Zlínská zoo truchlí, známou samici slona afrického zabil samec z Maďarska

„Z nevysvětlitelného důvodu dnes v pátek 22.5. dopoledne samec Jack napadl samici Ulu, ta po tomto fatálním útoku bohužel uhynula. Zjišťujeme okolnosti a zajišťujeme všechna potřebná chovatelská opatření pro naši skupinu slonů ... Jakmile budeme mít k dispozici všechny potřebné informace, ať už chovatelské nebo veterinární, budeme vás po víkendu informovat,“ uvedla zoo. Slonice před několika dny oslavila třicáté narozeniny.
Zlínská zoo získala samce Jacka v září 2023 z maďarské zoo Sóstó. V zahradě byly do té doby jen tři samice, Ulu z nich byla nejmladší, a mládě. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické.
V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. První mládě slona afrického v Česku, sameček Zyqarri, se narodil ve zlínské zoo v červnu 2021 po inseminaci. Pro zlínskou zoo to byla velká událost. Od samce Jacka si zoo slibovala přirozené rozmnožování.
