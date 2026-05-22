Zlínská zoo truchlí, známou samici slona afrického zabil samec z Maďarska

Autor: ,
  21:01
Ve zlínské zoologické zahradě v pátek uhynula samice slona afrického. Stalo se tak poté, co ji zatím z neznámých důvodů napadl samec. Zahrada to uvedla na svém profilu na sociální síti Facebook, informaci následně potvrdila mluvčí zahrady Romana Mikešová. Oblast Karibuni s chovným zařízením pro slony a venkovními výběhy bude v sobotu zavřená.
Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Samice slona afrického ve zlínské zoo žijí od roku 2003. Pocházejí z...
„Z nevysvětlitelného důvodu dnes v pátek 22.5. dopoledne samec Jack napadl samici Ulu, ta po tomto fatálním útoku bohužel uhynula. Zjišťujeme okolnosti a zajišťujeme všechna potřebná chovatelská opatření pro naši skupinu slonů ... Jakmile budeme mít k dispozici všechny potřebné informace, ať už chovatelské nebo veterinární, budeme vás po víkendu informovat,“ uvedla zoo. Slonice před několika dny oslavila třicáté narozeniny.

Zlínská zoo získala samce Jacka v září 2023 z maďarské zoo Sóstó. V zahradě byly do té doby jen tři samice, Ulu z nich byla nejmladší, a mládě. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické.

V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. První mládě slona afrického v Česku, sameček Zyqarri, se narodil ve zlínské zoo v červnu 2021 po inseminaci. Pro zlínskou zoo to byla velká událost. Od samce Jacka si zoo slibovala přirozené rozmnožování.

Folklor nám dal sebejistotu. Jít na herectví byl nejdřív jen nápad, líčí bratři Příkazští

