svém závodním autě. Na tom by nebylo nic špatného, jenže Antonín Tlusťák podle obžaloby nechtěl tyto velké zisky danit.

„Jelikož to byly vysoké částky, tak to vykrýval fiktivními doklady na vstupu, které uplatňoval ve svých daňových přiznáních. Šlo o náhradní díly nebo služby související s kontrolou trati,“ předestřela státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová.

Obžalovaní jsou ještě další čtyři lidé, jejichž firmy měly Tlusťákovi jen na oko náhradní díly dodávat. Jednomu z obžalovaných hrozí také až deset let, dalším dvěma osm roků a jednomu rok vězení. Všichni svoji vinu odmítají.

Tlusťák zatím odmítá vypovídat. „V době, kdy byly domovní prohlídky, jsem měl na skladě spoustu náhradních dílů. Mohl jsem všechno prokázat a doložit fakturami. Mohl jsem se plnohodnotně bránit,“ řekl na chodbě soudu po skončení prvního hlavního líčení Tlusťák.

Při prohlídce se mi ztratilo 10 tisíc, říká jezdec

Trestné činnosti se podle obžaloby dopouštěl v letech 2014 až 2018, policie ho začala prověřovat o rok později. K soudu se případ dostal letos. „To je divný postup,“ podivil se Tlusťák.

Soudce četl jeho výpověď, kterou učinil loni na policii. Stěžuje si v ní na jednání policie, že se mu při domovní prohlídce ztratilo 10 tisíc korun. I na to, že postupně přicházel kvůli vyšetřování o své dobré jméno.

Opouštěli ho partneři a podle svých slov si připadal „jako prašivý.“ Naznačoval tehdy také něco o jednání mafie, české i slovenské.

„Nedokážu to posoudit, byl jsem v té době divákem. Jen jsem závodil,“ řekl k tomu dnes Tlusťák, který sám podával i trestní oznámení.

Podle Nesvadbové byla jeho podání prověřena a nebyla shledána důvodnými. „Je to způsob jeho obhajoby,“ míní žalobkyně.

Jsme nevinní, tvrdí shodně obžalovaní

K soudu se dnes dostavili čtyři z pěti obžalovaných. Obžalovaný Dalibor Šerý požádal o konání hlavního líčení v jeho nepřítomnosti. Všichni obžalovaní prostřednictvím svých obhájců uvedli, že se cítí být nevinni.

U soudu vypovídal obžalovaný Lukáš Čala, který podle obžaloby umožnil Tlusťákovi uměle navýšit odpočet DPH a snížit daňovou povinnost o 1,5 milionu korun. Odkázal také na policejní protokol, kde popsal spolupráci s Tlusťákem.

Řekl, že zná Tlusťáka několik let a dělal mu zabezpečení do jeho vozu. Spolupráce s Tlusťákem byla založena na ústní dohodě, objednávky od něj přijímal osobně či telefonicky, šlo o náhradní motor do závodního speciálu, pneumatiky či náhradní díly.

Zdeněk Juha podle obžaloby umožnil Tlusťákovi snížit daně o 193 tisíc korun. U soudu dnes uvedl, že obžalované osobně nezná a nikdy s nimi nebyl v kontaktu a zná je jen podle jména.

Veronika Vágner podle obžaloby způsobila škodu asi devět milionů korun, Šerý za 12 milionů korun. Žena u soudu uvedla, že manžel měl autoservis a přátelili se s Tlusťákem. Když manžel zemřel, Tlusťák jí nabídl pomoc a domluvili se, že spolupráce bude pokračovat. Faktury vystavovala a na konci měsíce je posílala do Zlína Tlusťákové, která je předala účetní.

Firma byla podle obžalované čtvrtletním plátcem DPH a účetní jí poslala příkaz k úhradě, který zaplatila. Firmu později prodala. „Zpětně vím, že jsem spoustu věcí měla vyžadovat, ale nevyžadovala,“ uvedla Vágner.

Verdikt v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat 7. a 8. března.