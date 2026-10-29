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Díky pavilonu Barborka kroměřížské sociální služby odlehčí péči více rodinám

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  16:47

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Sociální služby města Kroměříže zkrekonstruovaly pavilon Barborka. Díky tomu mohli navýšit kapacitu z dosavadních 12 na 15 lůžek. (září 2026) | foto: Město Kroměříž

Sociální služby města Kroměříže (SSKM) rozšířily svou nabídku. V rekonstruovaném pavilonu K v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka vzniklo zázemí pro odlehčovací pobytovou službu pro dospělé osoby.

Sociální služby dosud poskytovaly tuto službu v hlavním objektu, kde se nachází domov pro osoby se zdravotním postižením. Po rekonstrukci se přesunula do samostatného pavilonu. Díky tomu mohou pracovníci navýšit kapacitu z dosavadních 12 na 15 lůžek.

„Můžeme tak uspokojit potřeby více občanů, kteří pečují o svého blízkého a potřebují si od nepřetržité péče, která je fyzicky i psychicky často velmi náročná, odpočinout nebo si vyřídit své záležitosti,“ vysvětlil místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka (KDU-ČSL).

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Cílem vedení města je umožnit lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, co nejdéle zůstat ve svých domácnostech a zachovat si svůj způsob života. „Proto také stále navyšujeme počet úvazků pečovatelské služby, a proto také rozšiřujeme kapacitu odlehčovací pobytové služby,“ poznamenal Motyčka.

SSKM již dříve získaly zázemí v rekonstruovaném pavilonu L pro denní stacionář pro klienty od 15 let s těžkým zdravotním postižením, včetně osob s poruchami autistického spektra, s okamžitou kapacitou osm klientů a odlehčovací pobytovou službu pro děti od devíti do 18 let, pro které jsou v pavilonu dvě lůžka.

Sociální služby města Kroměříže zkrekonstruovaly pavilon Barborka. Díky tomu mohli navýšit kapacitu z dosavadních 12 na 15 lůžek. (září 2026)
Sociální služby města Kroměříže zkrekonstruovaly pavilon Barborka. Díky tomu mohli navýšit kapacitu z dosavadních 12 na 15 lůžek. (září 2026)
Sociální služby města Kroměříže zkrekonstruovaly pavilon Barborka. Díky tomu mohli navýšit kapacitu z dosavadních 12 na 15 lůžek. (září 2026)
Sociální služby města Kroměříže zkrekonstruovaly pavilon Barborka. Díky tomu mohli navýšit kapacitu z dosavadních 12 na 15 lůžek. (září 2026)
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„Zájem o tuto službu dlouhodobě převyšuje její kapacity, což potvrzuje potřebu jejího dalšího rozvoje. S ohledem na stárnutí populace lze očekávat, že se tento trend bude nadále prohlubovat,“ upozornila ředitelka SSKM Dagmar Klučková.

Rekonstrukce pavilonu stála bezmála 50 milionů korun. Stavební náklady činily 47,4 milionu korun, dalších zhruba 2,1 milionu stál nábytek.

„Drtivou většinu nákladů však pokryje dotace z evropských fondů, odkud má město přislíbeno zhruba 40 milionů korun, a slíbená dotace ze Zlínského kraje ve výši 4,6 milionu,“ informoval starosta Kroměříže Tomáš Opatrný (ANO). Předpokládaná hodnota zakázky byla 52 milionů korun.

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„Jsme rádi, že město vůbec nějakou dotaci obdrží. I tato stavba totiž byla komplikována stěžovatelem a stejně jako u domova pro seniory na Račíně hrozilo, že i zde město o peníze přijde,“ dodal Opatrný

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