Dogville je fiktivní americké městečko ve Skalistých horách a děj hry se odehrává v době hospodářské krize 30. let minulého století.
Záhadná mladá dívka bez minulosti jménem Grace prchá před neznámým nebezpečím a nalezne v Dogville azyl díky místnímu intelektuálovi Tomovi.
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Městečko ji přijme výměnou za její výpomoc. Jejich vztah se ale začíná měnit a z obyčejných obyvatel se postupně stávají lidé schopní velmi krutých činů.
Podle autorů jde o klinickou studii zrodu násilí v uzavřené komunitě, které vzniká nevyhnutelně, nenápadně a pomalu a je útokem na iluzi, že morální selhání je vždy věcí těch druhých.
„Každou postavu v její krutosti se snažím chápat. Respektive vím, z čeho pramení, a snad se nám to podaří předat divákovi,“ uvedla režisérka inscenace Říhová.
Podle ní si každý v Dogville s sebou nese svoji vnitřní bolest. „Omlouvání si svých vlastních činů je v podstatě popření daného skutku. Je to obranný reflex, díky kterému se náš vnitřní morální kompas nevychýlí,“ popsala.
„Protože si řekneme, že jsme na to měli právo. Je to jednodušší a rychlejší než se potýkat se selháním a zodpovědností,“ řekla s tím, že v Dogville je omlouvání snazší, protože je kolektivní.
„Ne náhodou se hlavní postava jmenuje Grace – milost. Milost, kterou ale nikdo z obyvatel Dogville neuměl přijmout,“ dodala Říhová.
Hlavní role svěřila Kláře Vojtkové a Pavlu Šupinovi. „Ta hra přede mě staví velké úkoly, které vyžadují dost přípravy i doma a velkou soustředěnost,“ podotkla Vojtková.
„Když jsem si v hlavě promítala, co jsem hrála v minulosti, tak je to asi vážně nejnáročnější úkol, co se týče plochy textu. Navíc postava Grace je pořád na jevišti, projde obrovským přerodem a dějí se jí nehezké věci,“ dodala herečka.