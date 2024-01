Slavičín chce být učebnicí udržitelného hospodaření, stačí prý selský rozum

I za to před nedávnem Slavičín získal prvenství v republikové soutěži Inspirativní region České republiky.

„Ačkoli ležíme na samém konci republiky, usilujeme o to inspirovat Česko a udávat směr v oblasti inovací a udržitelného rozvoje,“ prohlásil starosta Slavičína Tomáš Chmela.

Cirkula, která částečně vznikla obnovou budovy staré kotelny na uhlí, sdružuje hned několik ekologických projektů. Moderní teplárna na biomasu a solárně poháněná tepelná čerpadla dodávají místním zhruba o třetinu levnější teplo, než by bylo vyráběné z plynu. Slavičín takto zásobuje dvě městská sídliště.

Využívá se i srážkové vody a do re-use centra zase lidé přinášejí věci, které by jinak skončily na skládce. Sem si však pro ně přicházejí další občané, které pro ně najdou využití.

„Díky tomu, že se tu lidé potkávají, nám tu vlastně vzniklo takové komunitní středisko, kam si lidé chodívají běžně povykládat,“ přiblížil Chmela.

Podle něj je Cirkula v českém prostředí unikátní. „Přitom jde pouze o využití nápadů postavených na selském rozumu a také potvrzení praxe, která běžně funguje v zahraničí,“ doplnil starosta, jenž už plánuje další rozšíření a doplnění centra.

„Rádi bychom vylepšili sběrný dvůr o moderní technologie. Chceme tu mít kamery, digitální vážení, ale například i víceúrovňový nájezd, aby se lidé nemuseli tahat s velkými a těžkými věcmi.“

Ocenění, které uděluje agentura CzechInvest, má Slavičín motivovat k tomu, aby podobnými řešeními inspiroval další obce v Česku.

I proto se v Cirkule chystají exkurze pro děti a dospělé, vzniknou naučné tabule o tom, jak projekt funguje, přijíždět budou starostové z jiných měst. „Rádi bychom se posunuli do roviny učebnice, jak takový průmyslověkomunitní objekt jednoduše provozovat,“ nastínil Chmela.

Podle něj to je možné bez zásadních nákladů. „My jsme využili dotaci a ze svého investovali v řádech stovek tisíc. Nemyslím, že je to něco, co by narušovalo rozpočet města,“ dodal.