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Jede tahač, na návěsu obří drátěný pes. Kontroverzní sochu stěhovali do Telče

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  15:38
Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova prospektu ve Zlíně, se stěhoval. Ve čtvrtek ráno ho pracovníci zlínské Krajské galerie výtvarného umění naložili jeřábem na tahač, který ho odvezl do Telče, kde si pobude minimálně do ledna.

„Jsem rád, že tady Vulpes Gott byl, protože vzbouřil neuvěřitelnou debatu na sociálních sítích a mezi veřejností vůbec. Byly negativní reakce, ale také spousta pozitivních reakcí,“ řekl kurátor galerie Ivan Bergmann.

„Kdykoliv jsem se u sochy zastavil, fotili se u něj lidé. Opravdu ozvláštnila volný prostor, kde by lidé běžně takto velkou skulpturu nečekali,“ dodal.

Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova prospektu ve Zlíně, se stěhoval. Ráno ho pracovníci zlínské Krajské galerie výtvarného umění naložili jeřábem na tahač, který ho odvezl do Telče, kde si pobude minimálně do ledna. (2. července 2026)
Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova prospektu ve Zlíně, se stěhoval. Ráno ho pracovníci zlínské Krajské galerie výtvarného umění naložili jeřábem na tahač, který ho odvezl do Telče, kde si pobude minimálně do ledna. (2. července 2026)
Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova prospektu ve Zlíně, se stěhoval. Ráno ho pracovníci zlínské Krajské galerie výtvarného umění naložili jeřábem na tahač, který ho odvezl do Telče, kde si pobude minimálně do ledna. (2. července 2026)
Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova prospektu ve Zlíně, se stěhoval. Ráno ho pracovníci zlínské Krajské galerie výtvarného umění naložili jeřábem na tahač, který ho odvezl do Telče, kde si pobude minimálně do ledna. (2. července 2026)
20 fotografií

Socha od umělce Františka Skály nazvaná Vulpes Gott aneb Dratoslav von Mischling nebo prostě Slávek byla poprvé vystavena v roce 2022 v německých Drážďanech, pak před radnicí v severočeském Liberci odkud zamířila do Zlína.

Od konce září stála vedle budovy Tržnice, kde shlížela na rušnou hlavní ulici. Byla součástí výstavy Krajské galerie Němá tvář, která ukazovala, jak je vnímán pes v českém výtvarném umění.

Slávek ale hlídal Zlín ještě více než půl roku po skončení výstavy. Teprve ve čtvrtek zvíře zamířilo do Telče, kde bude součástí velké výstavy autora Františka Skály.

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Objekt budil emoce od první chvíle, co se ve Zlíně objevil. Jedni ho kritizovali, dokonce jej na sociálních sítích označovali za „obludnost, hnus a vrchol nevkusu“, „zmuchlanec drátů do výkupu“ nebo „důkaz pomatenosti současných umělců“.

Kladných ohlasů ale nebylo o nic méně. „Více takových instalaci, které vyvolávají emoce,“ zaznělo například. Drátěného psa si oblíbily hlavně děti a rodiny, které se u něj zastavovaly a fotografovaly se s ním. Mnozí také chtěli, aby zvíře v centru Zlína zůstalo natrvalo. „To se nakonec bohužel nepodařilo,“ podotkl Bergmann.

V historické Telči našel Vulpes exkluzivní místo na hrázi rybníka, odkud hlídá dolní městskou bránu. Umístili jej zde už ve čtvrtek odpoledne.

Pomník odstrkovaným

„Stojí hezky na trávníku, což tady nikomu nevadí,“ řekl Skála s narážkou na to, že ve Zlíně úředníci zakázali dát sochu na zeleň. Navíc musela být nainstalována na nevzhledných panelech, které měly zabránit tomu, aby do ní narazili slepci.

„Na rozdíl do Zlína, kde byla spousta problémů a kritických hlasů, je tady úplně jiná situace. Vše probíhalo perfektně,“ dodal.

Přestože Skálova výstava se v Telči koná do ledna, socha tam zřejmě zůstane déle. A to i přesto, že během pobytu ve Zlíně získal pes Slávek nového majitele. „Je to sběratel filantrop, který je nakloněný tomu, aby socha zpestřovala veřejný prostor.“

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Skála zachytil prostřednictvím tohoto díla obyčejného a odstrkovaného pouličního voříška, kterého nechal prostřednictvím velikosti vyniknout, aby ukázal, že i ten nejopomíjenější tvor má svou hodnotu. Při jeho tvorbě se inspiroval grafikami Maxe Švabinského, kde podobné zvíře přihlíží snímání z kříže a pietě.

Autorem předobrazu obřího stvoření tak byl už před více než sto lety uznávaný klasik českého výtvarného umění a kroměřížský rodák Švabinský. Drátěná srst na obřím psovi docela věrně připomíná tahy rydlem na jeho grafikách.

„Není to pomník nikomu mocnému, kdo demonstruje sílu. Takoví mají soch až příliš. Je to pocta ustrkovaným chudákům,“ dodal. Skála z nenápadného psíka udělal hlavního hrdinu a vytvořil z něj sedm metrů dlouhou a čtyři metry vysokou sochu.

19. května 2023
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