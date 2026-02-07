Zapomenutou kapitolu z dějin regionu připomíná nová hra Slováckého divadla v Uherském Hradišti nazvaná Slovácké jaro.
Obsahem dopisu byl manifest žádající připojení Slovácka ke Slovensku, které den předtím vyhlásilo samostatnost a stalo se satelitem podléhajícím třetí říši. A autoři? Jan Uprka, Josef Vávra a Jan Ryba, vedoucí činitelé etnografické skupiny Národopisná Morava, v níž byli sdruženi lidé hlavně z vesnic kolem Uherského Hradiště.
Až do konce války vystupovali podlézavě vůči německým úřadům a šířili nejhorší nacistickou propagandu.