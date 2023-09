Zlín chce solární panely na desítkách budov, řadu střech však musí opravit

V budoucnu by mohlo následovat dalších čtyřicet budov. „Zatím jde o pilotní projekt, při němž si chceme ověřit, jak bude fungovat,“ nastínila náměstkyně primátora Martina Hladíková.

„V budoucnosti budeme nuceni řešit obnovitelné zdroje. Mohli bychom proto využít ploché střechy na školách či jídelnách, kde bychom vyráběli elektrickou energii, kterou bychom použili do baterií, prodávali do sítě, anebo používali pro městské společnosti, například dopravní společnost. Primárně sledujeme úspory energií a soběstačnost,“ doplnila.

Solární panely by se na prvních čtyřech budovách měly objevit během letošního a příštího roku. Musí se ještě vyřešit technické záležitosti a povolení. Hlavním odběratelem budou instituce, které v nich sídlí. Školy jsou ale v létě, kdy je nejvíce slunečního svitu, zavřené. Proto bude energie z fotovoltaických elektráren v létě přebývat.

„Všechny čtyři mají instalovaný výkon přes 300 kilowatt, během jednoho roku by měly vyrobit 300 megawatt hodin elektrické energie,“ upřesnil Pavel Mačák, ředitel městské společnosti Teplo, která tyto záměry řeší. „Fotovoltaické panely by výrobou pokryly skoro celou spotřebu budov, ale ne vždy budou vyrábět, když ji budou budovy spotřebovávat. Nepotkává se to v čase,“ připomněl.

Nicméně záměr města více se zaměřit na obnovitelné zdroje by to ovlivnit nemělo. „Máme velké plány,“ naznačil Mačák. „Ve Zlíně jsme vytipovali čtyřicet objektů, ke kterým má město majetkový vztah. Postupně posuzujeme, jestli to na nich bude proveditelné z pohledu jejich spotřeby, technického stavu, umístění. Jde o školy, administrativní budovy nebo sportovní halu,“ upřesnil.

Potíž bývá v tom, že střechy všech budov nejsou v dobrém stavu. Pokud je její životnost nižší, než je životnost solárních panelů, nemá smysl je tam instalovat. Nejdříve se musí střecha opravit.

Teplo Zlín už provozuje dvě solární elektrárny. Od roku 2010 na střeše své administrativní budovy v Družstevní ulici, druhou od loňska na svém energocentru v Budovatelské ulici.

„Když je vysoutěžená elektřina levná, tak šetříme naše provozní náklady, ale zároveň máme menší výnos z fotovoltaických elektráren,“ vysvětlil Mačák. „A naopak když je elektrická energie drahá jako v letošním roce, je významný výnos z elektráren, což lehce kompenzuje naše náklady.“

Díky fotovoltaice město může reagovat na výkyvy cen energií, což je patrné zejména v poslední době, kdy její ceny nejdříve prudce stouply a pak klesaly. Teplo Zlín se ale tématem zabývá už od roku 2018, kdy byly ceny oproti dnešku nízké.

„Nereagujeme na tuto situaci, jen jsme se vrátili k tomu, co jsme měli rozpracované a zintenzivnili jsme spolupráci s městem,“ připomněl Mačák.