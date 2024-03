U zlínské Sokolovny se zase bude hrát fotbal a házená, město opraví hřiště

A to navzdory skutečnosti, že nezískalo dotaci od Národní sportovní agentury. Radní aktuálně vybírají stavební dozor. „Předpokládám, že to uděláme i bez dotace,“ řekl primátor Jiří Korec. „Ale jsme ještě připraveni zažádat v rámci jiného dotačního titulu,“ doplnil.

U Sokolovny jsou dnes dvě hřiště s tartanovým povrchem, na kterých se hrávala zejména malá kopaná, případně házená, a jedno menší na tenis či nohejbal. To se při opravě zvětší, takže všechna hřiště budou mít stejný rozměr dvacet krát čtyřicet metrů.

„Naším cílem je, aby tam byla dvě hřiště s umělou trávou, na kterých by bylo možné hrát turnaje v malé kopané,“ upřesnil Korec. „K tomu jedno hřiště s víceúčelovým umělým povrchem, například na házenou.“

„Vydiskutovali jsme to s házenkáři i fotbalisty, aby byli jako uživatelé hřišť spokojeni. Je to pro nás jedna z priorit,“ poznamenala náměstkyně primátora Jana Bazelová, která má sport v kompetenci.

Změní se také kryté střídačky u hracích ploch, doplní osvětlení a ve svahu pod stromy má vzniknout menší, částečně přírodní tribuna pro diváky. „Chtěli bychom udělat i rekonstrukci šaten, nejlépe současně s opravou hřišť,“ zmínila Bazelová.

Šatny jsou opodál poblíž hřiště na hokejbal a postupně se modernizují. Už dříve byly zatepleny a dostaly nové sociální zařízení se sprchami. Práce na hřištích by se měly rozběhnout na jaře a skončit ještě v průběhu letošního roku.

Tento rok se radnice pustí také do proměny skateboardového areálu v Bartošově čtvrti. Podnět s návrhem nových překážek vzešel z projektu Tvoříme Zlín, kde obyvatelé města navrhují, co by se mohlo v jeho vnitřní části změnit. Radní pak usoudili, že si proměnu zaslouží celý prostor.

Projekt rozdělili na etapy s tím, že vše má být hotovo příští rok. Náklady jsou téměř čtyřicet milionů korun. Návrh počítá s překážkami rozdělenými do několika zón podle sportovní zdatnosti. Zvláštností bude napojení skateparku na sociální zázemí formou vyvýšené tribuny.

„V další etapě uvažujeme také o vzniku streetového hřiště s prvky workoutu a parkouru,“ přiblížila Bazelová. „Chystá se i pořízení několika prvků v zatravněné ploše, které budou sloužit pro malé návštěvníky.“ To se ale bude moci udělat až po úpravě křižovatky u sousedního dopravního podniku.