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Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné

Petr Skácel
  15:49
Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné....

Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné. Hlavní postavu Grace hraje Klára Vojtková. (říjen 2026) | foto: Kuba Jíra

Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné.
Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné.
Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné....
Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné....
6 fotografií
Slovácké divadlo v sobotu uvedlo poslední premiéru letošního roku. Inscenace Dogville vznikla podle kultovního filmu dánského režiséra a filmového experimentátora Larse von Triera. Zrežírovala ji Tereza Říhová. Provokativní představení je přístupné od 15 let.

Dogville je fiktivní americké městečko ve Skalistých horách a děj hry se odehrává v době hospodářské krize 30. let minulého století.

Záhadná mladá dívka bez minulosti jménem Grace prchá před neznámým nebezpečím a nalezne v Dogville azyl díky místnímu intelektuálovi Tomovi.

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Městečko ji přijme výměnou za její výpomoc. Jejich vztah se ale začíná měnit a z obyčejných obyvatel se postupně stávají lidé schopní velmi krutých činů.

Podle autorů jde o klinickou studii zrodu násilí v uzavřené komunitě, které vzniká nevyhnutelně, nenápadně a pomalu a je útokem na iluzi, že morální selhání je vždy věcí těch druhých.

„Každou postavu v její krutosti se snažím chápat. Respektive vím, z čeho pramení, a snad se nám to podaří předat divákovi,“ uvedla režisérka inscenace Říhová.

Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné. Inscenační tým hry.

Podle ní si každý v Dogville s sebou nese svoji vnitřní bolest. „Omlouvání si svých vlastních činů je v podstatě popření daného skutku. Je to obranný reflex, díky kterému se náš vnitřní morální kompas nevychýlí,“ popsala.

„Protože si řekneme, že jsme na to měli právo. Je to jednodušší a rychlejší než se potýkat se selháním a zodpovědností,“ řekla s tím, že v Dogville je omlouvání snazší, protože je kolektivní.

Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné. Hlavní postavu Grace hraje Klára Vojtková. (říjen 2026)
Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné.
Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné.
Slovácké divadlo uvedlo kontroverzní drama Dogville, mládeži je nepřístupné. Hlavní postavu Grace hraje Klára Vojtková. Na snímku při čtené zkoušce. (říjen 2026)
6 fotografií

„Ne náhodou se hlavní postava jmenuje Grace – milost. Milost, kterou ale nikdo z obyvatel Dogville neuměl přijmout,“ dodala Říhová.

Hlavní role svěřila Kláře Vojtkové a Pavlu Šupinovi. „Ta hra přede mě staví velké úkoly, které vyžadují dost přípravy i doma a velkou soustředěnost,“ podotkla Vojtková.

„Když jsem si v hlavě promítala, co jsem hrála v minulosti, tak je to asi vážně nejnáročnější úkol, co se týče plochy textu. Navíc postava Grace je pořád na jevišti, projde obrovským přerodem a dějí se jí nehezké věci,“ dodala herečka.

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