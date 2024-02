Nová cyklostezka poblíž hranic spojí dvě řeky a připomene Vlárskou dráhu

V této části mohou cyklisté dosud jezdit pouze po silnici s hustým provozem, navíc v náročném terénu.

„Cyklostezku vnímám jako velkou výzvu a také ambiciózní záměr krajského významu, který město Slavičín rádo podpoří,“ vyzdvihl starosta Slavičína Tomáš Chmela.

„Na tomto projektu oceňuji především spolupráci obcí,“ doplnil pitínský starosta Michal Vrba. „Cyklostezka by usnadnila cestu dětí do školy v Pitíně, navíc by zpropagovala Vlárskou dráhu. Zároveň je však nutné, aby organicky zapadla do krajiny a nenarušila její ráz.“

Osm kilometrů dlouhý úsek navíc významně rozšíří možnosti pro cykloturistiku v regionu, protože se napojí na už fungující části cyklosítě. Ve výsledku se tak propojí Luhačovice a Valašské Klobouky, které leží na stezce Bečva–Vlára–Váh.

Na té se v letošním roce zprovozní další úsek a s několika drobnějšími přerušeními tak bude tato páteřní mezinárodní cyklostezka mířící ze Vsetína do slovenské Nemšové kompletní.

I pro méně zdatné cyklisty

Zároveň se cyklistům jedoucím po zamýšlené trase zpřístupní také možnost výletu do Bojkovic nebo cesta na Slovensko přes Šanov.

„Nový úsek Slavičín–Pitín–Hostětín by měl kopírovat Vlárskou dráhu, což slibuje snazší terén a využitelnost této trasy i pro méně zdatné cyklisty či rodiny s dětmi,“ přiblížil Chmela.

Přípravy na výstavbu jsou zatím na samém začátku, momentálně je v plánu zadání prověřovací studie. Prozatím ještě není známá cena za stavební práce, obce každopádně počítají s využitím dotačních prostředků. Momentálně je však čeká náročný proces, zejména kvůli nutnosti vykoupit velké množství pozemků od soukromých majitelů.

„Jako rodič považuji novou cyklostezku za důležitou hlavně z hlediska zvýšení bezpečnosti v dopravě a doufám, že se ji podaří zrealizovat v rozumném časovém horizontu,“ poznamenal starosta Hostětína Daniel Šenkeřík.

Slavičín dlouhodobě usiluje o to propojit cyklistické trasy v regionu. Loni zprovoznil cyklostezku, která propojuje centrum města s místním bikeparkem a částí Hrádek. V plánu je také vybudovat cyklostezku na Divnici, která by pak pokračovala přes Bohuslavice nad Vláří do Štítné nad Vláří, odkud se lze dostat do Brumova-Bylnice.