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Hvězdná premiéra na Masters of Rock. Ve Vizovicích vystoupí Slash z Guns N’ Roses

Petr Skácel
  10:33
Americký kytarista Slash zahrál ve čtvrtek večer téměř zaplněné Winning Group...

Americký kytarista Slash zahrál ve čtvrtek večer téměř zaplněné Winning Group Arene. V Brně to byla jeho premiéra. (18. 4. 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Americký kytarista Slash koncertuje s uskupením Slash featuring Myles Kennedy...
Americký kytarista Slash koncertuje s uskupením Slash featuring Myles Kennedy...
Americký kytarista Slash na brněnském koncertu zahrál i hit Don’t Damn Me od...
Americký kytarista Slash koncertuje s uskupením Slash featuring Myles Kennedy...
7 fotografií
Černý cylindr, dlouhé kudrnaté vlasy, sluneční brýle a kytara Gibson Les Paul. Tak znají miliony fanoušků po celém světě Slashe, jednoho z nejvýraznějších kytaristů rockové historie a člena slavných Guns N’ Roses. Příští rok v červenci dorazí do Vizovic, kde bude jednou z hlavních hvězd festivalu Masters of Rock.

„Můj kamarád se zná s členem Guns N’ Roses, a ten nám v předstihu poskytl informace, že v létě se Slash chystá na evropské turné. Spojili jsme se s agentem a podařilo se nám domluvit jeho vystoupení na Masters of Rock,“ říká ředitel festivalu Jiří Daron.

Nejen hit od Guns N’ Roses. Slash vyšperkoval koncert v Brně velkolepým sólem

„Mám z toho radost, přesně takové exkluzivní koncerty rádi návštěvníkům nabízíme. Nechceme zvát jen kapely, které jsou zrovna na turné k nové desce a už u nás v minulosti hrály, ale každý rok představujeme i velká světová jména, která na festivalu nikdy nevystupovala,“ dodal Daron. Letos ve Vizovicích hrál Marilyn Manson, loni Till Lindemann z Rammstein a v minulosti například Gene Simmons (Kiss).

Slash, vlastním jménem Saul Hudson, proslul především jako kytarista Guns N’ Roses. S kapelou se podílel na jejím raketovém vzestupu a nahrávkách, které se staly klasikou hard rocku jako Appetite for Destruction či dvojice alb Use Your Illusion I a Use Your Illusion II.

Americký kytarista Slash zahrál ve čtvrtek večer téměř zaplněné Winning Group Arene. V Brně to byla jeho premiéra. (18. 4. 2024)
Americký kytarista Slash koncertuje s uskupením Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators. Jejich čtvrteční brněnská zastávka byla součástí turné pojmenovaného The River is Rising. I když byl Slash výrazný, zpěvák Kennedy rozhodně nestál v pozadí. (18. 4. 2024)
Americký kytarista Slash koncertuje s uskupením Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators. Jejich čtvrteční brněnská zastávka byla součástí turné pojmenovaného The River is Rising. (18. 4. 2024)
Americký kytarista Slash na brněnském koncertu zahrál i hit Don’t Damn Me od své „mateřské“ skupiny Guns N’ Roses. (18. 4. 2024)
7 fotografií

Právě kytarová sóla patří k tomu, čím je Slash charakteristický. Jeho styl stojí na výrazných melodických linkách, chytlavých riffech, bluesových kořenech a typickém dynamickém tónu. K jeho image neodmyslitelně patří také černý cylindr, z něhož se postupně stal jeden z nejrozpoznatelnějších symbolů rockové módy.

Slash působil i ve Velvet Revolver a projektu Slash’s Snakepit. Později založil vlastní skupinu Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators a právě s ní přijede na Masters of Rock. Naživo hrají převážně skladby ze svých vlastních čtyř studiových alb, které doplňují o vybrané hity od Guns N’ Roses, Velvet Revolver a klasické rockové předělávky.

Historky z Masters of Rock. Lemmy šel na svatbu, Kiss zvali fandy na pódium

Ve Vizovicích bude hrát v neděli a je jedním z headlinerů Masters of Rock. „Zatím jsme zveřejnili tři z nich: Slashe, Bruce Dickinsona a Skillet. Ještě budeme oznamovat další dva headlinery, tentokrát jich bude celkem pět,“ naznačil Daron.

Třiadvacátý ročník Masters of Rock se uskuteční od 8. do 11. července 2027 v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Kromě zmíněné trojice na něm vystoupí Amaranthe, Lord of the Lost, Therion, DArtagnan, Septicflesh, Freedom Call, Gaerea, Eclipse, Crematory, Nervosa a další.

Prodej vstupenek odstartuje tradičně na festivalu Winter Masters of Rock, který se koná v sobotu 2. prosince ve zlínské Hale Datart a vystoupí na něm Accept, Nile nebo Dynazty.

10. února 2019
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