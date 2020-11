Ve školách návrat dětí vítají, v plánu jsou častější vycházky

„Neumím posoudit epidemiologickou stránku, ale z pedagogického hlediska už je nezbytné, aby se děti začaly vracet,“ uvedl ředitel ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti Jan Vorba.

Podle něj zvládnou žáci učivo dohnat bez potíží, pokud dobře pracovali během distanční výuky.

Školáci nebudou mít tělocvik a hudební výchova se musí obejít bez zpěvu. Místo toho školy většinou zařadí víc češtiny a matematiky a i v běžných hodinách budou chodit s dětmi na vycházky. Žáci musejí mít po celou dobu pobytu ve škole roušky a ministerstvo školství klade velký důraz na časté větrání tříd.

„Připravení jsme, všechno se dá nějak vyřešit. Hlavně se ale na děti těšíme. Opravdu moc,“ usmála se Ilona Garguláková, ředitelka zlínské základní školy Komenského I, kam ve středu přijde 120 dětí.

A nebudou to jen prvňáci a druháci, ale i starší děti, které chodí do Montessori tříd. „Jsou v nich spojené ročníky a tam, kde jsou prvňáci a druháci společně se třeťáky, se vrátí celá třída. Pokud jsou spojení čtvrťáci a páťáci, zůstanou na distanční výuce,“ objasnila výjimku Garguláková.

Každá třída musí mít svoji vlastní družinu

I jinde se malí školáci budou učit zároveň se staršími spolužáky. Dál totiž zůstávají v provozu vytipované krizové školy, které se starají o děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Nově v nich zůstanou jen školáci od třetích do pátých tříd, prvňáci a druháci se naopak vrátí do svých kmenových škol.

Zmíněné školy tak musejí zajistit, aby se různé skupiny dětí nepotkávaly v družině, jídelně a ideálně ani na chodbách.

„Vrátí se nám šest tříd a zůstane jedna skupina dětí z jiných škol. Takže jsme upravili přestávky, aby se třídy střídaly, máme přesně dané i příchody do školy nebo do jídelny,“ popsal Vorba.

ZŠ UNESCO funguje jako krizová škola po dohodě s místní nemocnicí od 5.30 do 18.30 hodin.

Každá třída musí mít podle nařízení vlády vlastní družinu. „Počítáme s tím, že může docházet i k extrémům, kdy zůstane odpoledne v každé družině jedno dítě a s ním jeden pedagog,“ připustil Vorba.

Žádná škola ve Zlínském kraji však nemá tolik prostor ani družinářek, aby oddělené skupinky pokryla. Improvizovaně tedy vzniknou družiny i ve třídách a vypomohou asistenti pedagoga a učitelé.

Obnovené jsou školní spoje. Byť s odchylkami

Školy jsou vybavené dezinfekcí, některé mají náhradní roušky nebo ionizátory vzduchu. Valašskomeziříčská radnice je koupila pro mateřské školky, které byly celou dobu v provozu.

„Teď byly školy prázdné a jsou vydezinfikované. Pokud to bude situace vyžadovat, budeme o zapůjčení přístrojů pro školy jednat,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková.

Uherské Hradiště dalo ředitelům škol volnou ruku, aby ochranu zajistili, v ZŠ Za Alejí proto nakoupili právě ionizátory. Ve Zlíně je zatím pořídili do kanceláří úřadu, a pokud by vznikla potřeba ve školách, mohou je tam přesunout.

„Přes veškerou ochranu by ale rodiče měli počítat s tím, že některé třídy mohou po čase upadnout do karantény. Nemělo by se stát, že to bude celá škola, v tom je to u škol jednodušší než u mateřinek,“ upozornila zlínská radní Kateřina Francová.

V krajském městě se od středy znovu rozjedou i některé školní linky hromadné dopravy. Ředitelé škol budou informovat rodiče prostřednictvím elektronické žákovské knížky o tom, se kterým spojem mohou počítat, aby navazoval na příchod či odchod ze školy.

Provoz MHD byl ve Zlíně omezený od 19. října. Teď vypraví Dopravní podnik Zlín-Otrokovice několik posilových spojů.

„Jde většinou o školní spoje, které jsou uvedeny v jízdních řádech pro běžné pracovní dny. V několika případech však dochází k odchylkám. Informovali jsme o nich ředitele škol a cestující upozorňujeme vývěskami na zastávkách,“ popsal vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek. Informace jsou uvedeny také na webu dopravce.

Během jarní první vlny pandemie se vracel do školy najednou celý první stupeň. Nyní je postupný návrat rozdělený do osmi kroků. Po prvních a druhých třídách mají následovat žáci a studenti končících ročníků a jako třetí se spustí odborná výuka středoškoláků. Jaké budou mezi jednotlivými etapami rozestupy, ukáže epidemiologický vývoj.