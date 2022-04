Herci se s Terorem stěhují do soudní síně, představení jsou vyprodaná

Kromě unikátního prostředí, kde bude fiktivnímu procesu přihlížet pouze padesát diváků, je výjimečný i děj, jehož výsledek nebude v žádném z dosud pěti naplánovaných představení stejný.

Inscenace v režii Petra Smyczka sice má pevný scénář, ale o závěru budou nakonec v roli poroty rozhodovat právě diváci. „Sami jsme zvědaví, jak to všechno dopadne,“ neskrývá napětí herec a mluvčí divadla Josef Kubáník, jenž ztvární roli předsedy senátu.

Dvě hodiny dlouhý příběh líčí proces s vojenským pilotem, jenž nechal sestřelit teroristou unesené letadlo se 164 lidmi na palubě. Stroj mířil na fotbalový stadion, který byl v čase tragédie rovněž plný diváků. Autor a režisér Smyczek si společně kladou otázku, jestli je možné zabít desítky lidí jen proto, aby se zachránilo sedmdesát tisíc dalších.

„Teror se hrál v Česku i po světě už mnohokrát, ale ještě nikdo ho, pokud víme, neinscenoval přímo do jednací místnosti. Rozhodování lidí proto bude velmi těžké, vše bude posíleno unikátním prostředím,“ těší se na novou zkušenost režisér Smyczek. „Divákům nabízíme jedinečnou možnost stát se součástí procesu. Ideálně by k soudu měli jít s nevědomostí, od soudu pak s pocitem odpovědnosti.“

Diváky přivede do jednací síně skutečný zaměstnanec soudu. „Jeho role bude snadná, lidí se ujme na seřadišti před soudní budovou a bude mít na ně dohled při příchodu i odchodu. Vlastně se stane součástí hry,“ poznamenal skutečný předseda Okresního soudu v Uherském Hradišti Tomáš Gargulák, jenž divadelníkům umožnil několik zkoušek.

Jedné z nich přihlížel také vojenský pilot Břetislav Sedlář, jenž sloužil u českého praporu v Afghánistánu, a rovněž bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová. „Zajímaly nás detaily, které bychom se jinak nedozvěděli. Třeba co by soudkyně říkala, kdyby do jednací síně přišel někdo s rukama v kapsách, a jak vůbec se má člověk u soudu chovat,“ vysvětlil Kubáník.

Jako státní zástupkyně se představí Tereza Novotná, v dalších rolích Jakub Zelinka, Petra Staňková, Zdeněk Trčálek a Martin Vrtáček.

Dnešní premiéra začíná v 19 hodin. Představení je naplánováno celkem pět a všechna jsou vyprodaná. Výsledky hlasování o vině či nevině obžalovaného pilota se budou zaznamenávat do speciální aplikace, odkaz na ni divadlo uvádí už nyní na svých internetových stránkách. „Aplikace je součástí každého uvedení Teroru po celém světě, cílem je shromažďovat data o vývoji hry, na kterou mají lidé na jednotlivých kontinentech rozličné názory,“ upřesnil Kubáník.