Konec legendy. Ve Zlíně začala demolice Šmoulího města, zmizí do konce roku

Petr Skácel
  12:20
Celý pozemek je obehnaný plotem a z dříve plných restaurací a barů zůstaly jen prázdné budovy. I ty ale budou už brzy minulostí. Začíná totiž demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Bývalí návštěvníci vše sledují jen zpovzdálí.
Vyklízením budov začala demolice Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně....

Vyklízením budov začala demolice Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně. (23. září 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vyklízením budov začala demolice Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně....
Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy (listopad 2023)
Provozovny ve Šmoulím městě na Jižních Svazích postupně mizí. (květen 2025)
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne komplex s...
21 fotografií

Bourání má být hotové do 11. prosince a vyjde na 3,6 milionu korun bez DPH. Firma převzala staveniště již minulý týden a její pracovníci vynášeli z provozoven vybavení a další věci. Ve vyklízení pokračují i teď, zároveň už využívají ruční mechanizaci a sbíjecí kladiva.

Vyklízením budov začala demolice Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně. (23. září 2025)
Vyklízením budov začala demolice Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně. (23. září 2025)
Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy (listopad 2023)
Provozovny ve Šmoulím městě na Jižních Svazích postupně mizí. (květen 2025)
21 fotografií

„Následně během čtrnácti dnů přibude těžká mechanizace a demolice bude pokračovat pomocí demoličního bagru, demoličních nůžek a kleští,“ vysvětlil Daniel Rosa ze stavební firmy Trepart. „Práce by měly trvat tři měsíce a ta nejhlučnější část bude právě teď v následujících čtyřech týdnech,“ doplnil.

Podle něj jde o standardní jednopodlažní nepodsklepené budovy různých konstrukcí a materiálů. Bourací práce se uskuteční vždy dopoledne a odpoledne, aby hluk nerušil obyvatele sídliště. Stavebníci se chtějí také vyhnout práci o víkendech.

Nový Čech jako nové společenské centrum

Až demolice skončí, předá město pozemek vizovické firmě Koma Modular, která by zde měla multifunkční centrum nazvané Nový Čech postavit do roka a půl.

Šmoulí město půjde k zemi během června, na sídlišti stálo od 90. let

„Název není definitivní, možná se ještě promění. Je také možné, že k tomu připravíme soutěž nebo diskusi,“ naznačil zlínský náměstek primátora Pavel Brada.

Pro výstavbu použije firma modulární systém. „Budovu jsme chtěli otevřít lidem, proto jsme zvolili koncept průchozího atria se srdcem – lampionem – uprostřed, který je dominantou celého objektu,“ přiblížil majitel společnosti Koma Modular Stanislav Martinec.

Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne komplex s názvem Nový Čech. Postaví jej společnost Koma Modular. (březen 2025)

V novém objektu bude kavárna, restaurace, galerie, ateliér, kreativní dílny či místo pro různé aktivity jako cvičení jógy, dětské kroužky, výuku jazyků nebo letní kino.

„Předpokládáme, že se toto místo stane centrem Jižních Svahů, pro tuto lokalitu to bude přesně to, co jí chybí. Bude to vůbec největší modulární město v České republice. Myslím, že zde vznikne jedna z největších atrakcí celého Zlína,“ sdělil Brada.

Počkejte, až tu bude pivo za stovku! Hospodští bourání Šmoulího města obrečeli

Město v tomto případě postupuje systém PPP. „My připravíme a nabídneme pozemek do nějakého typu pronájmu a investor zajistí investici a dlouhodobý provoz,“ přiblížil náměstek. Po zprovoznění centra by se měl o náplň postarat projektový tým.

Nostalgie z devadesátek

Původní Šmoulí město vzniklo na počátku 90. let a tvořil jej komplex pětadvaceti staveb. Postupně ale začaly chátrat a v posledních letech už fungovala jen část areálu, kde byly pizzerie, bary či herna.

Město před dvěma roky vyhlásilo veřejnou soutěž na nové využití pozemků, do níž se přihlásili také tehdejší provozovatelé budov v lokalitě, kterou chtěli modernizovat. Vyhrála však Koma Modular.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

Středeční nehoda na Uherskohradišťsku má dvě oběti, zemřela i spolujezdkyně

Nehoda tří aut na silnici I/50 u Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku má dvě oběti. Po řidiči jednoho z osobních aut, který zahynul na místě, zemřela později v nemocnici i jeho spolujezdkyně....

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

Byla to událost, jakou do té doby a už nikdy poté Kroměříž nezažila. Před 140 lety se v tomto moravském městě setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod...

Auto se na Kroměřížsku zřítilo z dálničního mostu na D1, řidič nehodu nepřežil

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 u Bezměrova na Kroměřížsku. Podle hasičů osobní vůz po srážce s nákladním prorazil svodidla a zřítil se z dálničního mostu. Řidič pád...

Seniorka tři dny ležela na zemi, při záchraně sehrál zásadní roli vodoměr

Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Protože se nedokázala sama zvednout, zůstala po pádu bez pomoci. Život jí v pondělí odpoledne...

Konec legendy. Ve Zlíně začala demolice Šmoulího města, zmizí do konce roku

Celý pozemek je obehnaný plotem a z dříve plných restaurací a barů zůstaly jen prázdné budovy. I ty ale budou už brzy minulostí. Začíná totiž demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality na...

23. září 2025  12:20

Jak moc nás kauza Dozimetr poškodí, ukážou voliči, říká jednička STAN Olšáková

Stojí v čele krajské kandidátky hnutí Starostové a nezávislí, kde jsou na prvních třech místech ženy. Poslankyni Elišku Olšákovou doplňují zlínská zastupitelka Kateřina Francová a starostka Babic...

23. září 2025  9:54

Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

22. září 2025  15:33

Rusko k ničemu nepotřebujeme, říká Knotek. Politickým vzorem lídra Pirátů je JFK

V případě Jiřího Knotka ze Strání, který je lídrem Pirátů sněmovních voleb ve Zlínském kraji, hned zaujme jedna věc. Jeho nízký věk, když jde o politika. Letos v srpnu oslavil teprve 27. narozeniny.

22. září 2025  12:07

Divadlo a filharmonie ve Zlíně slaví 80 let. Chtějí být atraktivní pro i mladé diváky

Patří mezi největší profesionální kulturní instituce v kraji a ročně přivítají jen na svých domácích scénách dohromady téměř 150 tisíc diváků. Další tisíce baví v jiných částech republiky nebo...

22. září 2025  9:09

Pán Dronů. Jednou budou vozit lidi z letiště do města, říká vizionář z DroneTechu

Premium

S kamarádem už před více než šesti lety chtěl koupit dron a pomáhat hasičům při lokalizaci požáru a ohledávání míst, které je třeba prozkoumat. Tehdy ještě Ondřej Staněk neuspěl, záliba v dronech mu...

21. září 2025

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

Byla to událost, jakou do té doby a už nikdy poté Kroměříž nezažila. Před 140 lety se v tomto moravském městě setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod...

21. září 2025  16:18

Slončíka přemohly při návratu do Zlína emoce. Gól pod okny svého domu neslavil

Přijel, viděl, zvítězil. A dal gól. Tom Slončík se vrátil poprvé domů do Zlína jako soupeř a pomohl svrhnout do té doby nedobytnou ligovou pevnost nováčka parádní dalekonosnou bombou pod okny domu v...

21. září 2025  14:19

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Fotbalisté Hradce v sobotu navázali na vítězství nad Spartou a dál se posouvají tabulkou české ligy výš. Tentokrát uspěli na hřišti nováčka ze Zlína, který přišel o domácí neporazitelnost. O...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  17:54

Pardubice - Slovácko 1:1, hosté vedli po kiksu Konečného, po půli srovnal Tanko

Pardubičtí fotbalisté nevyužili možnost zvednout se ze dna tabulky. V souboji dvou týmů ze se spodních příček v devátém kole Chance ligy se Slováckem, remizovali 1:1 a zůstávají poslední. Hosté šli...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  16:55

Česko by mělo vystoupit z EU, říká lídryně hnutí Stačilo! Marie Pěnčíková

Před čtyřmi lety v regionu vedla kandidátku komunistů jako poslankyně, po neúspěšných volbách však s vysokou politikou skončila. Teď se do ní chce Marie Pěnčíková vrátit jako lídryně kandidátky hnutí...

20. září 2025  10:10

S komunisty do vlády nepůjdeme, říká lídr Motoristů v kraji Jiří Barták

Lídr Motoristů ve Zlínském kraji dlouhá léta působil u celní správy, takže v politice aktivní být nemohl. Jiřího Bartáka však zajímala a znal se s řadou lidí, kteří na tom byli stejně. Jedním z nich...

19. září 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.