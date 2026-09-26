„Děti si samy volí velikost porce, vybírají z několika příloh a mohou si kdykoli přidat. Suroviny přitom pocházejí od místních zemědělců a výrobců,“ popsala vedoucí školní jídelny Kateřina Slabíková. Unikátní koncepce stravování byla jedním z důvodů, proč obec zvítězila v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2025. A při své dubnové návštěvě Zlínského kraje přijel kuchařky pozdravit prezident Petr Pavel. Jejich dezerty si pochvaloval.
Děvčata dělají například výborné buchtičky s krémem. Ale víte, to nejsou obyčejné klasické buchtičky, jak je všichni známe. Ony je pečou dýňové.