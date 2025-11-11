Zlínský symbol devadesátek mizí, ze Šmoulího města jsou hromady suti

Milan Libiger
  14:23
Demolice dříve velmi populárního Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně, kde byla řada hospod a barů, je v plném proudu. V půlce prosince mají bourací práce skončit a firma Koma Modular na místě začne stavět nový objekt z modulů, který bude mít více funkcí.

Teď prostor ještě zdaleka vyčištěný není. Bagr nakládá suť na korbu nákladního vozu, který odjíždí. Kolem jsou hromady materiálu, které tvořily zdejší přízemní budovy, z nichž většina už nestojí.

Zvlášť je složené dřevo s latěmi a trámy, kovové prvky se zárubněmi či oplechováním a stavební suť, kterou tvoří hlavně cihly a omítka. Všechen odpad čeká na odvoz.

Pokračuje demolice Šmoulího města na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Vznikne tam multifunkční objekt Nový Čech. (listopad 2025)
Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy (listopad 2023)
Pokračuje demolice Šmoulího města na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Vznikne tam multifunkční objekt Nový Čech. (listopad 2025)
Pokračuje demolice Šmoulího města na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Vznikne tam multifunkční objekt Nový Čech. (listopad 2025)
25 fotografií

„Zakázku realizujeme poslední dva měsíce,“ hlásil Daniel Rosa, člen představenstva firmy Trepart, která demolici provádí. „Aktuálně probíhá odstraňování nadzemních konstrukcí s tím, že se nacházíme zhruba ve třech čtvrtinách prací. Pak bude následovat bourání zpevněných ploch a opěrných stěn,“ doplnil.

Vidět jsou ještě poslední nízké budovy z bílých cihel, místo oken a dveří mají jenom otvory, někde jsou plastové židle. Schody opodál vedou dolů k dalšímu bývalému podniku. Poblíž jsou dvě pračky. Pod nohama prach a drť.

„Odvážíme vyšší stovky tun odpadu. Většina jde na recyklaci, zbytek ukládáme na skládky,“ přiblížil Rosa.

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Budovy se bouraly poměrně snadno, pak bude muset bagr s hydraulickým kladivem odstranit silný a pevný betonový podklad. Stávala zde totiž panelárna. Ani s tím by ale podle Rosy neměl být problém.

„Zatím je nasazený jeden demoliční stroj s hydraulickými kleštěmi nebo lopatou. Za dva týdny, kdy se prostor trochu uvolní od sutin, dojde k posílení o jeden stroj,“ upřesnil.

Šmoulí město, které vzniklo v 90. letech minulého století, se tak k velké nelibosti bývalých majitelů hospod a barů ztrácí před očima. Provozovatelé si chtěli své podniky opravit, ale město jako majitel pozemků dalo v soutěži přednost Komě Modular.

„Myslím si, že se situace uklidnila a všichni chápou, že je to nevratný krok a Šmoulí město zmizí. Těšíme se na to, co tady vznikne,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města a územní rozvoj.

Počkejte, až tu bude pivo za stovku! Hospodští bourání Šmoulího města obrečeli

„Jako měl kdysi Tomáš Baťa v kampani heslo, že bouráme minulé století, tak si myslíme, že je správné zbourat symbol 90. let a postoupit to do nové éry. Zlín byl vždy město architektury a designu.“

Místo Šmoulího města má vzniknout největší modulární město v České republice. Podle Brady se jím Zlín bude moci chlubit.

„Budeme tady mít delegace z jiných měst, které se budou dívat na to, jak se dá z modulů postavit něco zajímavého a smysluplného s multifunkčním využitím,“ očekává.

Místo Šmoulího města vznikne Nový Čech. Nabídne sport, posezení i kulturu

V novém objektu, který budou tvořit červené moduly, bude kavárna, restaurace, galerie, ateliér, kreativní dílny či místo pro různé aktivity jako cvičení jógy, dětské kroužky, výuka jazyků nebo letní kino.

Původní název Nový Čech se ještě může změnit, protože se vůči němu ozývá kritika. Na výběru nového by se mohli podle Brady možná podílet i občané.

11. listopadu 2025  14:23

