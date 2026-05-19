Čas samoty a beznaděje. Emoce vězněných přibližuje fotografická výstava

Jana Fuksová
  16:49
Dohromady je jich sedm desítek a některé už posbíraly ocenění na mezinárodních fotografických salonech. Snímky Martina Skřivánka, které jsou součástí projektu Dům bez čísla popisného, přibližují emoce lidí v neblaze proslulé uherskohradišťské věznici. Do 24. května budou k vidění v Event Photo Gallery ve Starém Městě.
Snímky Martina Skřivánka, které jsou součástí projektu Dům bez čísla popisného, přibližují emoce lidí v neblaze proslulé uherskohradišťské věznici. (květen 2026) | foto: Martin Skřivánek

„Nechtěl jsem rekonstruovat historii, na to máme archivy. Mým cílem bylo zhmotnit stav mysli člověka, který ztratil svobodu, ale ne svou důstojnost,“ vysvětlil autor Martin Skřivánek, který se umělecké fotografii věnuje už 45 let.

„Snažil jsem se vizualizovat tu nesnesitelnou tíhu okamžiku, kdy jedinou společností v cele jsou vaše vlastní myšlenky a strach z toho, co přijde za úsvitu,“ doplnil.

Projekt vznikl pod hlavičkou Czech Art Photo a až do 24. května bude k vidění v Event Photo Gallery na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě.

Expozice totality. Muzeum v uherskohradišťské věznici bude vyprávět příběhy

Nekopíruje konkrétní osudy, ale vytváří univerzální obraz vězněného člověka – postavy v prostoru „samoty mezi“, v čase mezi mučením, čekáním na konečný verdikt odsouzením, samoty a beznaděje. Výstava není koncipovaná pouze jako přehlídka fotografií, ale jako komplexní instalace.

Kromě desítek fotografií jsou v prostoru umístěné také tři stovky literárně ztvárněných myšlenek obviněných a odsouzených žen a mužů, které jsou přenesené na kartičky a volně rozmístěné v expozici. Výstavu doplňují také desítky bílých košil, které v autorově pojetí symbolizují čistotu duše a nevinnost myšlenek nespravedlivě stíhaných.

Věznice v Hradišti byla komunistickým peklem, popravy hlásilo vytí psů

Jako kontrast pak působí vystavené artefakty, figuríny a dobové rekvizity. Na fotografiích z autentického prostředí věznice se objevují herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti, například Tereza Novotná, Jiří Hejcman a Pavel Hromádka.

Autor ale pracoval i s neherci Michaelou Havelkovou a Petrem Kuriálem. Představují postavy odsouzených na smrt nebo umístěných v samovazbě. Výstava nekopíruje konkrétní osudy, ale vytváří univerzální obraz vězněného člověka v prostoru samoty.

