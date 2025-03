Nejsme uzavřený systém, děti se na střední neztratí, zní z alternativních škol

Syn jim půjde do školky až za rok, už teď ale manželé David a Barbora zvažují, kam ho pak ve Zlíně přihlásit na základní školu. Proto vyrazili na nedávnou konferenci inovativních a alternativních škol, stejně jako další stovka dospělých.

„Jsme naklonění alternativní cestě, ale nevylučujeme ani klasickou státní školu. Děláme si zatím obrázek a zjišťujeme možnosti,“ vysvětlila Barbora.

„Školné moc neřešíme, spíš nás zajímá styl výuky, protože individuální přístup je pro malé děti určitě dobrý. Líbila se nám třeba škola, kde se věnují jednomu předmětu delší dobu, ne jen pětačtyřicet minut. Jako když jsem byl ve škole já a skákali jsme z dějepisu do matiky a z ní zase do češtiny,“ doplnil její manžel David.

Rodiče dětí, které v září nastoupí do první třídy ve Zlíně, se začali registrovat na webu zapisdozszlin.cz od března. Čas mají do 2. dubna a dva dny poté se koná zápis.

Kromě státních škol jsou v krajském městě na výběr i soukromé školy. Ty mají mnohem menší počet žáků ve třídě, nabízejí individuální přístup, výuku v přírodě, přirozené osvojování cizího jazyka a další věci včetně různých typů pedagogiky.

„V jedné škole fungují tak, že si dítě samo zvolí, jakému učivu se bude věnovat. To mě dost děsí, nejsem si jistá, jestli by si má dcera vybrala to, co nutně potřebuje znát. Proto jsem se přišla zeptat, jak to vlastně dělají,“ líčila další návštěvnice konference Petra Kratochvílová, maminka pětileté Viktorie.

Nabídka škol ve Zlíně je velká

Další mladí manželé z Vizovic se zase rozhodují mezi školami s waldorfskou a Montessori pedagogikou. „Líbí se nám obě a teď jsme objevili i další školy, o kterých jsme ani nevěděli. Výše školného je u všech víceméně podobná, takže to pro nás není rozhodující,“ řekli.

Ve Zlíně je alternativních a inovativních základních škol celkem sedm. Měsíčně na nich rodiče platí čtyři a půl až sedm tisíc korun. Funguje zde i ScioŠkola, která působí po celé republice. Zájem však není takový jako například v Praze, kde je převis i desetinásobný.

„Mám pocit, že Zlínský kraj je konzervativnější a jakoukoliv alternativu tady rodiče vyhledávají až ve chvíli, kdy mají pocit, že jejich dítě běžnou školu nezvládne,“ přemýšlí ředitelka ScioŠkoly Katarína Prevendarčíková.

Podle ní je málo těch, kteří alternativní školy hledají cíleně. „Nabídka inovativních škol je tady ale vzhledem k počtu obyvatel hodně bohatá a pestrá. To je zlínské specifikum,“ uvedla Prevendarčíková.

Některé soukromé školy mají větší počet zájemců, než dokážou uspokojit, po jiných je zase poptávka téměř totožná jako nabídka.

„Chceme do prvního ročníku osm žáků a máme teď osm devět rodičů, kteří o tom vážně uvažují. To neznamená, že všichni nastoupí, takže kdyby teď někdo další přišel, tak ho neodmítnu,“ shrnul Karel Štefl, předseda Lesní školy Sýkorka.

Tato škola funguje šest a půl roku a navazuje na stejnojmennou přípravku pro děti od čtyř let. Sídlí na Mladcové, ale bude se stěhovat do Jaroslavic. Nabízí první až šestou třídu, první její absolventi už v tomto školním roce pokračují na jiné škole.

Malou kapacitu mají školy cíleně

Tou je další alternativní zlínská škola s názvem Dobrá Montessori ZŠ a MŠ ve zlínské části Prštné. „Svoje“ první deváťáky vyšle do světa právě letos. „Už si podávali přihlášky, takže víme, že někteří se hlásí na gymnázia, jiní na technické školy, objevila se i umělecká škola,“ sdělila zakladatelka a ředitelka Petra Sakáčová.

V každém ročníku mají osm až deset dětí a zvyšovat kapacitu nechtějí, přestože podle ředitelky je zájem dlouhodobě vyšší než možnosti školy. „Malou kapacitu máme cíleně. Pracujeme ve smíšených ročnících, takže když máte třikrát osm dětí ve třídě, už je to hodně,“ podotkla Sakáčová.

Zástupci škol se shodují, že rodiče si je nevybírají vyloženě záměrně. Někteří chtějí prostě jen soukromou školu, která má jiný přístup bez ohledu na typ pedagogiky. Jiným se líbí, že děti tráví více času venku nebo že se učí spolu se staršími spolužáky. Často je pak zajímá, jak se absolventi alternativní výuky sžívají s klasickou střední školou.

„Nejsme uzavřený systém a nevychováváme děti pod poklopem. Dobře znají, jak systém běží jinde, mají tam kamarády. Na středních školách se vůbec neztratí,“ nepochybuje Sakáčová.

„Máme zkušenosti s přestupy našich dětí na víceletá gymnázia, kde se docela dobře chytí. Některé také říkají, že je to pro ně jednodušší. A například v testech Cermatu skončila na prvním místě Montessori škola,“ dodala.

Inovativní vyučování ve Zlíně i jinde v kraji nabízejí rovněž klasické státní základní školy, které otevírají některé třídy jako alternativní. To je příklad zlínské ZŠ Komenského, která má Montessori třídy. Moderní prvky zavádějí i jinde, třeba na ZŠ Kvítková.

„Zkoušeli jsme projektovou výuku, kdy celá škola pracovala na jednom projektu. Žáky to bavilo, byli různě věkově promíchaní, navázali sociální kontakty a vyhovovalo to i učitelům. Je vidět, že doba je jinde, ten způsob uvažování alternativních škol se mi líbí,“ konstatoval zástupce ředitele Martin Vávra.