Komedie století poprvé na jevišti. Slovácké divadlo chystá S tebou mě baví svět

Petr Skácel
  11:05
Její přípravy trvaly rok a ve Slováckém divadle označují chystanou inscenaci S tebou mě baví svět za nejambicióznější a nejdražší projekt v osmdesátileté historii souboru. Divadelní adaptace filmu režisérky Marie Poledňákové má všechny znaky toho, že se z ní stane hit. Snímek se stal nejlepší českou komedií století podle hlasování diváků ČT a v Uherském Hradišti se hry chopil tým kolem zkušeného muzikálového režiséra Radka Balaše.
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti začalo zkoušet představení S tebou mě baví...

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti začalo zkoušet představení S tebou mě baví svět. Je to poprvé, kdy se oblíbená televizní komedie Marie Poledňákové objeví na divadelních prknech. Režisérem je Radek Balaš. (únor 2026) | foto: Kuba Jíra

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti začalo zkoušet představení S tebou mě baví...
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti začalo zkoušet představení S tebou mě baví...
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti začalo zkoušet představení S tebou mě baví...
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti začalo zkoušet představení S tebou mě baví...
„Jsme rádi, že tento velký hit divákům představíme, a moc nás těší, že se s ním do našeho divadla vrátí režisér Radek Balaš, pod jehož taktovkou vznikly slavné inscenace – muzikál Donaha!, Cikáni jdou do nebe, Adéla ještě nevečeřela nebo Pokrevní bratři,“ uvedla ředitelka uherskohradišťského divadla Libuše Habartová.

Děj inscenace bude vycházet z úspěšného filmu, ale přidá dva bonusy navíc. „Tím prvním jsou pestrá a bohatá muzikálová čísla, která rozšíří základní situace do ještě košatější, hravější a zábavnější podoby. Hudebně zůstaneme věrní modernímu muzikálovému popu, jaký dnes udává tón na londýnských jevištích,“ podotkl Balaš.

O dětské role byl velký zájem

A ještě větší prostor dostanou na jevišti děti. „Budou zpívat, tančit a řádit na svých strojích po stylizované divadelní stěně,“ dodal režisér.

Konkurz na dětské role se ve Slováckém divadle konal na konci listopadu, vybírali se herci ve věku pět až deset let. „Zájem nás překvapil, protože nakonec přišlo 181 přihlášek dětí, a to nejen ze Slovácka, ale i z Brna, Ostravy, a dokonce z Prahy,“ poznamenala Marcela Trčálková, tajemnice uměleckého provozu divadla.

Slovácké divadlo slaví 80 let. Z malé oblastní scény vyrostl uznávaný soubor

Sítem tříkolového castingu nakonec prošly čtyři dívky a šest chlapců, kteří se v alternacích zhostí šesti úloh.

„Bude to klást mnohem větší nároky i na představitele hlavních rolí. Budou muset s dětmi úzce spolupracovat, přiblížit se jejich spontánnosti a v lecčem se jim i vyrovnat,“ popsal Balaš.

Nebude chybět Sladké mámení

Během představení zazní oblíbené písně Vzhůru k výškám nebo Sladké mámení, inscenaci doplní také hity Marka Ztraceného nebo původní muzikálové skladby trojice Marcus Tran, Tomáš Kačo a Jakub Novotný.

Tramvaj do stanice Touha je vztahový thriller, říká režisérka Davidová

Hlavní role trojice tatínků vytvoří Lukáš Matěj, Tomáš Šulaj v alternaci s Tomášem Žilinským a Jiří Hejcman. Jejich protějšky si zahrají Pavlína Hejcmanová, Klára Vojtková a Kateřina Michejdová v alternaci s Ivanou Odehnalovou. Představí se také Tereza Novotná, Klára Ondrůšková, Jitka Hlaváčová a další.

Premiéra se uskuteční v sobotu 2. května. Vstupenky na premiéru i první reprízy uvolní divadlo do prodeje v pondělí 2. března.

