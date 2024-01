Zavedení nových vlaků na Slovensko odsunuly tamní volby přibližně o rok

Vedení Zlínského kraje tvrdí, že mělo všechno připraveno, včetně jízdních řádů nových vlaků, ovšem slovenská strana, s níž na tom musí spolupracovat, se na záměru přestala podílet. Důvodem měly být parlamentní volby, po nichž se loni na podzim na Slovensku vyměnila vláda a také lidé na ministerstvu dopravy. Vlaková doprava je tam totiž na rozdíl od České republiky výhradně v jeho kompetenci.

„Chtěli bychom nové vlakové spojení co nejdříve, máme všechno nachystané, jsou připravené i jízdní řády,“ hlásil náměstek zlínského hejtmana přes dopravu Radek Doležel. „Potřebujeme jenom doladit detaily navazujících spojů v Púchově i jinde. Týmy technologů si společně sednou a pak už to spustíme, ale zaseklo se to na slovenské straně. Mrzí mě to,“ doplnil.

„Je to škoda, protože jsme tomu věnovali hodně úsilí, řešili jsme to celý rok, je to připraveno dopodrobna,“ podotkl jednatel krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy) Martin Štětkář.

O vlakové spoje stojí firmy i obce na obou stranách státní hranice, podporuje je i Trenčínský kraj. Přednost má linka z Horní Lidče do Púchova. „Větší prioritu má horní větev na Púchov, slovenská strana má trať opravenou. Chtěli bychom zajíždět i do pneumatikárny Continental do Púchova, abychom tam zajistili návoz pracovníků na směny,“ upřesnil Štětkář.

MF DNES se obrátila na slovenské ministerstvo dopravy, které řeklo, že na novém spojení po železnici pracuje a že jednání se Zlínským krajem mohou opět pokračovat na konci ledna, nebo začátkem února.

„V případě, že se obě strany jako objednatelé dohodnou na způsobu grafikonu vlakové dopravy, tarifním systému a formě úhrady ztráty, která vzniká u vlaků provozovaných ve veřejném zájmu, je vysoce pravděpodobné, že obnovení přeshraniční regionální dopravy bude od prosince 2024,“ napsala mluvčí ministerstva Petra Poláčiková, podle níž ministerstvo informovalo odbor dopravy Zlínského kraje a čeká na reakci.

Doležel sdělil, že informaci o možném pokračování jednání získal zprostředkovaně od župana Trenčínského kraje, jemuž telefonoval. Štětkáře reakce potěšila, byť doufal, že by vlaky mohly začít jezdit už od června, kdy se také mění jízdní řády na železnici. Obě strany by se podle něho měly na provozu podílet tak, aby si nemusely nic platit navzájem. Za Zlínský kraj by dopravu zajišťovala Arriva, která tuto část regionu obsluhuje.

Doležel zmínil, že náklady by v poměru k celkové ceně veřejné dopravy v kraji nebyly vysoké a nešly by ani do milionů korun. „Není to zásadní částka,“ poznamenal.

Vlaky by mohly zajíždět až do Vsetína

Přeshraniční železniční doprava tady dříve fungovala, ale v roce 2011 byla výrazně omezená, když se česká a slovenská strana nedohodly na jejím financování. V roce 2019 byly ze stejného důvodu zrušeny spoje mezi Horní Lidčí a Púchovem. Brzy by to mělo být jinak. „Trenčínský kraj podporuje myšlenku vlakové dopravy jako nosné dopravy v kraji. Jakékoli nové propojení plně podporujeme, mimo jiné zejména spojení Púchov – Horní Lideč,“ uvedla před časem Lenka Kukučková z oddělení komunikace Trenčínského kraje.

Zlínský kraj zvažuje, zda by mohly některé spoje zajíždět až do Vsetína. „Vsetín je přestupní bod a okresní město, potenciál je tam velký. Budeme o tom jednat s druhou stranou,“ nastínil Štětkář.

Starosta Vsetína Jiří Čunek by to uvítal: „Jde ale i o to, aby si spojení našlo své zákazníky a nebylo to pro hospodaření kraje příliš ztrátové.“

Podle starostů by vlaky sloužily zejména příbuzným a známým na obou stranách hranice, případně turistům. „Kdo neměl automobil, mohl zatím využít jen rychlíkových spojů, a to není dostačující. Když lidé chtějí jet jen dvě zastávky za hranice, musejí nejdříve do Púchova rychlíkem a odsud osobním vlakem zpátky,“ upozornil starosta Střelné Petr Kráčmar.

V Brumově se většina obyvatel vyslovila v anketě pro zavedení vlakového spoje do obce Horné Srnie. „Autobusy teď zatočí v Sidonii před hranicí a je konečná. Přeshraniční působení je přitom třeba podpořit,“ vnímá starosta Brumova-Bylnice Jaroslav Vaněk. Tato možnost však zatím není na pořadu dne.

31. května 2023