Naprosto nečekané, řekli o smrtelném útoku slona na plachou samici zoologové

Autor:
  14:12
Zoologové a chovatelé zlínské zoologické zahrady vyhodnotili kamerové záznamy z oblasti Karibuni. Slon Jack podle nich napadl samici Ulu zcela nečekaně, předtím mezi nimi k žádnému konfliktu nedošlo. Slonice poté uhynula. Tragický incident se odehrál minulý pátek a o víkendu byla tato oblast pro návštěvníky uzavřená. Od pondělí už je sloní výběh opět přístupný.
Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Získáním sloního samce se zlínské zoo splnil dlouholetý chovatelský sen. Mohou...
Samec slona afrického Jack přicestoval do Zlína z maďarské zoo. (září 2023)
Podle odborníků se samec v den, kdy se událost stala, ani dny předtím vůči třem samicím nijak konfliktně nechoval.

„Náš tým zoologů a chovatelů prošel dostupné kamerové záznamy, žádné náznaky konfliktního chování u sloního býka neobjevil. K pátečnímu útoku došlo naprosto nečekaně. Pitva prokázala rozsáhlá poranění hrudního koše s následným poraněním vnitřních orgánů. Samice Ulu byla bohužel ihned usmrcena,“ popsala vedoucí marketingu zoo Romana Mikešová.

Navzdory okamžité reakci chovatelského týmu a veterinárních specialistů nebylo možné nejmladší Ulu zachránit. Samce po události od stáda oddělili.

„Byla to náročná záležitost. Díky dlouhodobému tréninku se samce podařilo bez jakékoliv imobilizace ‚převést‘ do vnitřního ustájení, kde má svůj vlastní prostor. Poté se chovatelé zaměřili na samice a slůně, které na celou situaci reagovaly přesunem do části výběhu s jezírkem,“ doplnila Mikešová.

Samec zůstane mimo stádo

S koordinátorem chovu bude Zoo Zlín celou situaci dále řešit. „Samec zůstane oddělen, bude mít k dispozici vnitřní prostor a samostatný venkovní výběh. Chování slonic a slůněte jsme společně s veterináři vyhodnotili jako odpovídající, že přijímají potravu, pijí a pohybují se po celém dvouhektarovém výběhu,“ upřesnila mluvčí.

Získáním sloního samce se zlínské zoo splnil dlouholetý chovatelský sen. Mohou zahájit přirozené rozmnožování slonů. (září 2023)

Koordinátor je člověk, který sleduje populaci daného zvířete v lidské péči a řídí také přesuny zvířat mezi jednotlivými zoologickými zahradami. Ten také rozhodoval o umístění samce Jacka do zlínské zoo v roce 2023.

Chov zvířat v lidské péči totiž podléhá přísným standardům a pravidelným kontrolám.

„Rozumíme vysokému zájmu veřejnosti i emocím, které tato událost vyvolává, i pro náš tým je to citlivá a smutná událost. Je však důležité vycházet z odborných faktů a nezevšeobecňovat složité sociální chování slonů. Chov slonů se řídí přesně nastaveným managementem, rozhodnutí o spojování či oddělování zvířat vycházejí z dlouhodobého pozorování a odborných doporučení. Takto jsme postupovali při chovu slonic i při příchodu sloního samce a jeho začleňování do stáda,“ zdůraznila Mikešová.

Poslední páření s plachou Ulu

Dvaatřicetiletý samec Jack přicestoval do Zlína před dvěma lety z maďarské zoo Sóstó. Tehdy vážil pět tun a měřil přes tři metry. Byl otcem čtyř mláďat a zlínská zahrada si od něj slibovala splnění chovatelského snu o přirozeném rozmnožování slonů.

S adaptací na nové prostředí neměl problém. Po připojení ke slonicím (Kali, Zola a Ulu) a slůněti s nimi pobýval ve společných prostorách.

„Samec všechny tři samice opakovaně pářil, prozatím poslední páření jsme zaznamenali se samicí Ulu,“ řekla Mikešová.

Ta byla nejmladší a vždycky nejvíc plachá. Před pěti lety se například jako poslední osmělila a prošla koridorem z původního zázemí do nového a mnohem většího výběhu.

Z Jihoafrické republiky do Zlína

Všechny tři samice se narodily v Jihoafrické republice v Krügerově národním parku a do Zlína doputovaly v roce 2003 v odhadovaném věku 4 až 6 let. Tím započala éra chovu slonů afrických ve zlínské zoo. Letos bylo Ulu 30 let, další dvě samice jsou o jeden a o dva roky starší.

S pomocí Cona Mula z Nizozemí, jednoho z nejlepších světových odborníků na chov slonů, připravovali chovatelé slonice na umělou inseminaci.

V červnu 2021 pak samice Kali porodila první mládě slona afrického v České republice.

Zoo Zlín se také podařilo získat nové pozemky a na více než třech hektarech vybudovat v rámci projektu Karibuni jedno z největších a nejmodernějších zařízení pro chov slonů v Evropě.

