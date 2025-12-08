Na projektu s názvem Stejný jako ty se podílí 70 klientů, studentů, pedagogů a pracovníků v sociálních službách.
„Naši klienti nejsou jen příjemci péče. Jsou to lidé s vlastními sny, zájmy a osobními příběhy. Chceme prostřednictvím tohoto projektu ukázat, že nejsou jiní. Žijí stejné životy jako my,“ popsala ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Marie Fremlová. „Chceme, aby se na ně lidé dívali jako na člověka, ne na jeho omezení,“ doplnila Fremlová.
Do projektu se zapojili studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Absolvovali exkurze v chráněných bydleních, kde měli možnost poznat prostředí i samotné klienty. Každý ze studentů se následně domluvil s klientem, s nímž si porozuměl.
Práce s kresbami klientky
V chráněných bydlení žijí lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Už po prvních setkáních studenti vnímali, že se jejich pohled na ně proměňuje. „Když jsme se seznámili s pár klienty, došlo mi, že v tomto projektu vidím smysl,“ potvrdila studentka užité malby Ema Zaťková.
Na spolupráci se domluvila s klientkou Annou z chráněného bydlení ve Starém Městě, která také ráda maluje. „Chtěla bych pracovat s jejími nápady a kresbami. Kromě výsledné malby bych si představovala vytvořit i deník setkání, který by abstraktně zachycoval naše společné chvíle. Uvidím, co bude přirozeně fungovat,“ přiblížila studentka.
To potvrdila i sama klientka, která setkání vnímá jako příležitost, jak příjemně a smysluplně strávit čas. „Těším se, co společného spolu vytvoříme,“ sdělila.
Vztah mezi sestrami
Studentka užité fotografie Valentýna Pochylá si pro sociální dokument vybrala sestry klientky Janu a Lídu. „Chtěla bych lidem ukázat blízkost, porozumění a upřímnost vztahu mezi nimi,“ poukázala.
Obě společný projekt vítají. „Líbí se nám, že se studenti zajímají o náš příběh. Prohlíží si naše fotoalba a zážitkové knihy, ptají se na různé věci ze života a nechávají si je vyprávět. Těšíme se na fotografie, které si pak na památku pověsíme do pokoje,“ prozradily.
Vyvrcholením celé akce bude na konci školního roku výstava velkoformátových obrazů a fotografií, kterou doprovodí křest publikace a beseda s autory a klienty.
20. března 2025