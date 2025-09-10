Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

„Nové centrum bude multifunkčním prostorem, jehož jednotlivé části a moduly budou sloužit pro gastro provozy či výstavní a tvořivou část s dílnami nebo co-workingovým centrem. Náměstí uprostřed s mobilními moduly se dokáže přizpůsobit plánovaným akcím a kulturním představením,“ uvedl primátor Jiří Korec.
Místo Šmoulího města vznikne Nový Čech. Nabídne sport, posezení i kulturu
V centru by měly vzniknout kavárny, restaurace, galerie, ateliér, kreativní dílny, design market nebo místo pro cvičení jógy a hlídání dětí. Naplánované jsou také prostory pro letní kino, zájmové kroužky dětí či výuku jazyků.
„Vítězný návrh výrazně zlepšuje nabídku služeb v lokalitě Jižní Svahy a znamená i zásadní kvalitativní posun této lokality,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.
Původní Šmoulí město vzniklo na počátku 90. let a tvořil jej komplex 25 staveb. Tehdejší vedení města tím chtělo vyřešit nedostatek drobných provozoven ve Zlíně.
„Ve Šmoulím městě působily od devadesátých let nejrůznější prodejny, například ovoce a zeleniny či galanterie. Po celou dobu tam byla třeba pizzerie. Postupně ale získaly převahu bary a hospody, v posledních letech vznikla i herna,“ podotkl Korec.
Existence staveb byla v roce 2004 prodloužena na dobu neurčitou, stav celé lokality se ale postupně zhoršoval. Vedení Zlína ji začalo řešit před dvěma lety a poté vyhlásilo veřejnou soutěž na nové využití pozemků. Přihlásil se do ní spolek stávajících vlastníků Šmoulí město Zlín, který chtěl budovy modernizovat, a společnost Koma Modular.
Jižní Svahy získají nové společenské centrum
„Vzhledem k velmi kvalitnímu konceptu a vysoké investici do budování nového společenského centra Jižních Svahů dala rada města na doporučení výběrové komise přednost nabídce společnosti Koma Modular,“ shrnul Brada.
Město pak rozeslalo výpovědi nájemních smluv na pozemky, na nichž stávající stavby stojí. Vlastníkům objektů nabídlo převzetí vlastnictví s tím, že zajistí demolici objektů a do konce loňského roku je získalo všechny. Bourací práce potrvají do poloviny prosince.
29. května 2025