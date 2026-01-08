Šmoulí město, které lidé s oblibou od 90. let minulého století navštěvovali, se stalo minulostí. „Máme dokončené kompletní demolice, a to jak všech objektů, tak opěrných zdí a základových konstrukcí,“ hlásil Daniel Rosa, člen představenstva firmy Trepart, která demolici provádí.
Práce, které začaly v září, měly původně skončit do poloviny prosince minulého roku, ale o něco se natáhly. Více času zabrala třeba demolice zpevněných ploch, které byly pevnější, než se čekalo.
Zřejmě i proto, že na místě dříve stávala také panelárna. Těžká technika s hydraulickým kladivem si i s tím ovšem poradila. Demolovat nízké domky bylo výrazně jednodušší.
Z místa celkově odjelo 175 nákladních aut s nejrůznějším stavebním odpadem, jehož téměř polovinu tvořily betonové části a třetinu suť.
„Zbývají nám dokončit závěrečné nedodělky, jako je odstranění křovin a finální úklid. Tyto činnosti budou provedeny do 15. ledna,“ upřesnil Rosa.
|
Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden
„Během čtrnácti dnů bude pozemek po demolici předán městu. A do měsíce od jeho vyčistění ho máme předat společnosti Koma k realizaci jejich projektu,“ poznamenal primátor Jiří Korec. „Ve smlouvě má stanovené termíny, které se odvíjejí od získání stavebního povolení,“ doplnil.
Společnost Koma Modular na místě postaví nový, víceúčelový objekt z mobilních buněk. Jeho název má být Nový Čech.
Zkušební provoz od září 2027?
„Dopracováváme projekt pro stavební povolení a podle časového harmonogramu bychom na přelomu roku 2026 a 2027 chtěli začít stavět. Samozřejmě pokud získáme stavební povolení, což bude klíčové,“ sdělila marketingová ředitelka Komy Marie Schüller.
Koma chce o povolení požádat na jaře a mít ho do půl roku. Pokud to nestihne, posune termín zahájení prací i otevření. Zkušební provoz hodlá spustit v září 2027, oficiální zahájení má naplánováno na konec roku. Výstavba má zabrat přibližně půl roku. Nebude složitá, neboť bude z mobilních buněk.
|
Počkejte, až tu bude pivo za stovku! Hospodští bourání Šmoulího města obrečeli
V novém objektu, který bude stát kolem 100 milionů korun, by mohly být kavárny, restaurace, galerie, ateliéry, kreativní dílny či místo pro různé aktivity jako cvičení jógy, dětské kroužky, výuka jazyků nebo letní kino. Má nabízet pestrou škálu služeb a fungovat po celý den.
Přesnou náplň bude firma řešit během letošního roku. Ptát se chce i lidí z okolí, aby věděla, co by si tam přáli. Otázkou je, co bude s pozemkem, než Koma začne stavět. „Nechceme ho zpřístupnit, protože není bezpečný. Řešíme jeho provizorní využití,“ naznačila Schüller.
Provozovatelé Šmoulího města zavírali své podniky velmi neradi. Někteří říkali, že v novém objektu budou velmi vysoké ceny, aby se firmě investice vrátila.
Modulový dům jako inspirace
Navrhli také svůj plán úprav, ale město vybralo v architektonické soutěži návrh Komy Modular, která podle Schüller nebere tuto akci jako ryze komerční aktivitu. Řekla, že projekt musí být udržitelný také po ekonomické stránce, ale není primárně zaměřený na zisk.
Město navíc věří, že tím atraktivní pozemek výrazně více zhodnotí a že služby budou na vyšší úrovni, což bude přitahovat nejen obyvatele z okolních domů.
„Budeme tady mít delegace z jiných měst, které se budou dívat na to, jak se dá z modulů postavit něco zajímavého a smysluplného s multifunkčním využitím,“ očekává náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města a územní rozvoj.