Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak se z člověka stane manipulátor? Divadlo zahájilo sezonu Nebezpečnými vztahy

Autor:
  9:31
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nastudovalo představení Nebezpečné vztahy....

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nastudovalo představení Nebezpečné vztahy. (září 2026) | foto: Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nastudovalo představení Nebezpečné vztahy....
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nastudovalo představení Nebezpečné vztahy....
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nastudovalo představení Nebezpečné vztahy....
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nastudovalo představení Nebezpečné vztahy....
5 fotografií
Novou sezonu Slováckého divadla otevřela premiéra inscenace Nebezpečné vztahy. Známé vyprávění o hříšných hrátkách francouzské aristokracie se dočkalo mnoha divadelních i filmových zpracování a pod názvem Valmont ho natočil režisér Miloš Forman.

Dva bývalí milenci, rafinovaná markýza de Merteuil a notorický svůdce vikomt de Valmont, uzavírají sázku, která postupně přeroste v nelítostnou bitvu.

Markýza touží po pomstě a nabídne Valmontovi hru: svede-li nevinnou Cecilii, snoubenku jejího milence, dostane to, po čem touží. Ale Valmont má jiný cíl: dobýt ctnostnou paní de Tourvel. Dva mistři intrik tak rozehrávají partii, v níž se osudy ostatních stávají pouhými figurkami na šachovnici jejich ješitnosti.

Klasika světové literatury

„Krutost, s níž postavy přistupují k lidským citům, témata manipulace a přetvářky působí stále provokativně a aktuálně,“ řekl režisér Lukáš Kopecký. „Nešli jsme ale cestou démonické dvojice, jak ji ztvárnily mnohé adaptace. Klademe si otázky, jak se z člověka stane manipulátor.“

Podle něj jsou Nebezpečné vztahy klasikou světové literatury a neztratily nic ze své síly ani po staletích.

Představení v budově polikliniky. Je to psychologická detektivka, říká Boudová

„Ten příběh je nadčasový, je možné zasadit ho do jakékoli doby. I dnes existují jedinci, kteří nejsou příliš schopni prožívat skutečné city. Nebo naopak potřebují cítit velké emoce, zničující vášeň a za každou cenu vítězit,“ popsala Pavlína Hejcmanová, která se spolu s Jakubem Zelinkou představí v hlavních rolích slavných intrikánů.

Doplní je Tereza Novotná, Klára Ondrůšková, Natálie Rašín, Daniel Gajdoš, Petra Staňková, Monika Maláčová a Tomáš Tlučhoř.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Záběry, ze kterých mrazí. Policie ukázala dramatické střety aut s chodci

Auto s obytným přívěsem srazilo chodkyni v Masarykově ulici v centru Luhačovic.

Policie zveřejnila jako varování sestřih videozáběrů zachycujících střety automobilů s chodci, které se podařilo natočit v letech 2024 až 2026 na Zlínsku. Jen zázrakem v těchto případech nikdo...

Pohodlnější cestování. Ve Vsetíně otevřeli terminál za bezmála čtyři miliardy

Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)

Vsetínská radnice otevřela nové autobusové nádraží a opravenou přilehlou Nádražní ulici. Dopravní terminál vznikl hned vedle železniční stanice, která už má velkou přestavbu za sebou. Stavební práce...

Myslivci střílí mývaly. Medvídkovitá šelma se přemnožuje a zabíjí zvěř

Mýval severní

Myslivec Jaromír Němeček šel v červnu brzy ráno lesem poblíž Kroměříže, když ho jeho pes najednou štěkáním upozornil na mývala severního, který byl na vysokém topolu. Němeček ho ihned ulovil, protože...

Torzo vyhořelé budovy v baťovském areálu nelze zachovat, demolice bude pokračovat

Torzo vyhořelé budovy 34 ve Zlíně se zachránit nepodaří, musí jít k zemi. (4....

Společně s významnými architekty, umělci a za podpory památkové péče hledala firma Cream cestu, jak ponechat část vyhořelé budovy ve zlínském továrním areálu jako autentickou připomínku její historie...

Ve Zlíně skončil Červenka, poslední tým fotbalové ligy má převzít Hoftych

Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka na předsezonní tiskové...

Sedm zápasů, sedm porážek a konec trenéra. Druhým odvolaným koučem v letošním ročníku Chance Ligy se po Martinu Hyském tak trochu podle očekávání stal zlínský kouč Bronislav Červenka. U posledního...

Jak se z člověka stane manipulátor? Divadlo zahájilo sezonu Nebezpečnými vztahy

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nastudovalo představení Nebezpečné vztahy....

Novou sezonu Slováckého divadla otevřela premiéra inscenace Nebezpečné vztahy. Známé vyprávění o hříšných hrátkách francouzské aristokracie se dočkalo mnoha divadelních i filmových zpracování a pod...

8. září 2026  9:31

Radní ve Zlíně vybrali firmu, která opraví Velké kino. Postaví také parkoviště

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Zlínští radní vybrali firmu, která za 639 milionů korun zrekonstruuje Velké kino. Jejich volbu však ještě musí potvrdit zastupitelé, kteří se sejdou 17. září. Pak město zveřejní název vybrané...

7. září 2026  16:55

Ve Zlíně skončil Červenka, poslední tým fotbalové ligy má převzít Hoftych

Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka na předsezonní tiskové...

Sedm zápasů, sedm porážek a konec trenéra. Druhým odvolaným koučem v letošním ročníku Chance Ligy se po Martinu Hyském tak trochu podle očekávání stal zlínský kouč Bronislav Červenka. U posledního...

7. září 2026  14:08,  aktualizováno  14:27

Hradiště obnovuje veřejné plochy na sídlištích, ve Štěpnicích za 90 milionů

Sídliště Štěpnice čeká rozsáhlá proměna. Město Uherské Hradiště do modernizace...

S modernizací sídliště Štěpnice za více než 90 milionů korun začne v polovině září uherskohradišťská radnice. Počítá se s obnovou komunikací, parkovacích stání, chodníků i veřejných prostranství s...

7. září 2026  11:47

Na den lékařem u záchranky. Krajská zdravotnická služba nabízí studentům stáž

Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si...

Studuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a když jí známá o programu řekla, neváhala. Nikol Nejedlíková z Uherského Brodu strávila jeden den u záchranářů ve Zlíně, kdy sledovala...

7. září 2026  8:57

Zlín - Teplice 1:3, prvním gólem v týmu rozhodl Zlatohlávek. Domácí dál bez bodu

Sestřih zápasu
Hráči Teplic slaví gól na hřišti Zlína.

Po sedmi kolech jsou stále bez bodu a krčí se na dně tabulky. Situace fotbalového Zlína začíná být kritická, v neděli na domácím hřišti podlehli Teplicím 1:3. První soutěžní gól v dresu Severočechů...

6. září 2026  14:55,  aktualizováno  17:44

Vinaři zahájili první letošní sběr révy. Kvůli suchu bude menší výnos

Sběr hroznů ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích

Vinaři na Slovácku zahájili první letošní sběr révy vinné. Sklizeň nastává o pár týdnů dříve než loni. Kvůli suchu bude menší výnos. S vinobraním začali dva týdny před koncem prázdnin a hotovo chtějí...

6. září 2026  11:11

Slovácko - Pardubice 0:0, bod pro trápící se soupeře, oba i nadále čekají na vítězství

Sestřih zápasu
Pardubický útočník Abdullahi Tanko (vlevo) s míčem před Jocelinem Behiratchem...

Sezonu nezačali dobře vůbec, výsledek sedmého kola fotbalové ligy navíc ani jednomu příliš nepomohl. Branky se diváci v Uherském Hradišti nedočkali, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0:0. Oba týmy v...

5. září 2026  16:52,  aktualizováno  17:29

Vsetínský kapitán Slováček: Odešli kamarádi. Řez se dal čekat, je to byznys

Ondřej Slováček ze Vsetína

Ve Vsetíně se před 31 lety narodil, učil se hokej. A teď Ondřeji Slováčkovi našili na dres poprvé kapitánské céčko mužského týmu. „Vyrůstal jsem v mistrovské éře. Byl to jeden z mých menších snů,...

5. září 2026  15:43

Pitín proměnil rodný dům arcibiskupa Matochy, vznikla v něm i expozice

V rodném domě arcibiskupa Matochy v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum....

Olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Josef Karel Matocha, kterého komunistická moc v 50. letech minulého století nezákonně internovala, se narodil v Pitíně v roce 1888 v domě číslo popisné 59....

5. září 2026  10:10

Sedmý trenér za tři roky. Tichai našel po odvolání na Žižkově hned práci v Kroměříži

Novým trenérem fotbalistů Kroměříže se stal Jindřich Tichai. (4. září 2026)

Konec čekání. Druholigoví fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž mají nového trenéra. Předposlední tým soutěže povede do nedělního zápasu na hřišti béčka Baníku Jindřich Tichai, pro něhož to bude...

4. září 2026  20:03

Fotbalové Slovácko má jediného vlastníka, zbytek akcií skoupila Solar Global

Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka.

Stoprocentním vlastníkem fotbalového Slovácka se stala společnost Solar Global, jejímž majitelem je Vítězslav Skopal. Skupina odkoupila čtvrtinový podíl od firmy AUTO UH. Prvoligový klub z Uherského...

4. září 2026  19:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×