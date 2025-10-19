Tetičky se poctivě modlily a zahnaly déšť. Mařatické hody zalilo sluníčko

Autor:
  15:18
Tradiční hody s právem jsou jednou z nejvýznamnějších událostí folklorního roku na Slovácku. Konají se na podzim, aby symbolicky završily sklizeň a období hojnosti. Právě tento víkend se slavily hody v desítkách obcí na Uherskohradišťsku.

Dříve bývaly v každé obci v jiném termínu, což se ale pokusil změnit císař Josef II., který v roce 1787 vydal patent s doporučením slavit hody o třetí neděli v říjnu. Hody slavené třetí říjnovou neděli tak vstoupily do povědomí jako hody „císařské“.

Proto právě tento víkend slavily hody i v desítkách obcí na Slovácku. K těm nejvýpravnějším už tradičně patří oslavy v Mařaticích, což je místní část Uherského Hradiště.

Každý třetí víkend v říjnu ožívají Mařatice, místní část Uherského Hradiště, tradičními slováckými hody s právem. (18. říjen 2025)
Každý třetí víkend v říjnu ožívají Mařatice, místní část Uherského Hradiště, tradičními slováckými hody s právem. (18. říjen 2025)
Každý třetí víkend v říjnu ožívají Mařatice, místní část Uherského Hradiště, tradičními slováckými hody s právem. (18. říjen 2025)
Každý třetí víkend v říjnu ožívají Mařatice, místní část Uherského Hradiště, tradičními slováckými hody s právem. (18. říjen 2025)
11 fotografií

„Hodů byla o víkendu v okolí spousta. Ještě v sobotu ráno pršelo a počasí vypadalo všelijak. Nakonec se ukázalo, že se tetičky poctivě modlily a nakonec nám vymodlily pěkné počasí. Účast byla skutečně hojná,“ řekl s úsměvem Tomáš Zubr z Mařatic. Letos na něj čekala spousta povinností, protože jeho syna Tomáše zvolili jako takzvaného stárka.

Být rodičem stárka je velká čest, ale není to jen tak. Nese to s sebou spoustu povinností, zařizování a také nákladů. Vždyť u domu stárků se zastavuje celý hodový průvod. Nejprve je samozřejmě potřeba dům a jeho okolí náležitě ozdobit, nesmí chybět například hodová májka.

Slovácké hody míří na prestižní seznam tradic, je předstupněm pro UNESCO

Když krojovaná „chasa“ dorazí, vyvolávají stárky ven, tancuje se a zpívá. Všechny účastníky průvodu, stejně jako přihlížející, je potřeba náležitě pohostit. A pak se pokračuje k dalším stárkům. Ti jsou celkem čtyři, mladší hoch a děvče a o pár let starší pár.

Když průvod se stárky dorazí před místní kulturní zařízení, dojde k obřadu povolení hodů starostou. Právo pořádat hody symbolizuje bohatě ozdobený malý stromeček, který je po dobu hodů v držení stárků. Ti se tak stávají nejdůležitějšími postavami oslav.

Koronavirus mění tradice, někde kvůli rouškám raději ruší hodové zábavy

Po povolení hodů se zpívá a tančí na návsi. Program večer vrcholí hodovou zábavou s cimbálovkou. Obchůzky v ulicích pokračují i v neděli, stejně tak následuje nedělní zábava, která hody zakončuje.

Za organizací hodů v Mařaticích stojí zdejší spolek Mařaťané. „Je to parta lidí, kteří to mají perfektně zorganizované. Přesně ví, co má kde kdo zařizovat, co je potřeba objednat,“ zdůraznil Zubr.

Do jeho rodiny přijeli na návštěvu spolužáci a kamarádi ze Slovenska a nestačili se divit. „Byli šokováni, v tom dobrém smyslu slova, jak to prožíváme, jaká tady vládne pospolitost a jak si všichni s organizací hodů navzájem pomáháme,“ dodal tatínek stárka.

Večer šohaj, ráno šohaj

Podle něj je skvělé, jak si lidé v Mařaticích při hodech pomáhají. „Setkali jsme se s rodiči loňských stárků, kteří nám poradili, co vše zařídit. Stejně jako celá hodová parta kámošů. Zábava se táhle skoro do rána, ale oni byli v 9 ráno zase v kulturáku a uklízeli,“ řekl Zubr. „Jak se říká u nás na Slovácku: večer šohaj, ráno šohaj,“ dodal s úsměvem.

Tradicemi se na Uherskohradišťsku doslova žije. Rodina Tomáše Zubra je toho zářným příkladem. „Jsem folklorista, takže jsem tím vždy žil, žiju a pořád budu žít,“ zdůraznil.

Otec rodiny je primášem cimbálové muziky Olšava, na housle hraje i jeho syn, letošní stárek Tomáš. Folkloru se věnuje i mladší dcera. Lidovou muziku si u Zubrů pouští doma i v autě. Samozřejmostí je mít vlastní kroj, nebo i několik.

Moravské hody se vracejí, a to ve velkém. Folklor zažívá boom

Jak ale bylo vidět na hojné účasti v průvodu a na hodech, podobně to mají stovky zdejších lidí. Je tady silné folklorní podhoubí a chodit do folklorního souboru je pro místní děti naprostou samozřejmostí. A užívají si to.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Moravské Thermopyly. Hrdinný boj dvou set Valachů připomíná nový památník

Současná moravsko-slovenská hranice byla po staletí terčem vpádů a nájezdů. V dubnu 1663 vyhlásil turecký sultán válku rakouskému císaři. Na obranu byli povoláni valašští hraničáři, kteří počátkem...

Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli tragické nehodě motorkáře. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Omezení skončilo krátce po 18:00, uvedla policie na síti X....

SOCDEM je mrtvá. Spojení se Stačilo! byla kardinální chyba, říká exhejtman Mišák

Byl nepřehlédnutelnou politickou osobností v Otrokovicích, kde byl v letech 1994 až 2006 starostou. A pak také ve vedení Zlínského kraje, kde působil mezi roky 2008 až 2016 jako hejtman. Tedy ještě...

Odbory vyzvaly ředitelku krajské hygieny k rezignaci. Nekonkrétní výtky, reagovala

Odboráři Krajské hygienické stanice ve Zlíně si stěžují na opakované problémy s ředitelkou Evou Sedláčkovou, kterou prověřuje policie v souvislosti s údajnou dopravní nehodou motorkáře. Vyzvali ji k...

ONLINE: Slovácko - Sparta 0:0, v základu Kadeřábek, Haraslín není ani na lavičce

Sledujeme online

Sparťanští fotbalisté se mohou vrátit na první příčku ligové tabulky a v případě vítězství navýšit svůj náskok na tři body. Ve 12. kole hrají na Slovácku, utkání sledujte v podrobné online reportáži...

19. října 2025  14:37,  aktualizováno  15:30

Tetičky se poctivě modlily a zahnaly déšť. Mařatické hody zalilo sluníčko

Tradiční hody s právem jsou jednou z nejvýznamnějších událostí folklorního roku na Slovácku. Konají se na podzim, aby symbolicky završily sklizeň a období hojnosti. Právě tento víkend se slavily hody...

19. října 2025  15:18

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize...

18. října 2025  22:20

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

18. října 2025  17:15,  aktualizováno  21:46

Cyklotrasa propojí Jižní Svahy s centrem Zlína, zvýší dopravní bezpečnost

Město Zlín začíná stavět další část cyklotrasy, která propojí centrum se sídlištěm Jižním Svahy. Povede od tamní budovy Univerzity Tomáše Bati k 1. segmentu v Okružní ulici.

18. října 2025  9:48

Školáci si oběd nabírají sami, vracejí méně jídla. Často jsou šikovnější ti malí

U vchodu do školní jídelny v prvním patře základní školy ve Zlíně–Malenovicích, které místní říkají „Jedenáctka“, se řadí děti. U dveří si čipem pípnou a na terminálu se jim zobrazí, jaký oběd mají...

17. října 2025  15:41

Hnutí ANO plánuje, jak za rok odstavit vsetínského starostu Jiřího Čunka

Starostou Vsetína byl už třikrát a do čela města se lidovec Jiří Čunek vrátil na podzim 2022. Tehdy sice komunální volby vyhrálo ANO, ale koaliční vyjednávání vedla k tomu, že si do křesla starosty...

17. října 2025  12:37

Žádná zimní přestávka, opravy silnic na severní Moravě letos stavbaři nepřeruší

Tradiční zimní přestávka, kterou silničáři volí při rekonstrukcích silnic a mostů, letos řidiče v Moravskoslezském kraji nečeká. Na rozdíl od minulých let musí počítat s vyšším počtem trvajících...

17. října 2025  10:57

Zlín dokončí rekonstrukci podchodu. Nejdřív musí zjistit, kudy do něj teče

Část podchodu u zlínského náměstí Práce je od září uzavřená. Stojí v něm oplocení, které lidé musejí obcházet. A bude tam ještě během října. Důvodem je fakt, že radnice zjišťuje, v jakém stavu je...

17. října 2025  9:07

Zrádci pro mě byli také hrou o toaletu. Do reality show už mě nedostanou, líčí Nýdrle

Premium

Jedním z účastníků druhé řady reality show Zrádci na televizi Prima byl i herec a režisér Petr Nýdrle. Pracoval také jako lektor v Krajské galerii výtvarného umění, kde před rokem dal výpověď a...

16. října 2025  18:30

Silničáři upravují rizikovou křižovatku, kde hrozí střet s vlakem. Přidají semafory

Když chtějí řidiči vyjet z obce Zašová na Vsetínsku na hlavní cestu, která vede z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, bývá s tím problém. Provoz na hlavním tahu je velmi hustý a aby se na...

16. října 2025  16:07

Mikrocertifikáty uznávají i v zahraničí. Univerzita je nabízí vůbec poprvé

Můžeme si ho představit jako QR kód. Tento elektronický doklad ale nevyužijeme v bance nebo restauraci, ale při hledání zaměstnání. Mikrocertifikáty dokazují ověřené znalosti a po absolvování...

16. října 2025  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.