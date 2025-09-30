Zavraždil pětiměsíčního syna, protože plakal, viní muže. Hrozí mu výjimečný trest

Ondřej Zuntych
  15:48
Smrt pětiměsíčního dítěte ze Vsetínska začal v úterý projednávat krajský soud v Olomouci. Kojence podle obžaloby surově napadl v bytě v Prostřední Bečvě vloni v polovině listopadu jeho otec. Přitom mu podle spisu způsobil natolik vážná zranění, že dítě i přes pomoc záchranářů a lékařů později v nemocnici zemřelo. Muži obžalovanému z vraždy hrozí i doživotí.
Nyní osmadvacetiletý otec Tomáš R., jenž je v invalidním důchodu, napadl podle obžaloby dítě proto, že plakalo a jemu se nedařilo ho ukonejšit.

„Nejméně třikrát ho udeřil malíkovou hranou ruky do oblasti hlavy, v důsledku čehož dítě utrpělo závažná poranění včetně zlomeniny čelní kosti, nitrolebního krvácení a otoku mozku,“ uvedla státní zástupkyně Martina Hocková k případu z 12. listopadu minulého roku. V bytě žil muž se ženou a dvěma nezletilými nevlastními dětmi, syn byl jejich společný potomek.

„Není to horší než smrt?“ Po útoku otce je dítě trvale zmrzačené, samo ani nedýchá

Bezprostřední příčinou smrti kojence byl úrazový otok mozku. „Dítě mělo pět měsíců, vážilo sedm kilogramů a měřilo 64 centimetrů. Obžalovaný si musel být vědom, že může způsobit smrt nezletilého,“ řekla státní zástupkyně.

Obžalovaný, jenž na soud čekal ve vazbě, se k obžalobě nechtěl vyjádřit a předem odmítl také vypovídat. Než ale vůbec mohlo dojít k výslechu, projednaly strany přímo v jednací síni, kde jim dal soudce prostor, a byla přítomna i eskorta, možné uzavření dohody o vině a trestu. „Ukázalo se ale, že možná není,“ řekl následně obhájce Radim Dostal.

Muži hrozí vězení od 15 do 20 let, případně výjimečný trest.

Manželé se rozvedli, otec vinu odmítá

Manželka se s s ním letos v červnu rozvedla a požaduje po něm milion korun za způsobené útrapy. Trápení ji způsobuje i jeho přístup, jelikož dosud podle jejího zmocněnce spáchání trestného činu popírá.

Muž by měl zaplatit rodině i náklady pohřbu ve výši 28 tisíc korun. Aktuálně je nezaměstnaný, z práce ho vyhodili, protože do zaměstnání nechodil.

Policie odložila případ smrti novorozence, nepodařilo se najít tělo

Před odročením líčení kvůli výslechu svědků, výpovědím znalců a čtením výslechů soud rozhodoval o prodloužení vazby.

„Po smrti svého jediného syna je obžalovaný bezdětný, nemá práci ani žádné vazby ke konkrétnímu místu pobytu. Hrozí riziko útěku, které je navíc umocněno vysokou trestní sazbou. Je zcela nemyslitelné, aby obžalovaný, jenž se takové násilné trestné činnosti dopustil z naprosto malicherného důvodu vůči zcela bezbrannému synovi, byl stíhán jinak než vazebně,“ sdělila státní zástupkyně.

První pietní místo pro rodiče po ztrátě miminka vzniká na Lesním hřbitově

Obhájce i jeho klient trvali na opaku. „Milý soude, chtěl bych na svobodu z vazby a slibuju, že se budu vyskytovat jen u mamky, babičky, do zahraničí nemám v plánu utíkat, budu chodit na soudy,“ sliboval muž. Více toho kromě krátkých odpovědí soudci při jednání neřekl.

Soud ho ale nakonec ve vazbě ponechal a jednání poté odročil na 30. října.

