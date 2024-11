Muž brutálně zavraždil a okradl souseda kvůli slivovici, dostal 15,5 roku

Podle rozsudku, který je pravomocný, muž způsobil zavražděnému třiasedmdesátiletému seniorovi útrapy za hranicí snesitelnosti. Trest by si měl odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Musí také zaplatit škodu 30 tisíc korun.

„Lze dovodit závěr, že skutek spáchal on tak, jak to sám obžalovaný popsal, ostatně o tom svědčí i důkazy, které nebyly předneseny. Skutek vykazuje znaky všech tří trestných činů, jak byly popsány,“ konstatoval v závěru jednání předseda soudního senátu Eduard Ondrášek.

Souzenému hrozilo 15 až 20 let, případně výjimečný trest. „Jedinou spornou věcí je výše trestu. V původním návrhu paní státní zástupkyně navrhovala sedmnáctiletý trest, takže je nutné dodat, že při závěrečném návrhu již zohlednila lítost obžalovaného i to, že již uhradil část škody a zbytek přislíbil doplatit. Tedy nejen slovně projevil lítost, ale i zaplacením škody se s tím snaží vypořádat,“ doplnil.

Podle žalobkyně Michaely Šokové muž vraždu způsobil trýznivým způsobem. Šustek v říjnový podvečer navštívil známého a chtěl si od něj koupit láhev slivovice, kterou ale neměl jak zaplatit, protože u sebe neměl hotovost. U dveří se začali dohadovat, Šustek byl v té chvíli již pod vlivem alkoholu a léků. Když do něj pak senior strčil, obžalovaný muž jej úderem pěsti do obličeje s velkou razancí napadl a povalil ho na rám dřevěné zárubně dveří od ložnice. Když se pak muž skácel na zem, zaklekl na něj a začal jej bít do hlavy. Poté ho škrtil pomocí tmavé látkové šňůrky a také chvatem, který se běžně nazývá jako sevření do kravaty.

Oběti způsobil celou řadu závažných poranění, v útoku neustal až do doby, kdy se napadený přestal bránit a zůstal nehybně ležet na zemi.

Státní zástupkyně muži dle právní kvalifikace navrhla úhrnný trest patnáct a půl roku vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou.

„Dopustil se tří trestných činů, z nichž samozřejmě nejzávažnější je zločin vraždy. Navržený trest považuji za přiměřený a odpovídající,“ sdělila žalobkyně. Nelze podle ní přihlížet k tomu, že byl muž v minulosti trestán. „Jednalo se o bagatelní trestnou činnost a v rámci odsouzení se obžalovaný osvědčil, proto k jeho trestní minulosti není nutné přihlížet,“ dodala.

Je mi to líto, řekl obžalovaný

Šustek u soudu vypověděl, že sám nechápe, kde se v něm vzalo tolik agresivity, a že jednal v ataku. „Je mi to moc líto, co se mezi námi stalo. Byl v tom alkohol a léky, je to strašné. Vidím ho každý den před očima. Už to nevrátím. Omlouvám se všem pozůstalým. A hlavně své rodině,“ uvedl.

Výši trestu Šustek nerozporoval, soudní senát však požádal o zvážení možnosti umístit jej do věznice nižšího zařazení. Na vykonání trestu se dle svých slov připravuje, po jeho skončení by se rád vrátil do života a založil rodinu.

„Možnost vaší resocializace je podle znaleckého posudku snížená, ale ne nemožná, přesto se soud domnívá, že zařazení do zařízení se zvýšenou ostrahou je adekvátní,“ upozornil obžalovaného Ondrášek, který čin označil za absurdní. „Ne, že bych se s takovými případy nesetkával, ale rozsah toho činu je opravdu málo obvyklý,“ zmínil soudce.