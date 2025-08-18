Demolice Šmoulího města na Jižních Svazích začne v září, potrvá tři měsíce

V první polovině září by měla těžká technika začít demolovat Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Likvidace přízemních budov, v nichž bývaly především bary a restaurace, potrvá asi tři měsíce. Od příštího roku tam bude moci začít společnost Koma Modular stavět víceúčelový objekt z modulů nazvaný Nový Čech.
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne komplex s názvem Nový Čech. Postaví jej společnost Koma Modular. (březen 2025) | foto: Vizualizace Město Zlín

Hotový má být do roku a půl od předání pozemků. Město, které je majitelem ploch, chtělo s bouráním začít na přelomu srpna a září. Vyřizování demoličního výměru, který je spojený se stavebním povolením, a také výběr firmy se ale můžou o pár dní protáhnout.

„I když se zdržíme třeba dva týdny, nebude to mít dopad na finální termíny,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.

Počkejte, až tu bude pivo za stovku! Hospodští bourání Šmoulího města obrečeli

Šmoulí město bylo od 90. let minulého století oblíbeným místem, kam chodili lidé z největšího městského sídliště na pivo či jídlo.

Nová výstavba bude stát 100 milionů

Provozovatelé podniků se před dvěma lety spojili, navrhli úpravu stávajícího stavu a přihlásili se do soutěže na nové využití místa. Jenže neuspěli, město vybralo návrh Komy Modular. Hospodští to nesli velmi těžce.

„Až bývalí provozovatelé Šmoulího města uvidí novou výstavbu, tak pochopí, proč neuspěli. Každému bude jasné, proč vyhrál projekt Komy,“ reagoval Brada.

Místo Šmoulího města vznikne Nový Čech. Nabídne sport, posezení i kulturu

Objekt Nový Čech vyjde firmu na 100 milionů korun. Tvořit ho bude velký vzdušný červený čtverec složený z modulů a uvnitř něho bude nádvoří s další, o něco vyšší stavbou. Bude mít pestrou náplň a fungovat po celý den. Uvnitř mají být restaurace, bistra, kavárny a další společenské aktivity.

„Chceme umožnit všem strávit zde kvalitní čas, aniž by byl podmíněn konzumem a utrácením peněz. Už při návrhu jsme počítali se zapojením veškerých místních organizací, spolků a skupin,“ podotkla Marie Schüller, která má v Komě Modular na starost provozní část nové budovy.

Vyklízení podniků Šmoulího města:

29. května 2025
Vstoupit do diskuse

