Kamery, tísňová tlačítka i poplašný systém. Zlín zabezpečí základní školy

Loni v září anonym opakovaně vyhrožoval základním školám po celé zemi, že jsou v jejich útrobách výbušné systémy. Naštěstí šlo o planý poplach.

„Nevěděli jsme tehdy, co se děje, proto jsme kontaktovali policii a kontrolovali celou školu, všechna její zákoutí i okolí,“ přiblížila ředitelka zlínské ZŠ Kvítková Jaroslava Müllerová.

Stejně jako jinde ani zde nic nenašli. Ukazuje se ale, že bezpečnost škol je stále větším tématem. Ředitelé a učitelé ve Zlíně mají za sebou školení a radnice letos nachystá opatření za 1,5 milionu korun. „Cílem je prevence bezpečnostních incidentů a zajištění maximální ochrany všech osob,“ řekla náměstkyně primátora Martina Hladíková.

Vznikla bezpečnostní koncepce ochrany, která zaměstnancům radí, jak se mají chovat při evakuaci, kde mají děti shromáždit, jak opustit areál školy. Jde o manuál, jak se chovat při mimořádných událostech.

„Potřebujeme, aby každý ředitel věděl, co má dělat. A když tam nebude, aby to věděl jeho zástupce nebo jakýkoliv učitel,“ upřesnila Hladíková.

Druhým dílem opatření je technické vybavení škol. „Zmodernizujeme a doplníme zabezpečovací zařízení, některá jsou už na hranici životnosti,“ popsal ředitel městské policie Milan Kladníček.

„Půjde o bezpečnostní kamery, adresná tísňová tlačítka či automatický systém vyrozumívání zaměstnanců při vzniku poplachu či evakuace,“ vysvětlil.

Tlačítka ukážou, kde nastal problém

Kamery už dnes hlídají vchody do škol, ale bude jich více a všechny budou svedeny na služebnu strážníků. Díky více tísňovým tlačítkům policie zjistí, ve které části školy je problém. Budou pevná v budově či ve školních zahradách, ale také mobilní, jež mohou mít učitelé u sebe. Vyrozumívací systém by zase měl spolehlivě informovat všechny lidi ve škole, že se něco děje.

„Jde o vysoce sofistikovaná řešení, ale nechci být příliš konkrétní,“ poznamenal Kladníček.

„Ředitelé škol to vítají, protože je to i jejich ochrana a oni za děti zodpovídají,“ sdělila Hladíková. Bezpečnostní dokumenty, které schválili zlínští radní, jsou pro všechny školy závazné.

„Jsme moc rádi, že se tak o školy starají. Měli jsme už první školení a dostali manuál, jak při mimořádných událostech postupovat, vypisovali jsme i umístění tlačítek a kontrolovali kamery,“ zmínila Müllerová.

Škola si také vyzkoušela, jestli jsou přístupná místa nutná při evakuaci. „V dnešní době je to bohužel potřeba,“ nepochybuje ředitelka.

I když mají v ZŠ Kvítková vrátnou, která příchozím kontroluje občanské průkazy a ptá se jich, kam jdou, nelze úplně zabránit tomu, aby se do školy nedostal nikdo nepovolaný.

Opatření města nepočítá s bezpečnostními rámy, které by podle velitele strážníků byly příliš drahé a zdržovaly by žáky i učitele při vstupu do školy. „Nevidíme v tom efekt, ale neříkáme, že se do budoucna nemůžou stát standardem,“ řekl Kladníček.