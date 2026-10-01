„Kamil byl výrazná postava, výrazný člověk. Hrál velké dramatické role. I když už v našem divadle od roku 2017 není, zanechal hlubokou stopu,“ posteskl si jeho bývalý herecký kolega a mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník.
„Byl zajímavý a charismatický herec. Jeho projev byl hodně emotivní a pudový. To bylo nejspíš dáno tím, že nebyl vystudovaný herec,“ dodal.
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Podle Kubáníka měli lidé Kamila Pulce rádi. Za roli Lennyho v inscenaci O myších a lidech získal v roce 1955 ocenění Slovácký Oskar, za Samka v Gazdině robě v roce 2000 cenu Největší z pierotů.
Zapsal se do paměti také ztvárněním postavy Miloše Hrmy v inscenaci Ostře sledované vlaky, za tu dostal Cenu Českého literárního fondu za mužský herecký výkon v roce 1985.
„Nezapomenutelné byly i jeho výkony v roli Othella nebo revírníka v Pitínského Lišce Bystroušce,“ podotkl Kubáník.
Původní profesí byl stavař
V několika menších rolích se objevil také ve filmech a televizi. V roce 1995 například v rodinné komedii Artuš, Merlin a Prchlíci režisérek Věry Plívové-Šimkové a Drahomíry Králové.
V roce 2009 hrál ve filmovém dramatu Klíček režiséra Jána Nováka z prostředí bývalé věznice v Uherském Hradišti. Televizní diváci jej znali ze seriálu Četnické humoresky nebo z nové kriminální série Místo zločinu Zlín.
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Kamil Pulec se narodil 1. září 1963 ve slovenském Prešově. V roce 1969 se s rodiči přestěhoval do Hluboké nad Vltavou. V letech 1978 až 1982 studoval na stavební průmyslovce v Českých Budějovicích.
Do Slováckého divadla nastoupil jako elév po vojně. Na hradišťské scéně působil až do roku 2017, S krátkou přestávkou v letech 1989 až 1991, kdy byl v budějovickém Jihočeském divadle. Divadelní angažmá se rozhodl před devíti lety opustit a věnoval se stavební profesi.
Kamil Pulec zemřel po dlouhé těžké nemoci. Poslední rozloučení s ním se koná v úterý 6. října v 15 hodin ve smuteční síni v Uherském Hradišti – Mařaticích.