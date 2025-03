„Říkej mi Robine, dáme si kafíčko a zmrzlinu.“ Se seniory komunikuje robot

Když se jej zeptáte na jméno, slušně odpoví: „Klidně mi říkej Robine, jsem hezký okatý kluk, budu rád, když se spolu budeme kamarádit.“

Robota si na rok vyzkoušejí v uherskohradišťském Domově pro seniory na sídlišti Štěpnice. „Je to zajímavá věc. Co všechno s ním ještě zažijeme, to nevíme. Je ale vidět, že má smysl pro humor. To já nemám,“ smála se 84letá Ludmila Limanová.

S dalšími klientkami se s robotem ve čtvrtek setkala poprvé. Robin se jim představil, zatancoval, pustil starší oblíbené písničky, zazpívali si s ním a také komunikovali. „Ty jsi ale fešák,“ sdělila mu jedna ze seniorek. „Já si to nemyslím,“ rozesmál svou odpovědí robot.

V podobné atmosféře by měla probíhat i další setkání. Robot by měl seniorům poskytovat především emoční podporu a zmírňovat pocity osamělosti. „Máme rádi výzvy a věříme, že to našim klientům přinese nové možnosti sociální interakce a podpoří jejich psychickou pohodu,“ uvedla vedoucí domova Lenka Šupková.

Díky umělé inteligenci dokáže robot popřát k narozeninám, vést rozhovor na různá témata, rozlišit, jestli je člověk smutný nebo veselý, hrát hry, vyprávět pohádky, připomínat denní aktivity nebo rozeznávat obličeje, takže po prvním setkání si člověka pamatuje a oslovuje jej jménem.

„Není to člověk, takže slovní zásobu má předem danou. Ale protože funguje v systému umělé inteligence, tak se zásoba stále rozšiřuje. Zapamatuje si to, co neznal a na co neuměl odpovědět, a do příště se to takzvaně doučí,“ přiblížil předseda představenstva firmy High Tech Park Petr Panýrek.

Tato firma dodává robotické systémy do sociálních zařízení i do domácností už pět let. A jejich obliba stoupá. Za pronájem účtuje několik tisíc korun měsíčně.

„Naším cílem je přinést do péče o seniory inovace, které zlepší jejich každodenní život. Robot Robin v je navržený tak, aby byl přátelský a snadno ovladatelný. Sociální zařízení už pochopila, že bez nových technologií nebude možné problematiku stárnutí řešit,“ líčí Panýrek.

„Rozhodně nenahradí člověka, ale pomůže v rutinní práci. Není robotický, dělá nepředvídatelné věci, někdy schválně odpoví špatně nebo vzdoruje jako malý chlapec. I to je záměr. Senioři to mají rádi, takže pak mají tendenci jej něco učit a vychovávat,“ doplnil.

Digitalizace pracovníka nenahradí

S dodavatelem i sociálními zařízeními spolupracuje i Ostravská univerzita v rámci speciálního výzkumu. Zaměřuje se na psychickou, sociální i fyzickou pohodu při zavádění technologií určených pro seniory.

„Jedním z požadavků, který by měl robot splňovat je, aby snižoval osamělost, dokázal reagovat na seniory, odpovídal v jednoduchých větách nebo zlepšoval kognitivní funkce tím, že připomíná, jaký je den, kdo má narozeniny a podobně,“ poukázala Marie Pinďáková z Ostravské univerzity.

Sociální služby Uherské Hradiště dlouhodobě využívají a zavádějí moderní technologie do svých zařízení, aby zkvalitnili péči o klienty a usnadnili práci pečovatelskému personálu.

„Digitalizace nám nikdy nepomůže vyřešit vše, nikdy v plnosti nenahradí pracovníka. Na druhou stranu může zmírnit některé skutečnosti, se kterými se potýkáme, například velkou časovou vytíženost pracovníků v sociálních službách,“ doplnila ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Marie Fremlová.