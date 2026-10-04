„Můj kamarád se zná s členem Guns N’ Roses, a ten nám v předstihu poskytl informace, že v létě se Slash chystá na evropské turné. Spojili jsme se s agentem a podařilo se nám domluvit jeho vystoupení na Masters of Rock,“ říká ředitel festivalu Jiří Daron.
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„Mám z toho radost, přesně takové exkluzivní koncerty rádi návštěvníkům nabízíme. Nechceme zvát jen kapely, které jsou zrovna na turné k nové desce a už u nás v minulosti hrály, ale každý rok představujeme i velká světová jména, která na festivalu nikdy nevystupovala,“ dodal Daron. Letos ve Vizovicích hrál Marilyn Manson, loni Till Lindemann z Rammstein a v minulosti například Gene Simmons (Kiss).
Slash, vlastním jménem Saul Hudson, proslul především jako kytarista Guns N’ Roses. S kapelou se podílel na jejím raketovém vzestupu a nahrávkách, které se staly klasikou hard rocku jako Appetite for Destruction či dvojice alb Use Your Illusion I a Use Your Illusion II.
Právě kytarová sóla patří k tomu, čím je Slash charakteristický. Jeho styl stojí na výrazných melodických linkách, chytlavých riffech, bluesových kořenech a typickém dynamickém tónu. K jeho image neodmyslitelně patří také černý cylindr, z něhož se postupně stal jeden z nejrozpoznatelnějších symbolů rockové módy.
Slash působil i ve Velvet Revolver a projektu Slash’s Snakepit. Později založil vlastní skupinu Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators a právě s ní přijede na Masters of Rock. Naživo hrají převážně skladby ze svých vlastních čtyř studiových alb, které doplňují o vybrané hity od Guns N’ Roses, Velvet Revolver a klasické rockové předělávky.
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Ve Vizovicích bude hrát v neděli a je jedním z headlinerů Masters of Rock. „Zatím jsme zveřejnili tři z nich: Slashe, Bruce Dickinsona a Skillet. Ještě budeme oznamovat další dva headlinery, tentokrát jich bude celkem pět,“ naznačil Daron.
Třiadvacátý ročník Masters of Rock se uskuteční od 8. do 11. července 2027 v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Kromě zmíněné trojice na něm vystoupí Amaranthe, Lord of the Lost, Therion, DArtagnan, Septicflesh, Freedom Call, Gaerea, Eclipse, Crematory, Nervosa a další.
Prodej vstupenek odstartuje tradičně na festivalu Winter Masters of Rock, který se koná v sobotu 2. prosince ve zlínské Hale Datart a vystoupí na něm Accept, Nile nebo Dynazty.
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10. února 2019