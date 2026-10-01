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Zemřel Kamil Pulec spjatý se Slováckým divadlem, hrál i v Četnických humoreskách

Autor:
  15:44
Kamil Pulec v inscenaci Bůh masakru

Kamil Pulec v inscenaci Bůh masakru | foto: Slovácké divadlo

Kamil Pulec v inscenaci Bůh masakru
Kamil Pulec (vpravo) s Tomášem Šulajem v komedii Slováckého divadla Hráči
Zemřel někdejší dlouholetý herec Slováckého divadla Kamil Pulec.
Herec Kamil Pulec v muzikálu Donaha! ve Slováckém divadle
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Někdejší dlouholetý herec Slováckého divadla Kamil Pulec ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 63 let. Na uherskohradišťské divadelní scéně působil do roku 2017. Ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí. Televizní diváci jej mohli znát ze seriálů Četnické humoresky nebo Místo zločinu Zlín.

„Kamil byl výrazná postava, výrazný člověk. Hrál velké dramatické role. I když už v našem divadle od roku 2017 není, zanechal hlubokou stopu,“ posteskl si jeho bývalý herecký kolega a mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník.

„Byl zajímavý a charismatický herec. Jeho projev byl hodně emotivní a pudový. To bylo nejspíš dáno tím, že nebyl vystudovaný herec,“ dodal.

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Podle Kubáníka měli lidé Kamila Pulce rádi. Za roli Lennyho v inscenaci O myších a lidech získal v roce 1955 ocenění Slovácký Oskar, za Samka v Gazdině robě v roce 2000 cenu Největší z pierotů.

Zapsal se do paměti také ztvárněním postavy Miloše Hrmy v inscenaci Ostře sledované vlaky, za tu dostal Cenu Českého literárního fondu za mužský herecký výkon v roce 1985.

„Nezapomenutelné byly i jeho výkony v roli Othella nebo revírníka v Pitínského Lišce Bystroušce,“ podotkl Kubáník.

Původní profesí byl stavař

V několika menších rolích se objevil také ve filmech a televizi. V roce 1995 například v rodinné komedii Artuš, Merlin a Prchlíci režisérek Věry Plívové-Šimkové a Drahomíry Králové.

V roce 2009 hrál ve filmovém dramatu Klíček režiséra Jána Nováka z prostředí bývalé věznice v Uherském Hradišti. Televizní diváci jej znali ze seriálu Četnické humoresky nebo z nové kriminální série Místo zločinu Zlín.

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Kamil Pulec se narodil 1. září 1963 ve slovenském Prešově. V roce 1969 se s rodiči přestěhoval do Hluboké nad Vltavou. V letech 1978 až 1982 studoval na stavební průmyslovce v Českých Budějovicích.

Do Slováckého divadla nastoupil jako elév po vojně. Na hradišťské scéně působil až do roku 2017, S krátkou přestávkou v letech 1989 až 1991, kdy byl v budějovickém Jihočeském divadle. Divadelní angažmá se rozhodl před devíti lety opustit a věnoval se stavební profesi.

Kamil Pulec zemřel po dlouhé těžké nemoci. Poslední rozloučení s ním se koná v úterý 6. října v 15 hodin ve smuteční síni v Uherském Hradišti – Mařaticích.

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