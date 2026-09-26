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Krtkův dort s fazolemi? Školní kuchařky z Boršic jsou hvězdami sociálních sítí

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  14:00

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Základní škola Františka Horenského v Boršicích zavedla moderní stravování s využitím lokálních surovin a minimální produkcí odpadů. Na snímku vedoucí jídelny Kateřina Slabíková. (září 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Dančí kýtu s šípkovou omáčkou si nedopřávají jen návštěvníci luxusních restaurací, ale taky třeba děti v jídelně Základní školy Františka Horenského v Boršicích u Buchlovic na Uherskohradišťsku. Kuchařky ji připravovaly poctivě a už od předchozího dne. Zdejší jídelna totiž vaří jinak, než bývá obvyklé.

„Děti si samy volí velikost porce, vybírají z několika příloh a mohou si kdykoli přidat. Suroviny přitom pocházejí od místních zemědělců a výrobců,“ popsala vedoucí školní jídelny Kateřina Slabíková. Unikátní koncepce stravování byla jedním z důvodů, proč obec zvítězila v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2025. A při své dubnové návštěvě Zlínského kraje přijel kuchařky pozdravit prezident Petr Pavel. Jejich dezerty si pochvaloval.

Děvčata dělají například výborné buchtičky s krémem. Ale víte, to nejsou obyčejné klasické buchtičky, jak je všichni známe. Ony je pečou dýňové.

Jitka Umlaufovávychovatelka

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