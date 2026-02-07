Když Slovácko hajlovalo a žádalo Hitlera o připojení ke Slovensku

Pouť mládeže z Moravského Slovácka ke svatému Antonínkovi, během 2. světové války. Krojovaní tady byli zneužiti pro nacistickou propagandu. | foto: ČTK

Petr Skácel
  15:00
Psal se 15. březen 1939 a již okleštěné Československo zažívalo nejtěžší chvíle ve své historii. Od časných ranních hodin jej začala obsazovat německá vojska, aby pak nacisté okupované území anektovali a zřídili Protektorát Čechy a Morava. Právě v tento ponurý den, kdy i venku bylo pošmourné a nevlídné počasí, se sešla skupina mužů pocházejících ze Slovácka. Společně sepsali a odeslali dopis. Adresátem byl říšský kancléř Adolf Hitler.

Zapomenutou kapitolu z dějin regionu připomíná nová hra Slováckého divadla v Uherském Hradišti nazvaná Slovácké jaro.

Obsahem dopisu byl manifest žádající připojení Slovácka ke Slovensku, které den předtím vyhlásilo samostatnost a stalo se satelitem podléhajícím třetí říši. A autoři? Jan Uprka, Josef Vávra a Jan Ryba, vedoucí činitelé etnografické skupiny Národopisná Morava, v níž byli sdruženi lidé hlavně z vesnic kolem Uherského Hradiště.

Až do konce války vystupovali podlézavě vůči německým úřadům a šířili nejhorší nacistickou propagandu.

