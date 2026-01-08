Šmoulí město zmizelo ze sídliště Jižní Svahy, nahradí ho budova z modulů

Milan Libiger
  9:20
Prostor v centrální části Jižních Svahů je dnes obehnaný plotem, za nímž je jenom prázdný prostor. Přesněji řečeno jsou tam dvě mobilní buňky a násep zeminy. Jinak nic, pouze vítr. Po přibližně 30 letech odsud zmizely přízemní budovy, v nichž byly především restaurace a bary. Nahradí je nová budova z modulů.

Šmoulí město, které lidé s oblibou od 90. let minulého století navštěvovali, se stalo minulostí. „Máme dokončené kompletní demolice, a to jak všech objektů, tak opěrných zdí a základových konstrukcí,“ hlásil Daniel Rosa, člen představenstva firmy Trepart, která demolici provádí.

Práce, které začaly v září, měly původně skončit do poloviny prosince minulého roku, ale o něco se natáhly. Více času zabrala třeba demolice zpevněných ploch, které byly pevnější, než se čekalo.

Na Jižních Svazích ve Zlíně skončila demolice tzv. Šmoulího města. (leden 2026)
Na Jižních Svazích ve Zlíně skončila demolice tzv. Šmoulího města. (leden 2026)
Na Jižních Svazích ve Zlíně skončila demolice tzv. Šmoulího města. (leden 2026)
Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy (listopad 2023)
12 fotografií

Zřejmě i proto, že na místě dříve stávala také panelárna. Těžká technika s hydraulickým kladivem si i s tím ovšem poradila. Demolovat nízké domky bylo výrazně jednodušší.

Z místa celkově odjelo 175 nákladních aut s nejrůznějším stavebním odpadem, jehož téměř polovinu tvořily betonové části a třetinu suť.

„Zbývají nám dokončit závěrečné nedodělky, jako je odstranění křovin a finální úklid. Tyto činnosti budou provedeny do 15. ledna,“ upřesnil Rosa.

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

„Během čtrnácti dnů bude pozemek po demolici předán městu. A do měsíce od jeho vyčistění ho máme předat společnosti Koma k realizaci jejich projektu,“ poznamenal primátor Jiří Korec. „Ve smlouvě má stanovené termíny, které se odvíjejí od získání stavebního povolení,“ doplnil.

Společnost Koma Modular na místě postaví nový, víceúčelový objekt z mobilních buněk. Jeho název má být Nový Čech.

Zkušební provoz od září 2027?

„Dopracováváme projekt pro stavební povolení a podle časového harmonogramu bychom na přelomu roku 2026 a 2027 chtěli začít stavět. Samozřejmě pokud získáme stavební povolení, což bude klíčové,“ sdělila marketingová ředitelka Komy Marie Schüller.

Koma chce o povolení požádat na jaře a mít ho do půl roku. Pokud to nestihne, posune termín zahájení prací i otevření. Zkušební provoz hodlá spustit v září 2027, oficiální zahájení má naplánováno na konec roku. Výstavba má zabrat přibližně půl roku. Nebude složitá, neboť bude z mobilních buněk.

Počkejte, až tu bude pivo za stovku! Hospodští bourání Šmoulího města obrečeli

V novém objektu, který bude stát kolem 100 milionů korun, by mohly být kavárny, restaurace, galerie, ateliéry, kreativní dílny či místo pro různé aktivity jako cvičení jógy, dětské kroužky, výuka jazyků nebo letní kino. Má nabízet pestrou škálu služeb a fungovat po celý den.

Přesnou náplň bude firma řešit během letošního roku. Ptát se chce i lidí z okolí, aby věděla, co by si tam přáli. Otázkou je, co bude s pozemkem, než Koma začne stavět. „Nechceme ho zpřístupnit, protože není bezpečný. Řešíme jeho provizorní využití,“ naznačila Schüller.

Provozovatelé Šmoulího města zavírali své podniky velmi neradi. Někteří říkali, že v novém objektu budou velmi vysoké ceny, aby se firmě investice vrátila.

Modulový dům jako inspirace

Navrhli také svůj plán úprav, ale město vybralo v architektonické soutěži návrh Komy Modular, která podle Schüller nebere tuto akci jako ryze komerční aktivitu. Řekla, že projekt musí být udržitelný také po ekonomické stránce, ale není primárně zaměřený na zisk.

Město navíc věří, že tím atraktivní pozemek výrazně více zhodnotí a že služby budou na vyšší úrovni, což bude přitahovat nejen obyvatele z okolních domů.

„Budeme tady mít delegace z jiných měst, které se budou dívat na to, jak se dá z modulů postavit něco zajímavého a smysluplného s multifunkčním využitím,“ očekává náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města a územní rozvoj.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali staršího muže, ten však na místě zemřel. Zraněnou starší ženu transportoval...

Nové dálnice, stadiony i Velké kino. Kraj čeká v letošním roce plno novinek

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)

Nové dopravní či zdravotnické stavby, řada velkých kulturních a sportovních akcí i tradičních festivalů a také podzimní komunální volby. To všechno čeká Zlínský kraj v letošním roce. Redakce iDNES.cz...

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

Těžké úrazy při práci v lese. Muž zavalený traktorem nepřežil, další přišel o část nohy

Záchrana muže, který se zranil v lese u Slavičína na Zlínsku. Zraněním podlehl....

U Slavičína na Zlínsku v úterý odpoledne zemřel muž, kterého při práci v lese zavalil menší traktor. Stalo se to ani ne hodinu po té, co záchranáři vyjížděli k jinému těžkému pracovnímu úrazu, který...

Kdyby měl Zlín o deset tisíc lidí více, dýchalo by se nám lépe, říká jeho primátor

Premium
Zlínský primátor Jiří Korec

Jako hlavní úkol pro nový rok 2026 si zlínský primátor Jiří Korec spolu s kolegy z vládnoucí koalice určil výběr zhotovitele na dvě velké akce, které magistrát ve Zlíně chystá. Jednak je to...

Šmoulí město zmizelo ze sídliště Jižní Svahy, nahradí ho budova z modulů

Na Jižních Svazích ve Zlíně skončila demolice tzv. Šmoulího města. (leden 2026)

Prostor v centrální části Jižních Svahů je dnes obehnaný plotem, za nímž je jenom prázdný prostor. Přesněji řečeno jsou tam dvě mobilní buňky a násep zeminy. Jinak nic, pouze vítr. Po přibližně 30...

8. ledna 2026  9:20

Ředitelka zlínské hygieny čelí obvinění. Vojtěch požaduje vyvození odpovědnosti

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela....

7. ledna 2026  17:55,  aktualizováno  19:36

Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci...

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python také ve Zlíně nebo v Jihlavě. Takzvaný Švihlý pochod Zlínem začal na tržišti...

7. ledna 2026  18:29

Duchapřítomně reagovali na volání o pomoc. Policie ocenila zachránce uneseného hocha

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček ocenil dvojici zachránců, kteří loni v prosinci významně přispěli k nalezení uneseného dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku. Oba zaslechli...

7. ledna 2026  15:18

Těžké úrazy při práci v lese. Muž zavalený traktorem nepřežil, další přišel o část nohy

Záchrana muže, který se zranil v lese u Slavičína na Zlínsku. Zraněním podlehl....

U Slavičína na Zlínsku v úterý odpoledne zemřel muž, kterého při práci v lese zavalil menší traktor. Stalo se to ani ne hodinu po té, co záchranáři vyjížděli k jinému těžkému pracovnímu úrazu, který...

7. ledna 2026  14:36

Z opravené sýpky v Rymicích bude kulturní centrum i sídlo obecního úřadu

Oprava barokní sýpky v Rymicích na Kroměřížsku se chýlí ke konci. (prosinec...

Před čtrnácti lety ji obec Rymice koupila od Zlínského kraje a předloni začala s její opravou. Historická sýpka, která dlouhé roky chátrala a je kulturní památkou, se dočká nové budoucnosti. Stane se...

7. ledna 2026  12:52

V Rožnově a Uherském Brodě skončila pohotovost. Obyvatelé musejí jinam

Dětská pohotovostní služba v Baťově nemocnici ve Zlíně. (leden 2023)

V týdnu, o víkendech i svátcích našli lékaře mimo běžnou ordinační dobu v budově polikliniky. Teď musejí v případě akutního zhoršení zdraví sednout do auta a na pohotovost dojet do 19 kilometrů...

7. ledna 2026  9:19

Valašskému Meziříčí chybí v centru místa pro auta. Postaví tam parkovací dům

Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného...

Parkovací dům s kapacitou až 189 míst by mohl vyrůst na místě současného parkoviště na ulici Poláškova ve Valašském Meziříčí. Radnice proto oslovila architekta Zdeňka Fránka, který je autorem studií...

6. ledna 2026  16:19

Maminky mají nárok na tři návštěvy porodní asistentky, platí to pojišťovna

Porodní asistentky ve Zlínském kraji dojíždějí za ženami v šestinedělí přímo...

Každá maminka má od nového roku nárok na tři návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí. Uhradí je pojišťovna. Pro novopečené maminky je to velký posun. Dosud totiž platilo, že domluvit si...

6. ledna 2026  11:50

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

6. ledna 2026  8:08

Požár betlému v Kroměříži způsobili tři podnapilí mladíci. Hrozí jim pokuta

Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...

Pokuta až do výše 50 tisíc korun hrozí mužům ve věku 19, 20 a 21 let, kteří mezi svátky zapálili slaměný betlém na kroměřížském Velkém náměstí v Kroměříži. Požár zaznamenal kamerový systém i všímavý...

5. ledna 2026  15:52

Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle

Muž, který vykrádal šatny sportovců, chytil policista na bruslích

Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....

5. ledna 2026  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.