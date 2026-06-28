Účastnici perné dny přestáli bez úhony. A co je důležité, letadla také. „To je důkaz, jak skvělé stroje to jsou. Byly konstruovány pro službu v náročných podmínkách, a tak zvládaly extrémní mrazy na Sibiři stejně jako tropické podnebí na Kubě,“ podotkl jeden z účastníků Karel Vlček z Valašského aeroklubu.
Slet je něco jako živé letecké muzeum. „Po 13 letech jsme si splnili jeden z našich osobních cílů a na nebi kunovického letiště jsme měli možnost vidět kompletní paletu zástupců takzvané zlaté éry československého letectví,“ uvedl hlavní organizátor akce Michal Masař.
Byla tady vrtulová dopravní i sportovní letadla, ale dokonce i zástupci proudové éry v podání letounů Aero L-29 a L-39NG.
„K letošním oslavám devadesátin společnosti Aircraft Industries jsme si dali za cíl překonat dosavadní rekord v podobě celkového počtu československých letadel na sletu a tuto výzvu jsme úspěšně splnili.“
Na víkendovém sletu v Kunovicích organizátoři napočítali 101 československých letadel. „To je společně s extrémními teplotami panujícími tento víkend další překonaný milník v celé historii akce,“ doplnil Masař.
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Slet československých letadel organizátoři poprvé uspořádali pod názvem Hradec Open v roce 2013 na letišti v Jindřichově Hradci. Tehdy se účastnilo jen okolo 40 lidí a 11 letadel.
„Záměrem bylo setkání příznivců letectví, prožití příjemného víkendu a samozřejmě skupinové lety s různými typy letounů pod vedením pilotů ze všech koutů země.“
Tato původně neformální sešlost fanoušků létání pořadatele přivedla na myšlenku uspořádat putovní slet, který se každoročně koná na jiném letišti. „Ovšem ve větším měřítku a s podstatně širší základnou letadel, kterou tvoří stroje vyrobené v Československu od roku 1950,“ zdůraznil Masař.
V mnoha aeroklubech po celém světě i v soukromých hangárech se podle něj nachází zlaté dědictví československého leteckého průmyslu. Značky jako jsou Aero, Avia, Zlín či Letov proslavily naši zemi ve světě a dodnes zůstávají jejich jména v povědomí většiny pilotů.
„Nezapomínáme na tento významný kus naší historie a rádi bychom tímto vzdali poctu výrobcům a konstruktérům těchto skvělých letadel různých značek. Všechny mají jedno společné, dlouhou tradici a kvalitu, kterou dodnes potvrzují stroje v aktivním leteckém provozu.“
Sletu se účastnily stovky lidí, přestože jde o neveřejnou akci určenou pouze zkušeným leteckým nadšencům, registrovaným účastníkům s potřebnou kvalifikací a členům aeroklubů. Ti do Kunovic zamířili se svými stroji nejen z Česka a Slovenska, ale třeba i z Maďarska, Německa nebo Nizozemska.
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Mezi stovkou strojů byl i elegantní modro-bílý dvoumotorový dopravní letoun L-200 Morava, který byl přímo v Kunovicích vyrobený v roce 1961. Po službě v Polsku se vrátil domů a nyní ho provozuje Valašský aeroklub se sídlem ve Slavičíně.
„Jelikož Valaši nedisponují vlastním letištěm, tak ho hangárujeme a létáme tady v Kunovicích. Díky pochopení a vstřícnosti zdejšího aeroklubu, se který spolupracujeme už desítky let,“ poznamenal matador valašských letců Karel Vlček. „Létáme s ním jenom sportovně, pro radost. Je to taková trochu úchylka, která stojí soustu času, práce i peněz,“ směje se.
To, že před několika lety mohl usednout za řízení dvoumotorové Moravy, pro něj byl splněný sen. Když ukazuje na přístrojový panel, kde se nachází 96 různých ovladačů, je jasné, že to není nijak jednoduchá věc.
Akce pomáhá předávat zkušenosti
„Je na to potřeba vyšší kvalifikaci, přeškolil jsem se až ve svých 64 letech. Je to zážitek, ale chce to kus celého pilota. V mém věku už je to docela výzva, člověk musí stále studovat příručky, postupy, neustále se něco učit a zdokonalovat.“
Morava bylo ve své době velmi úspěšné malé dopravní letadlo. Vyrobilo se ho 360 kusů a sloužilo dokonce až v daleké Austrálii. Dva motory byly zárukou bezpečného letu. Kdyby některý vysadil, stroj dokázal nouzově doletět jen s jedním.
„Je to éro, které učí respektu, je starší a vyžaduje péči. Má bohatou historii a tak se vyplatí poslouchat všechny ty historky od zkušenějších pilotů, co s tím dříve vozili lidi, poštu nebo létali tady v podniku v Kunovicích.“
Létání je podle Vlčka hodně založené na tom, že si piloti navzájem předávají cenné zkušenosti. „Proto je také tato akce tak důležitá,“ zdůraznil.
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Sám o sobě sice tvrdí, že je zatím vlastně nezkušený mladý „pilotek“, ale to se týká jen větších vícemotorových letadel. S menšími sportovními jednomotorovými letadly, ultralighty nebo větroni má obrovské zkušenosti.
„Začínal jsem v sedmnácti letech. Letadla jsem miloval a chtěl jsem ještě dřív, šlo to už od patnácti. Jelikož jsem podle komunistů nepocházel z vhodných poměrů, musel jsem si počkat,“ vzpomíná. První zkušenosti sbíral ve slovenské Dubnici nad Váhem, protože to bylo nejbližší letiště od Valašských Klobouk, kde bydlel.
Jako instruktor už úspěšně vychoval spoustu žáků. „Když je tady potkávám, vidím, že jsou z nich úspěšní piloti velkých dopravních airbusů nebo soukromých firemních tryskáčů. Mám z toho radost. Jedno čínské moudro říká, že dobrý učitel se nepozná podle toho, kolik má žáků, ale podle toho kolik vychová mistrů.“