Stanislav Mišák dnes už spíše zpovzdálí sleduje její postupný pád, k němuž podle něho výrazně přispěl i projekt Stačilo! , který propadl v parlamentních volbách. „Je to fiasko, strana je pohřbená,“ obává se dvaasedmdesátiletý Mišák.
Mělo by pokračovat spojení SOCDEM se Stačilo!?
Podívejte, nejdříve jsem čekal, jak dopadne první jednání o spojení se Stačilo! (odehrálo se na začátku letošního roku – pozn. red. ) Když se nedohodli, tak jsem řekl, že je to dobře a že půjdeme do voleb sami. Dokonce jsem přijal kandidaturu. Chtěl jsem tím vyjádřit, že jsou ještě opravdoví sociální demokraté, kteří se za to nestydí a neschovávají se za jinou značku. Nedostali bychom se sice do Poslanecké sněmovny, ale měli bychom lepší výchozí pozici do komunálních i krajských voleb a za další čtyři roky bychom se mohli do Sněmovny dostat. Minimálně bychom měli peníze z voleb i značku, o které lidé vědí. Navíc jsem říkal, že vzhledem k vyostřené kampani mezi Andrejem Babišem a Petrem Fialou bychom mohli být pro lidi alternativou. V pondělí jsem to podepsal, v úterý si kandidaturu vzali a ve středu jsem se dozvěděl, že jdou do voleb se Stačilo! (dohoda byla schválená letos v červenci – pozn. red.)
Hrobníků sociální demokracie bych vám za její novodobou historii vyjmenoval poměrně dost, toto bylo ale totální, je to totální konec.
Stanislav Mišák
Jak jste reagoval?
Samozřejmě jsem se nazlobil. Okamžitě jsem ochotu kandidovat stáhl. Řekl jsem jim, že je to špatně, že to lidé nepřijmou, že nakonec nebude mít nikdo nic. Že to dopadne fiaskem. Navíc jsem říkal, že to lidé mohou chápat tak, že se někteří chtějí dostat do Poslanecké sněmovny i za takovou cenu, že pohřbí svoji stranu. Stranu tím pohřbili, je pohřbená. Její značka bude vnímána velmi negativně.
Takže by měla SOCDEM ze Stačilo! odejít?
Měla by jít okamžitě pryč. A bez těch, kteří do toho stranu navezli. Pak bude záležet na tom, jestli se najde lídr, který je ochoten značku pozvednout a dát stranu do pořádku. Je to ale velmi tristní situace. Byla to kardinální chyba.
|
Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD
Spojení se Stačilo! mělo i řadu zastánců, podporoval ho například bývalý prezident Miloš Zeman.
Rétorika Miloše Zemana, který říkal, že spojením nepropadnou levicové hlasy, byla pastí, která měla nahnat hlasy Babišovi. A tak to bohužel i dopadlo. Přesvědčil jsem se sice, že mám politický cit, ale jinak je to marnost nad marnost, když to druzí vidí jinak. Strana je podle mě už mrtvá.
Stanislav Mišák
Narodil se 9. listopadu 1952 ve Štítné nad Vláří-Popově.
Původním povoláním veterinární lékař.
V letech 1994 až 2006 byl starostou města Otrokovic za ČSSD.
V letech 2008 až 2016 byl za sociální demokraty hejtmanem Zlínského kraje.
Podaří se ji ještě resuscitovat?
Nevím, bude záležet na tom, jestli bude někdo z mladších lidí lídrem, který voliče osloví. Uvidíme, kdo tam v této situaci ještě vydrží. Ve straně byla opozice, jakási platforma SOS SOCDEM, tak nevím, jestli z ní někdo nevzejde. Já už mám roky, dosloužím v Otrokovicích, kde jsem ještě zastupitel, a skončím.
Proč podle vás voliči nepřijali Stačilo! , které uspělo v posledních dvou volbách – evropských a krajských?
Kdyby se v lednu řeklo, že se sjednocuje levice, aby byly její hlasy slyšet v Poslanecké sněmovně, kde se zaměří na sociální politiku, bylo by to něco jiného... Ale vystupovat z NATO a Evropské unie je naprostý nesmysl, jsme na to příliš malí hráči. Nemůžeme dělat ramena. Podívejte se, co to stálo a ještě dneska stojí Velkou Británii. Muselo jim být navíc jasné, že to neprojde, když k tomu potřebují ústavní většinu. S takovou kartou se nemělo vůbec hrát. Měli jsme řešit sociální témata, jako je starost o pracující lidi, solidarita se slabými a dobré hospodaření. To je naše filozofie, ta se měla razit. Lidé Stačilo! prostě nepřijali. A nepřijala ho ani naše členská základna, možná ani komunisté.
|
Naši práci jsme špatně prodali, říká končící hejtman Zlínského kraje Mišák
Takže to byla poslední rána pro stranu?
Hrobníků sociální demokracie bych vám za její novodobou historii vyjmenoval poměrně dost, toto bylo ale totální, je to totální konec.
Myslíte si, že strana už nemá žádnou budoucnost?
Možná bude přežívat mimo parlament, možná poslouží jako značka do komunálních voleb, které jsou příští rok. Jenomže je otázka, kdo na takovou kandidátku půjde, protože lidé ji budou považovat za znehodnocenou.
Jak to prožíváte, když jste byl sociálnědemokratický hejtman a vyhrával jste volby?
Je mi z toho smutno. Vnímám, že jsme pro lidi směšní. Jsme prostě směšní. A opět bych zopakoval, že viníků je dost...
Výsledky - Zlínský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
VÝZVA 2025
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Levice
Vy už se nechcete angažovat?
Ne. Nemám na to zdraví ani energii. Ráno posnídám více prášků než chleba. Když chce někdo pomoci názorem nebo radou, tak neodmítnu, ale víc už ne. Navíc já jsem nikdy nebyl na stranickou práci, raději jsem věci posouval vpřed.
Má třeba smysl se opět spojit s někým jiným, ale lépe to připravit?
Možná by stálo za to spojit pod jinou značkou levicově smýšlející lidi, jimž jde v prvé řadě o občany. Měli by se také vymezit vůči Babišovi. Ideologie se úplně vytratila, volby jsou dnes cirkus. Hodně se toho odehrává na sítích, což je manipulativní. Už jsem ale navykládal dost o tom, co je dobře a co špatně. Ti, co jsou blíž Praze, si stejně myslí, že jsou chytřejší.
Ve Stačilo! musíme skončit, zní ze SOCDEM
Někteří další dlouholetí členové SOCDEM ve Zlínském kraji se přiklánějí k tomu, že by jejich strana měla působení v projektu Stačilo! ukončit.
„Pořád věřím v záchranu v současné době téměř jediné levicové strany, která by mohla hájit zájmy seniorů a rodin s dětmi,“ prohlásil bývalý dlouholetý poslanec z Uherského Hradiště Antonín Seďa, který se v roce 1989 podílel na znovuobnovení strany.
„Měla by pokračovat pod hlavičkou Sociální demokracie. Nelíbila se mi ani změna na SOCDEM, protože jsme ztratili značku, která je cenná,“ míní.
Vedení strany v čele s předsedkyní Janou Maláčovou sdělilo, že rezignuje. Svolán bude mimořádný sjezd, který má stranu restartovat. „Bude to velmi komplikované, ať už bude ve vedení strany kdokoliv,“ tuší Seďa.
„Typově by to měl být někdo, kdo vyrostl z komunální a krajské politiky a má dost sil a vůli být opravdu lídr,“ uvažuje bývalá zlínská senátorka Alena Gajdůšková.
Předvolební strategii Maláčové a dalších lidí z vedení považuje za neúspěšnou a zhoubnou. „Prostě to prokoučovali – chybnou politickou úvahou a ještě horším způsobem provedení,“ nešetří kritikou Gajdůšková, která byla i místopředsedkyní Senátu.
„Bylo to moc narychlo,“ poznamenal Seďa. „Postrádal jsem vnitrostranickou diskusi o tom, zda se spojovat a jak nominovat naše členy.“
Strana by podle nich měla jít svou vlastní cestou. I když třeba nutně ne sama. „Nemusíme se za nic stydět a není důvod se schovávat,“ je přesvědčená Gajdůšková. „Určitě je dobrá úvaha o sjednocení demokratické levice. Společná značka by měla ale být sociální demokracie. Program je už v těch dvou slovech,“ doplnila.
Příští rok jsou komunální volby. „Pokud strana neuspěje, tak zřejmě skončí,“ tuší Seďa.